Отчет за 2022 год с учетом ФСБУ 25/2018: что важно знать при составлении отчета

Разбираемся, что обязательно нужно учесть при составлении отчета.
ФСБУ 25/2018 с изменениями от 7 августа 2022ФСБУ 25/2018 касается всех фирм и организаций, у которых есть действующие обязательства аренды, субаренды, лизинга. Новый порядок бухучета затронет собственников объектов аренды и субаренды, арендаторов.
Исключения:
- Земельные недра.
- Геологическая разведка.
- Интеллектуальная собственность.
- Концессионные соглашения.
- Бюджетные организации.
Список арендных платежей открытый, там отображаются все арендные транзакции. Но к основным, обязательно отражающимся в отчете, относятся:
● Фиксированные платежи, из которых вычитаются издержки арендатора на амортизацию.
- Платежи с переменными индексами, процентными ставками.
- В случае неденежной оплаты, указывается справедливая стоимость.
- Все платежи, возникающие со сменой сроков.
- Платежи при выкупе имущества у собственника-арендодателя.
- Все суммы НДС теперь не указываются. До августа нужно было указывать невозмещаемый НДС.
- Арендатор сам выбирает, как переоценивать основную группу средств ППА или не делать этого вовсе. До августа переоценка ППА проводилась в обязательном порядке.
Что отображает в отчете арендаторПри составлении отчета по ФСБУ 25/2018, сразу оформляется право пользования активом (ППА). Арендующий сразу фиксирует ППА при получении объекта аренды. Проводить учет нужно для основных средств, а также капитальных вложений, цена ППА формируется на основании п.13.
- Издержек на доставку арендного имущества, которые несет арендатор (сюда же относятся монтаж и настройка).
- Оценочных обязательств, возникающих при демонтаже и природоохранных издержках.
- Оценка справедливой стоимости ППА завершению срока договора.
- При указании в договоре гарантированного выкупа, из справедливой стоимости в момент окончания аренды вычитаются сумма выкупа.
- Вычислить потенциальную экономическую выгоду арендованного имущества. Это будет разница показателей из первых двух пунктов, т. е. негарантированная ликвидационная стоимость арендованных объектов.
- Из нынешней справедливой стоимости вычитается негарантированная ликвидационная стоимость. При правильном расчете она совпадает с суммой транзакций по аренде с учетом дисконтирования.
- Высчитать ставку дисконтирования, приравнивающую все номинальные платежи к разности, получившейся в п. 4.
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- Дополнительная техническая поддержка.
- Персональный менеджер.
- Реферальное партнерство с клиентом.
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Амортизацию относят к постоянным текущим расходам и считают назначение ППА. Договорные обязательства также могут корректироваться.
Корректировка проводится по двум пунктам:
- Суммарное увеличение по всем процентам по ставке дисконтирования. При окончании договора суммарные платежи за максимально близки нормальной стоимости. Проценты учитывают в текущих платежах;
- Уменьшение на все проведенных по факту транзакций за аренду.
Ведение бухучета у арендодателяБухгалтерский учет арендодателя определяется статусом. Он бывает финансовым или операционным и определяется условиями, прописанными в соглашении по аренде.
При финансовом статусе выгоды и риски несет арендующая имущество сторона.
Условия финансовой аренды:
- прописана смена собственника;
- можно выкупить имущество по цене меньше справедливой стоимости;
- фактическое пользование арендатором имуществ происходит все время полезного использования или арендатор обладает этим правом;
- во время заключения соглашения справедливая стоимость близка арендным транзакциям в будущем;
- право использования имущества без изменений закреплено за организацией арендующей имущество;
- арендатор вправе продлить договор и оплатить арендованное имущество ниже рынка.
Финансовый статус добавляет еще пункт бухучета – инвестиции в аренду. Правильное отображения в отчетах высчитывает валовую стоимость инвестиции, фактически равной сумме в номинальном выражении.
Валовая стоимость тоже подлежит переоценке. Ставка дисконтирования высчитывается так, что приведенная валовая стоимость равнялась справедливой стоимости арендованных объектов на момент окончания договора. Инвестиции отображаются в бухучете как по чистой стоимости, так и с учетом дисконтирования.
Принципиальное отличие операционной системы – риски и выгоды за арендодателем.
Условия операционной аренды:
- срок полезного использования превышает время договора;
- свойства арендованного имущества не измены со течением времени. Этот пункт касается, преимущественно, потребительских свойств, например, у картин, коллекционных объектов, земли и т.д.;
- справедливая стоимость при подписании договора превышает платежи, планируемые получить за аренду.
В Экстерне руководитель может подписать отчет дистанционно. Бухгалтер прямо из сервиса отправляет отчет на подпись. Руководитель получает ссылку на e-mail, переходит в ограниченную версию Экстерна и подписывает отчет своим сертификатом. Бухгалтер видит статус отчета.
Упрощенный вариант арендыЭтот вариант доступен для малого бизнеса и микропредприятий.
Упрощенная схема для арендатора признает издержки на доставку, монтаж и настройку, а также на демонтаж и мероприятия по охране природы, которые можно списать на текущие расходы.
А арендодатель, ведущий упрощенный учет, в праве сразу приписать все арендные транзакции на операционную аренду. Исключаются две ситуации: если прописано изменение права собственности и когда арендатор имеет возможность выкупить ППА сильно ниже справедливой стоимости по рынку. Для таких договорных обязательств упрощенный бухучет провести не получится.
Упрощенный учет арендованного имущества применяется, если:
- время аренды меньше одного календарного года;
- стоимость объекта по рынку не больше 300 000 рублей;
- у арендатора имеется возможность ведения бухучета по упрощенной схеме.
- право перехода имущества в собственность арендатора;
- возможность сдачи имущества в субаренду;
- право выкупа имущества по стоимости, ниже справедливой.
Порядок заполнения финансового отчета для арендатораПри заполнении отчета обязательно раскрыть:
- Порядок расчета переменных арендных платежей.
- Правила для начисления процентов при возникновения задолженности.
- Компенсации затрат при обслуживании, а также улучшения арендованных объектов, порядок их формирования.
- Ограничения на использование объектов аренды, прописанные в договоре.
- Информацию на право ведения упрощенного бухучета обязательств по аренде.
- Информацию о дополнительных тратах на объект аренды, понесенные арендатором.
- Данные о пересмотре арендных обязательств, если они возникали в отчетный период.
Порядок заполнения финансового отчета для арендодателяАрендодатель заполняет пункты 1 – 4, указанные выше, и дополнительно раскрывает:
- Валовую и чистую стоимость инвестиций в финансовой аренде.
- Предполагаемые поступления денег за аренду, издержки, предполагаемые при смене собственника арендованного имущества.
- Общий доход по операционной аренде. Переменные платежи, выделяются отдельно.
- Порядок, по которому организовано управления возможными рисками, которые могут возникнуть.
ИтогПереход на стандарт ФСБУ 25/2018 происходит ретроспективным методом. Организация может пересчитать все заключенные и исполняемые договоры ретроспективно, но с применением новых правил, кроме ситуаций:
- Если договор закончился в 2022 г.
- Фирмы с упрощенным бухучетом могут перейти на ФСБУ 25/2018 перспективно, но только по обязательствам, вступающим в силу с 01.01.2022.
- Если арендатор проведет оценку справедливой стоимости ППА, дисконтирует номинальную стоимость, отразит платежи в бухучете, спишет разницу между ППА и обязательствами по аренде как нераспределенную прибыль, то можно перейти на упрощенный учет.