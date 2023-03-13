Страшилка дня. В апреле из-за неправильного сальдо начнут штрафовать

Заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова дала интервью про ЕНП. Вот основное и без наших комментариев.

Чтобы всем стало проще. ЕНП замыслили, чтобы «было просто платить. Сейчас из 15 реквизитов остались только ИНН и сумма».

Как помогают компаниям. «Как раз сейчас работаем с налогоплательщиками, выявляем, кто неправильно заполнил уведомления, созваниваемся, просим уточниться».

Вопрос к нашим читателям: а вам звонят налоговики, чтобы свериться?

Про меры взыскания. «Налоговые органы ждут всех желающих на сверку, чтобы выверить сальдо. В ручном режиме будет проходить сверка по всем платежам, по всем начислениям. Желательно успевать в марте, потому что с апреля уже возможны меры взыскания»