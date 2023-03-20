Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

Версия для печати

Вакансия дня

Бухгалтер по заработной плате в Ресурс Менеджмент – зарплата от 60 000 до 80 000 рублей, Москва.

Обязанности:

  • начисление заработной платы (3 юрлица, 100 человек);

  • формирование и сдача отчетности;

  • выполнение поручений главного бухгалтера.

Умения и навыки:

  • релевантный опыт от 1 года;

  • знание 1С ЗУП.

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер в JCAT. Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва, полная занятость.

  2. Главный бухгалтер (ВЭД, оптовая торговля) в МТЛ Дистрибуция. Зарплата от 100 000 ₽, Москва, полная занятость.

  3. Главный бухгалтер в Аквасторож. Зарплата от 100 000 ₽, Москва, полная занятость.

  4. Старший бухгалтер в УК ГОСТ Отель Менеджмент. Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва, полная занятость.

  5. Финансовый менеджер в Креативное агентство «Нерв». Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва, частичная занятость.

  6. Главный бухгалтер в аутстаффинговую компанию (удаленно) в Аустафф. Зарплата от 100 000 ₽. город не указан, полная занятость.

  7. Финансовый директор (удаленно) в GoldEnergie. Зарплата не указана, город не указан, частичная занятость.

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Защита персональных данных

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Как известно, закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязывает операторов персональных данных до момента начала обработки персональных данных подать уведомление о своем намерении осуществлять их обработку в контрольный орган – Роскомнадзор.

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Фиксированные взносы ИП

⚡ Через личный кабинет ИП теперь можно подать заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Те ИП, которые уплатили фиксированные взносы на КБК ЕНП, для уменьшения на них налогов по УСН и ПСН должны подать заявление о зачете (КНД 1150057). Теперь его наконец-то можно сформировать в личном кабинете.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Саморазвитие

Как избавиться от конфликтов на работе

Авторы бестселлеров могут сколько угодно утверждать, что конфликт – это подарок. Но если на работе вы постоянно ощущаете себя в эпицентре боевых действий или под прицелом прожигающих глаз начальника, то вряд ли этот подарок приносит вам радость.

Как избавиться от конфликтов на работе
Читать еще