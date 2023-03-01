ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП заменил 1200 КБК и 20 тысяч ОКТМО

Идея ЕНС заключалась в том, чтобы отделить бюджетную систему от налогоплательщика. Об этом рассказал Даниил Егоров на заседании Общественного совета при ФНС.

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«Чтобы он больше не гонялся за 1200 КБК, которые меняются каждый год, не раскладывал платежи по более чем 20 тыс. ОКТМО», – сказал глава ФНС.

Также Егоров озвучил другие плюсы ЕНС.

✔ Введение ЕНС снимает трехлетнее ограничение на возврат переплаты – его сальдо не имеет временных рамок хранения. Больше нет ситуаций одновременного наличия переплаты и недоимки по разным налогам.

✔ Упрощена форма платежа: нужны лишь два реквизита – ИНН налогоплательщика и сумма. При этом действуют два правила: долг, возникший первым, гасится первым, и платеж распределяется пропорционально.

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