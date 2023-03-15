ЕНП (единый налоговый платеж)

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в 2023 году

С 2023 года расчеты с бюджетом по налогам производятся по новым правилам: единым налоговым платежом через единый налоговый счет. Вслед за введением новой системы уплаты налогов, ФНС ввела новую форму заявления на возврат переплаты по налогам.

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Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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С 2023 года все компании и ИП платят налоги, как единый налоговый платеж (ЕНП) через единый налоговый счет (ЕНС) (п. 2 ст. 11 НК) на котором аккумулируются все налоговые обязательства перед бюджетом.

На ЕНС может образоваться как положительное, так и отрицательное сальдо. При отрицательном сальдо счет нужно пополнить.

При положительном сальдо, когда совокупная обязанность оказалась меньше чем сумма денег на счете, например, из-за переплаты налога на прибыль или НДС, можно подать в налоговую заявление о возврате или зачете денег.

Сумму излишне уплаченного налога можно зачесть в счет предстоящих платежей либо вернуть.

Процедура возврата регламентирована пунктом 6 статьи 78 НК. Возврат налоговики проведут только по заявлению налогоплательщика (ст. 45.2 НК).

Форма и сроки подачи заявления

Форма и электронный формат заявления утверждены приказом ФНС от 30.11.22 № ЕД-7-8/1133@.

Подать заявление можно как на бумаге, так и в электронном виде через интернет. Заявление на возврат нужно подать не позднее 3 лет с момента появления переплаты, учтенной на едином налоговом счете.

Форма на возврат переплаты ЕНП и форма на зачет переплаты ЕНП приложены к статье и доступные для скачивания.

Как заполнить заявление о возврате излишне уплаченного налога в 2023 году

На возврат переплаты подается форма КНД 1112542. У формы две страницы и очень простые поля для заполнения.

Страница 1 заявления о возврате переплаты

Сверху формы нужно указать ИНН и КПП. Эти данные должны соответствовать свидетельству о регистрации компании или ИП или выписке из ЕГРЮЛ.

КПП состоит из 9 цифр, которым зашифрована причина постановки на учет в налоговой:

  • первые две цифры – код региона;

  • третья и четвертая цифра – номер ИФНС;

  • пятая и шестая – непосредственно причина учета;

  • последние цифры в КПП организации – порядковый номер.

Далее нужно указать код налогового органа. Строка называется «Представляется в налоговый орган (код)». Это код, присвоенный налоговой инспекции, и позволяющий идентифицировать ее.

Код налогового органа состоит из четырех цифр. Первые две – код субъекта РФ (например, 77 – г. Москва), вторые две – номер самой инспекции.

Затем идет, пожалуй, основная строка заявления – сумма переплаты, которую вы планируете вернуть. Она указывается в рублях с копейками.

Далее идут поля, куда нужно вписать фамилию, имя и отчество. Организации эти поля не заполняют. ФИО вписывают физлица без статуса ИП. То есть те, кто не указывал сверху формы свой ИНН.

возврат переплаты.png

Затем нужно указать количество страниц и листов заявления с учетом подтверждающих документов.

возврат переплаты 2.png

Внизу страницы, как во многих формах, размещен блок сведений о лице, подписавшем заявление.

Если заявление подписывает директор нужно поставить «1». Если заявление подписывает представитель, проставьте «2».

У представителя должна быть доверенность, реквизиты которой нужно вписать в специально отведенные поля.

возврат переплаты 3.png

Страница 2 заявления о возврате переплаты

По формату а4, это вторая страница, хотя она имеет название «Продолжение страницы 001».

В шапке повторяются ИНН и КПП. Если вы скачаете «правильный» бланк, то эти поля в формате ПДФ будут заполнены автоматически. Если нет, впишите их снова.

Эта страница, где нужно указывать сведения о счете:

  • БИК;

  • номер счета для возврата;

  • код получателя: организация – 1, физлицо – 2, бюджетные организации – 3.

Каждое поле содержит ровно столько ячеек, сколько содержит этот реквизит. Для счета – 20 ячеек, для БИК – 9. Все они должны быть заполнены.

В блок «Сведения о счете» включен полный набор данных, в том числе для бюджетников, которые, например, помимо расчетного счета указывают еще и лицевой.

Коммерческие организации не имеют лицевых счетов. Кроме того, они не заполняют поля: КБК получателя, код ОКТМО, номер лицевого счета и проч.

возврат переплаты 4.png

Блок «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» заполняют только физлица без статуса ИП.

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