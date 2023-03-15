Больничные

Порядок оплаты больничного работникам, оформленным по договору ГПХ

С 01.01.2023 больничный для работающих по ГПХ оплачивается, так как компаниям приходится перечислять в бюджет страховые взносы за таких работников.

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Порядок оплаты больничного работникам, оформленным по договору ГПХ
Иллюстрация: Anna Shvets/pexels

Разберем условия и порядок оплаты.

Оплачивают ли лист нетрудоспособности работникам по договору ГПХ

Поправки об оплате больничных листов по ГПХ с 2023 года внесены законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ. Разъяснения об их оплате содержатся в письме Минтруда и соцзащиты от 05.08.2022 № 17-1/В-103. В соответствии с документом и п. 1 ч. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут подлежать и лица, оказывающие услуги (кроме граждан, применяющих НПД).

Лица, оказывающие услуги, имеют возможность получать пособия по:

  • временной нетрудоспособности;

  • БИР;

  • уходу за ребенком до 1,5 лет.

Часть 4.2 ст. 2 закона № 255-ФЗ разъясняет, как оплачивается больничный по договору ГПХ, – в соответствии с ней граждане вправе получить пособие по болезни, если сумма взносов страхования, начисленная с выплат в их пользу, за календарный год, предшествующий тому году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупности не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с законодательством.

По закону больничный работникам по ГПХ в 2023 г. не оплатят тем гражданам, которые в 2022 году работали только по «гражданским» договорам, потому что в их пользу в это время не начислялись взносы работодателем.

Условия оплаты

В соответствии с законом больничный сотруднику по ГПХ оплачивается, если:

  1. Гражданин в 2022 году работал по трудовому договору. Работодатель за 2022 перечислил за него взносы в количестве не менее 4 833,72 руб.

  2. Если физлицо работает официально и одновременно оказывает услуги, то в случае болезни оно вправе получить выплаты от основной компании, где трудится официально, и от той, где оказывает услуги в соответствии с ч. 4.2 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Если пришел больничный на ГПХ, то компания обязана его оплатить при наличии условий для этого. Когда такой договор заключен с самозанятым, то оплачивать лист нетрудоспособности не нужно: страховые взносы за таких исполнителей фирмой не перечисляются.

Порядок оплаты

До 2023 года отпуск и больничные по ГПХ оплате не подлежали. Действующим законодательством предусмотрено оплачивать листки нетрудоспособности лицам, работающим по «гражданским» договорам.

Для начисления размера пособий в расчет берется средний дневной заработок лица, оказывающего услуги. В этот заработок входят все виды начислений, за которые были выплачены страхвзносы. Размер пособия рассчитывают исходя из среднего заработка человека за последние два календарных года, предшествующих временной нетрудоспособности.

Если говорить, нужен ли больничный при ГПХ, то лицу, оказывающему услуги, стоит взять его в поликлинике при болезни.

Работодателям необходимо отчислять страховые взносы как по сотрудникам, работающим по трудовым договорам, так и по тем, кто трудится по «гражданским».

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