Три варианта перейти на новые ФСБУ, если вы еще этого не сделали

Альтернативный – прописан в стандарте

Нередко в стандарте в разделе «Переходные положения» Минфин предусматривает альтернативные способы перехода. Они более щадящие.

Альтернативный способ зависит от объектов учета.

Так, например, для ФСБУ 6/2020 «Основные средства» альтернативный способ – это единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода. Стоимость активов пересчитывается по правилам нового ФСБУ. Но весь пересчет производится в межотчетный период.

Иначе говоря, в балансе за 2021 год данные на 31.12.2021 показываются без корректировки – по старым правилам. А вот в балансе за 2022 год данные на 31.12.2021 даются уже с учетом корректировки, то есть по новым правилам.

В ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» свой альтернативный способ. Арендаторам разрешено по каждому договору аренды единовременно признать на конец предшествующего переходу года, ППА и обязательство по аренде. А разницу отнести на нераспределенную прибыль. Сравнительные данные за предшествующие периоды пересчитывать не нужно.

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Ретроспективный – основной метод

Основной метод перехода – ретроспективный. Он используется по умолчанию.

Этот метод позволяет формировать максимально точную информацию об объектах учета. Он обеспечивает полную сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие годы.

Однако для этого все нужные показатели отчетности за прошлые годы надо пересчитать так, как будто бы новый ФСБУ применялся уже в эти периоды.

При этом, когда бухгалтер выбирает указанный вариант, ему нужно вспомнить о требовании рациональности бухгалтерского учета. Это оценка соотношения затрат на формирование информации об объекте с ее ценностью (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

В большинстве случаев такой трудоемкий пересчет не стоит затрат труда, времени и денег.

Перспективный – если разрешат

Перспективный способ перехода – самый простой. Действуют два правила.

Во-первых, применяйте новые правила учета только в отношении фактов хозяйственной жизни, которые произошли уже после даты начала применения нового стандарта. Ничего корректировать не надо.

Во-вторых, когда составляете бухгалтерскую отчетность, то сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитывайте.

Такую возможность, например, Минфин предоставил для перехода на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Однако зачастую перспективный переход доступен только тем, кто может вести бухучет упрощенными способами.

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