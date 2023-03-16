Обновили бланки обоснований для госучреждений

В сентябре 2022 года Минфин утвердил рекомендации по разработке сметы для расчета бюджета на 2023, 2024 и 2025 год, который будет направлен на деятельность казенных предприятий.

Однако обновления пока не вступили в силу, но с введением приказа № 21н он начнет действовать.

Кратко от Минфина

Главная корректировка касается внедрения перемен в формы обоснований, унифицированных в приказе Минфина № 87н.

Последние изменения власти вносили в документ в июне 2022 года и планировали рассчитывать бюджет на 2023 год именно по нему.

Однако 21 февраля представители финансового ведомства предложили отредактировать положения.

Конкретные новшества не опубликованы в приказе № 21н, однако их можно найти в его проекте.

Речь идет о бланках, которые являются обоснованиями. Основные изменения связаны с внедрением единой ставки на ОПС, ОСС и ОМС, и будут отражены в 45 формах.

Так, в первом документе об исчислении бюджета ФОТ и страхвзносов во внегосударственные фонды поменяли величину тарифов, например, вместо 22% указали 30%.

По комментариям Минфина, документ находится на регистрации в Министерстве юстиции. Поэтому его содержание не окончательно и власти вправе его изменить.

Плановые изменения

Что касается самих правок, то ведомство запланировало добавить 7 новых бланков.

В шести из них будут обосновывать запрос на предоставление субсидий из федеральной казны:

государственным внебюджетным российским фондам (212 приложение);

госкорпорациям и публичным АО (213 приложение);

на софинансирование расходов в рамках проекта «Экология» (214 приложение);

для обследования новорожденных на выявление генетических отклонений в рамках неонатального скрининга (215 приложение);

на оснащение реабилитационных региональных центров медицинскими изделиями (216 приложение);

на оборудование областных театров в городах с населением более 300 000 жителей (217 приложение).

А новое Приложение № 218 предназначено для государственных внебюджетных фондов. Они обязаны обосновать свои затраты на соцвыплаты и прочую матподдержку льготной категории граждан.

В то же время Минфин исключил 3 обоснования, связанные с затратами в ФСС из-за появления нового фонда. Поэтому силу потеряли:

Приложение № 30 ─ обоснование материальных компенсаций членам семей погибших военных;

Приложение № 34 , подтверждающее необходимость финансирования соцобеспечения в части ремонта ИЖД, принадлежащих членам семей военнослужащих, которые погибли в период исполнения обязательств;

Приложение № 169 ─ обоснования расходов на ФОТ и страхвзносы в отношении сотрудников ФСС.

Эти новшества уже отразили в главном документе.