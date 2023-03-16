Пенсии

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

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Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году
Иллюстрация: Screeny 42/pexels

Полный перечень таких периодов приводится в ст. 12 закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ – это:

  • время прохождения военной службы;

  • период получения пособия по временной нетрудоспособности, по безработице;

  • период ухода одного из родителей за ребенком до 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т. д.

Все периоды, которые закон относит к «нестраховым», включаются в стаж, необходимый для назначения страховой пенсии (со следующего года такого стажа потребуется не менее 15 лет). Но при этом ставится одно условие: до или после нестрахового периода у человека должен быть «рабочий стаж» (за который отчислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование), любой продолжительности.

Т. е. даже одного рабочего дня будет достаточно, чтобы все предшествовавшие ему или следовавшие за ним «нестраховые периоды» были учтены в стаж.

Помимо пополнения стажа, «нестраховые периоды» позволяют повысить уровень пенсии за счет того, что за них начисляются дополнительные пенсионные баллы.

Но следует учитывать, что применительно к этому аспекту перечень нестраховых периодов значительно сужается: баллы начисляются далеко не за все периоды, перечисленные в ст. 12 закона № 400-ФЗ.

Разберем, какую доплату к пенсии можно получить за «нерабочий» стаж в 2023 году и какие именно периоды входят в такой стаж.

Согласно п. 12 ст. 15 закона № 400-ФЗпо 1,8 пенсионного балла начисляется за каждый календарный год:

  • военной службы по призыву и периода пребывания в добровольческом формировании;

  • ухода, который осуществляло трудоспособное лицо за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

  • проживания супругов военнослужащих, проходящих службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где не было возможности трудоустроиться, а равно супругов работников, направленных для работы от имени РФ за рубежом (но не более пяти лет в общей сложности);

  • периода, когда гражданин был временно отстранен от должности в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а впоследствии был признан необоснованно привлеченным к уголовной ответственности и реабилитирован.

В 2023 году стоимость одного пенсионного балла составляет 123,77 рублей – соответственно, каждый год из числа указанных периодов добавляет 222,79 рубля к пенсии.

Период ухода за ребенком до 1,5 лет учитывается в расчете пенсии отдельно – за каждый год такого периода начисляется:

  • 1,8 балла – за первого ребенка (т. е. 222,79 рублей в 2023 году);

  • 3,6 балла – за второго ребенка (т. е. 445,58 рублей в 2023 году);

  • 5,4 балла – за третьего и четвертого ребенка (т. е. 668,36 рублей в 2023 году).

Остальные «нестраховые» периоды, которые не упоминаются в п. 12 ст. 15 закона № 400-ФЗ, только включаются в страховой стаж для назначения пенсии, но пенсионные баллы за них не начисляются (соответственно, доплата к пенсии за них не полагается). Это касается периода получения пособия по безработице, пособия по временной нетрудоспособности и т. д.

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Пенсии

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

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