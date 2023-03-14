Какие брокеры не попали под санкции: список

На каких брокеров распространяются санкции, а каких ограничения пока не коснулись.

Что случилось

Соединенные Штаты Америки внесли несколько банков и их брокерские подразделения в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).

Этим организациям запрещен любой бизнес с представителями США, заблокированы их активы, американским гражданам и организациям нельзя проводить с ними трансакции.

Американские санкции считаются самыми жесткими для финансовой сферы. Вместе с тем ограничения поддержали и европейские государства.

В черном списке находятся, например, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Газпромбанк и другие крупные банки. Полный список можно посмотреть здесь.

Среди брокеров, попавших под санкции, находятся:

«ВТБ Мои инвестиции»;

«Сбербанк Инвестиции»;

«Открытие Инвестиции»;

«Альфа Инвестиции»;

«Совкомбанк Инвестиции»;

«ПСБ Инвестиции»;

«Тинькофф Инвестиции»;

«Росбанк инвест»;

«МКБ Инвестиции»;

МТС Банк (осуществляет брокерскую деятельность);

«Уралсиб брокер».

После попадания в санкционные списки брокеры и доверительные управляющие не могут покупать и продавать иностранные ценные бумаги. Клиенты тоже ничего не могут сделать со своими бумагами, в том числе получать с них дивиденды и купоны. Помимо этого, санкции не позволяют совершать вывод валюты и ее перевод. Это касается долларов и евро.

Нужно ли менять брокера

Центробанк пояснял, что депозитарий/брокер, попавший под санкции, вправе централизованно перевести активы к другому участнику рынка без поручений клиентов, чтобы уменьшить влияние санкций на них.

«Смена брокера зависит от спроса на инструменты. Если текущий брокер не может предоставить клиенту доступ к торговле каким-то активом, который интересен инвестору, имеет смысл открыть еще один счет у брокера, через которого такой доступ можно получить, – говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. – Плюс к этому наличие двух счетов позволит диверсифицировать каналы доступа на рынки, что снизит риски влияния на портфель возможных технических сбоев у одного из брокеров».

Как сменить брокера

Существует два варианта:

Продать все ценные бумаги с брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Затем перевести счет вместе с деньгами на нем. Перевести брокерский счет или ИИС к другому брокеру с ценными бумагами и деньгами. То есть без продажи активов.

Какие брокеры пока не под санкциями

Санкционный список может расширяться. Но на 9 марта 2023 года в нем нет таких крупных брокеров, как:

«Финам»;

«БКС Мир инвестиций»;

«Цифра брокер» (ранее – «Фридом Финанс»);

«Ньютон Инвестиции» (прежде – «ГПБ Инвестиции», с 28 июля 2022 года контроль над брокерским сервисом «Газпромбанк Инвестиции» перешел к его топ-менеджерам);

«Атон»;

«ITI Capital»;

«Кит Финанс»;

«БК Регион»;

«Солид брокер»;

брокер КБ «Ренессанс Кредит»;

«Инвестиционная палата».

Обратите внимание, хотя у некоторых брокеров, которые не находятся под санкциями, нет ограничений на вывод валют, деньги сначала все равно надо выводить на банковский счет, по которым до сентября 2023 года действуют валютные ограничения.

Среди форекс-брокеров, которые торгуют на международном валютном рынке, под санкции не попали:

«Финам-Форекс»;

«БКС-Форекс».

Есть ли вероятность, что каких-то брокеров санкции точно не коснутся?

За последний год финансовый рынок РФ стремительно менялся, поэтому трудно спрогнозировать, что будет происходить в сфере инвестиций. Риск попадания брокеров под санкции в будущем остается высоким.