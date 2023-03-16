Бюджетный учет

Обновили бланки обоснований для госучреждений

21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

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Обновили бланки обоснований для госучреждений
Иллюстрация: freepik/freepik

В сентябре 2022 года Минфин утвердил рекомендации по разработке сметы для расчета бюджета на 2023, 2024 и 2025 год, который будет направлен на деятельность казенных предприятий.

Однако обновления пока не вступили в силу, но с введением приказа № 21н он начнет действовать.

Кратко от Минфина

Главная корректировка касается внедрения перемен в формы обоснований, унифицированных в приказе Минфина № 87н.

Последние изменения власти вносили в документ в июне 2022 года и планировали рассчитывать бюджет на 2023 год именно по нему.

Однако 21 февраля представители финансового ведомства предложили отредактировать положения.

Конкретные новшества не опубликованы в приказе № 21н, однако их можно найти в его проекте.

Речь идет о бланках, которые являются обоснованиями. Основные изменения связаны с внедрением единой ставки на ОПС, ОСС и ОМС, и будут отражены в 45 формах.

Так, в первом документе об исчислении бюджета ФОТ и страхвзносов во внегосударственные фонды поменяли величину тарифов, например, вместо 22% указали 30%.

По комментариям Минфина, документ находится на регистрации в Министерстве юстиции. Поэтому его содержание не окончательно и власти вправе его изменить.

Плановые изменения

Что касается самих правок, то ведомство запланировало добавить 7 новых бланков.

В шести из них будут обосновывать запрос на предоставление субсидий из федеральной казны:

  • государственным внебюджетным российским фондам (212 приложение);

  • госкорпорациям и публичным АО (213 приложение);

  • на софинансирование расходов в рамках проекта «Экология» (214 приложение);

  • для обследования новорожденных на выявление генетических отклонений в рамках неонатального скрининга (215 приложение);

  • на оснащение реабилитационных региональных центров медицинскими изделиями (216 приложение);

  • на оборудование областных театров в городах с населением более 300 000 жителей (217 приложение).

А новое Приложение № 218 предназначено для государственных внебюджетных фондов. Они обязаны обосновать свои затраты на соцвыплаты и прочую матподдержку льготной категории граждан.

В то же время Минфин исключил 3 обоснования, связанные с затратами в ФСС из-за появления нового фонда. Поэтому силу потеряли:

  • Приложение № 30 ─ обоснование материальных компенсаций членам семей погибших военных;

  • Приложение № 34, подтверждающее необходимость финансирования соцобеспечения в части ремонта ИЖД, принадлежащих членам семей военнослужащих, которые погибли в период исполнения обязательств;

  • Приложение № 169 ─ обоснования расходов на ФОТ и страхвзносы в отношении сотрудников ФСС.

Эти новшества уже отразили в главном документе.

Бюджетный учет

Обновили бланки обоснований для госучреждений

21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

Обновили бланки обоснований для госучреждений

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