Налоги, взносы, пошлины

Почему бизнес не платит доначисления в рассрочку

Такой вопрос задала Счетная палата Минфину и ФНС. После выездных проверок компании могут попросить рассрочку доначисленных сумм. Но этим правом практически никто не пользуется.

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Почему бизнес не платит доначисления в рассрочку
Иллюстрация: Aleksandar Pasaric/pexels

Треть компаний платит доначисления добровольно, а у остальных налоговая их взыскивает.

За 2019-2021 годы в ФНС поступило всего лишь 97 заявленийо рассрочке доначислений. При этом за ней могли обратиться больше 2,5 тысяч компаний и отсрочить выплату 90 миллиардов рублей.

Почему же рассрочка неактуальна

  1. Рассрочку по результатам контрольных мероприятий можно получить в своей инспекции, но одобряет ее только ФНС. Для этого у них есть целая инспекция. Эта процедура долгая и бумажная, но они одобряют.

  2. Чтобы получить рассрочку нужно под все «тело» долга положить обеспечение. Бизнес, который прошел ВНП и так на боку, и ему класть в своем большинстве туда просто нечего.

  3. Снова про обеспечение. Чтобы его получить, воспользовавшись банковскими гарантиями или кредитными продуктами, нужно чтобы у организации не были заблокированы счета или не лежало налоговое обеспечение. А обеспечение лежит на счету уже с выводом решения территориального органа.

  4. Ну и напоследок – психологический фактор. Бизнесмены не согласны с суммами, которые им вменяются, поэтому и не лезут в петлю дальше, а ищут правды в судах и еще где-то на стороне.

  5. Суммы, которые бизнесу в большинстве своем вменяются, несопоставимы с дальнейшей жизнедеятельностью предприятий. Поэтому механизм урегулирования рассрочками не рассматривают.

Аудиторы счетной палаты предлагают Минфину определить, почему рассрочки не пользуются спросом. Не исключено, что рассрочки могут отменить совсем.

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