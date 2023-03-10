Отчет за 2022 год с учетом ФСБУ 25/2018: что важно знать при составлении отчета

Разбираемся, что обязательно нужно учесть при составлении отчета.

ФСБУ 25/2018 с изменениями от 7 августа 2022

ФСБУ 25/2018 касается всех фирм и организаций, у которых есть действующие обязательства аренды, субаренды, лизинга. Новый порядок бухучета затронет собственников объектов аренды и субаренды, арендаторов.

Исключения:

Земельные недра.

Геологическая разведка.

Интеллектуальная собственность.

Концессионные соглашения.

Бюджетные организации.

Для них ФСБУ 25/2018 не применяется.

Список арендных платежей открытый, там отображаются все арендные транзакции. Но к основным, обязательно отражающимся в отчете, относятся:

● Фиксированные платежи, из которых вычитаются издержки арендатора на амортизацию.

Платежи с переменными индексами, процентными ставками.

В случае неденежной оплаты, указывается справедливая стоимость.

Все платежи, возникающие со сменой сроков.

Платежи при выкупе имущества у собственника-арендодателя.

Все суммы НДС теперь не указываются. До августа нужно было указывать невозмещаемый НДС. Арендатор сам выбирает, как переоценивать основную группу средств ППА или не делать этого вовсе. До августа переоценка ППА проводилась в обязательном порядке.

Что отображает в отчете арендатор

При составлении отчета по ФСБУ 25/2018, сразу оформляется право пользования активом (ППА). Арендующий сразу фиксирует ППА при получении объекта аренды. Проводить учет нужно для основных средств, а также капитальных вложений, цена ППА формируется на основании п.13.

Издержек на доставку арендного имущества, которые несет арендатор (сюда же относятся монтаж и настройка).

Оценочных обязательств, возникающих при демонтаже и природоохранных издержках.

Арендные обязательства рассчитывают на основании дисконтирования. Период расчета не должен превышать период формирования бухгалтерской отчетности. Чаще всего, это 12 месяцев, но проводить дисконтирование допустимо при необходимости. В ситуации, если срок аренды короче, дисконтирование платежей не требуется.

Оценка справедливой стоимости ППА завершению срока договора. При указании в договоре гарантированного выкупа, из справедливой стоимости в момент окончания аренды вычитаются сумма выкупа. Вычислить потенциальную экономическую выгоду арендованного имущества. Это будет разница показателей из первых двух пунктов, т. е. негарантированная ликвидационная стоимость арендованных объектов. Из нынешней справедливой стоимости вычитается негарантированная ликвидационная стоимость. При правильном расчете она совпадает с суммой транзакций по аренде с учетом дисконтирования. Высчитать ставку дисконтирования, приравнивающую все номинальные платежи к разности, получившейся в п. 4.

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. Она проводится по основным средствам также, как и для собственных средств организации, но только при схожем типе ППА и имущества компании. Если арендатор не будет выкупать объекты аренды, то время их полезного использования не превышает срока договора.

Амортизацию относят к постоянным текущим расходам и считают назначение ППА. Договорные обязательства также могут корректироваться.

Корректировка проводится по двум пунктам:

Суммарное увеличение по всем процентам по ставке дисконтирования. При окончании договора суммарные платежи за максимально близки нормальной стоимости. Проценты учитывают в текущих платежах; Уменьшение на все проведенных по факту транзакций за аренду.

Ведение бухучета у арендодателя

Бухгалтерский учет арендодателя определяется статусом. Он бывает финансовым или операционным и определяется условиями, прописанными в соглашении по аренде.

При финансовом статусе выгоды и риски несет арендующая имущество сторона.

Условия финансовой аренды:

прописана смена собственника;

можно выкупить имущество по цене меньше справедливой стоимости;

фактическое пользование арендатором имуществ происходит все время полезного использования или арендатор обладает этим правом;

во время заключения соглашения справедливая стоимость близка арендным транзакциям в будущем;

право использования имущества без изменений закреплено за организацией арендующей имущество;

арендатор вправе продлить договор и оплатить арендованное имущество ниже рынка.

Список условий открытый и может дополняться по п. 25.

Финансовый статус добавляет еще пункт бухучета – инвестиции в аренду. Правильное отображения в отчетах высчитывает валовую стоимость инвестиции, фактически равной сумме в номинальном выражении.

Валовая стоимость тоже подлежит переоценке. Ставка дисконтирования высчитывается так, что приведенная валовая стоимость равнялась справедливой стоимости арендованных объектов на момент окончания договора. Инвестиции отображаются в бухучете как по чистой стоимости, так и с учетом дисконтирования.

Принципиальное отличие операционной системы – риски и выгоды за арендодателем.

Условия операционной аренды:

срок полезного использования превышает время договора;

свойства арендованного имущества не измены со течением времени. Этот пункт касается, преимущественно, потребительских свойств, например, у картин, коллекционных объектов, земли и т.д.;

справедливая стоимость при подписании договора превышает платежи, планируемые получить за аренду.

Бухучет операционной аренды проводится теми же методами, что и до заключения договора. Доходы допустимо прописывать равномерно или признавать другим удобным образом.

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Упрощенный вариант аренды

Этот вариант доступен для малого бизнеса и микропредприятий.

Упрощенная схема для арендатора признает издержки на доставку, монтаж и настройку, а также на демонтаж и мероприятия по охране природы, которые можно списать на текущие расходы.

А арендодатель, ведущий упрощенный учет, в праве сразу приписать все арендные транзакции на операционную аренду. Исключаются две ситуации: если прописано изменение права собственности и когда арендатор имеет возможность выкупить ППА сильно ниже справедливой стоимости по рынку. Для таких договорных обязательств упрощенный бухучет провести не получится.

Упрощенный учет арендованного имущества применяется, если:

время аренды меньше одного календарного года;

стоимость объекта по рынку не больше 300 000 рублей;

у арендатора имеется возможность ведения бухучета по упрощенной схеме.

Пункты 1 и 2 допустимо применять всем компаниям, даже если они работают по общим правилам бухучета. В этих случаях транзакции учитываются равномерно при получения актов от арендодателя.

, важно правильно составить договор. Там не прописывается:

право перехода имущества в собственность арендатора;

возможность сдачи имущества в субаренду;

право выкупа имущества по стоимости, ниже справедливой.

Порядок заполнения финансового отчета для арендатора

При заполнении отчета обязательно раскрыть:

Порядок расчета переменных арендных платежей. Правила для начисления процентов при возникновения задолженности. Компенсации затрат при обслуживании, а также улучшения арендованных объектов, порядок их формирования. Ограничения на использование объектов аренды, прописанные в договоре. Информацию на право ведения упрощенного бухучета обязательств по аренде. Информацию о дополнительных тратах на объект аренды, понесенные арендатором. Данные о пересмотре арендных обязательств, если они возникали в отчетный период.

Вот пример заполнения финансового отчета для арендатора.

Порядок заполнения финансового отчета для арендодателя

Арендодатель заполняет пункты 1 – 4, указанные выше, и дополнительно раскрывает:

Валовую и чистую стоимость инвестиций в финансовой аренде. Предполагаемые поступления денег за аренду, издержки, предполагаемые при смене собственника арендованного имущества. Общий доход по операционной аренде. Переменные платежи, выделяются отдельно. Порядок, по которому организовано управления возможными рисками, которые могут возникнуть.

Итог

Переход на стандарт ФСБУ 25/2018 происходит ретроспективным методом. Организация может пересчитать все заключенные и исполняемые договоры ретроспективно, но с применением новых правил, кроме ситуаций: