Порядок оплаты больничного работникам, оформленным по договору ГПХ

Разберем условия и порядок оплаты.

Оплачивают ли лист нетрудоспособности работникам по договору ГПХ

Лица, оказывающие услуги, имеют возможность получать пособия по:

временной нетрудоспособности;

БИР;

уходу за ребенком до 1,5 лет.

Часть 4.2 ст. 2 закона № 255-ФЗ разъясняет, как оплачивается, – в соответствии с ней граждане вправе получить пособие по болезни, если сумма взносов страхования, начисленная с выплат в их пользу, за календарный год, предшествующий тому году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупности не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с законодательством.

По закону больничный работникам по ГПХ в 2023 г. не оплатят тем гражданам, которые в 2022 году работали только по «гражданским» договорам, потому что в их пользу в это время не начислялись взносы работодателем.

Условия оплаты

В соответствии с законом больничный сотруднику по ГПХ оплачивается, если:

Гражданин в 2022 году работал по трудовому договору. Работодатель за 2022 перечислил за него взносы в количестве не менее 4 833,72 руб. Если физлицо работает официально и одновременно оказывает услуги, то в случае болезни оно вправе получить выплаты от основной компании, где трудится официально, и от той, где оказывает услуги в соответствии с ч. 4.2 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Если пришел больничный на ГПХ, то компания обязана его оплатить при наличии условий для этого. Когда такой договор заключен с самозанятым, то оплачивать лист нетрудоспособности не нужно: страховые взносы за таких исполнителей фирмой не перечисляются.

Порядок оплаты

До 2023 года отпуск и больничные по ГПХ оплате не подлежали. Действующим законодательством предусмотрено, работающим по «гражданским» договорам.

Для начисления размера пособий в расчет берется средний дневной заработок лица, оказывающего услуги. В этот заработок входят все виды начислений, за которые были выплачены страхвзносы. Размер пособия рассчитывают исходя из среднего заработка человека за последние два календарных года, предшествующих временной нетрудоспособности.

Если говорить, нужен ли больничный при ГПХ, то лицу, оказывающему услуги, стоит взять его в поликлинике при болезни.

Работодателям необходимо отчислять страховые взносы как по сотрудникам, работающим по трудовым договорам, так и по тем, кто трудится по «гражданским».