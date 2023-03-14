Почему бизнес не платит доначисления в рассрочку

Треть компаний платит доначисления добровольно, а у остальных налоговая их взыскивает.
За 2019-2021 годы в ФНС поступило всего лишь 97 заявленийо рассрочке доначислений. При этом за ней могли обратиться больше 2,5 тысяч компаний и отсрочить выплату 90 миллиардов рублей.
Почему же рассрочка неактуальна
Рассрочку по результатам контрольных мероприятий можно получить в своей инспекции, но одобряет ее только ФНС. Для этого у них есть целая инспекция. Эта процедура долгая и бумажная, но они одобряют.
Чтобы получить рассрочку нужно под все «тело» долга положить обеспечение. Бизнес, который прошел ВНП и так на боку, и ему класть в своем большинстве туда просто нечего.
Снова про обеспечение. Чтобы его получить, воспользовавшись банковскими гарантиями или кредитными продуктами, нужно чтобы у организации не были заблокированы счета или не лежало налоговое обеспечение. А обеспечение лежит на счету уже с выводом решения территориального органа.
Ну и напоследок – психологический фактор. Бизнесмены не согласны с суммами, которые им вменяются, поэтому и не лезут в петлю дальше, а ищут правды в судах и еще где-то на стороне.
Суммы, которые бизнесу в большинстве своем вменяются, несопоставимы с дальнейшей жизнедеятельностью предприятий. Поэтому механизм урегулирования рассрочками не рассматривают.
Аудиторы счетной палаты предлагают Минфину определить, почему рассрочки не пользуются спросом. Не исключено, что рассрочки могут отменить совсем.