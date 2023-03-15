Порядок оплаты больничного работникам, оформленным по договору ГПХ

Разберем условия и порядок оплаты.
Оплачивают ли лист нетрудоспособности работникам по договору ГПХПоправки об оплате больничных листов по ГПХ с 2023 года внесены законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ. Разъяснения об их оплате содержатся в письме Минтруда и соцзащиты от 05.08.2022 № 17-1/В-103. В соответствии с документом и п. 1 ч. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут подлежать и лица, оказывающие услуги (кроме граждан, применяющих НПД).
Лица, оказывающие услуги, имеют возможность получать пособия по:
- временной нетрудоспособности;
- БИР;
- уходу за ребенком до 1,5 лет.
Условия оплатыВ соответствии с законом больничный сотруднику по ГПХ оплачивается, если:
- Гражданин в 2022 году работал по трудовому договору. Работодатель за 2022 перечислил за него взносы в количестве не менее 4 833,72 руб.
- Если физлицо работает официально и одновременно оказывает услуги, то в случае болезни оно вправе получить выплаты от основной компании, где трудится официально, и от той, где оказывает услуги в соответствии с ч. 4.2 ст. 13 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Порядок оплатыДо 2023 года отпуск и больничные по ГПХ оплате не подлежали. Действующим законодательством предусмотрено оплачивать листки нетрудоспособности лицам, работающим по «гражданским» договорам.
Работодателям необходимо отчислять страховые взносы как по сотрудникам, работающим по трудовым договорам, так и по тем, кто трудится по «гражданским».