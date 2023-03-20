Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня
Бухгалтер по заработной плате в Ресурс Менеджмент – зарплата от 60 000 до 80 000 рублей, Москва.
Обязанности:
- начисление заработной платы (3 юрлица, 100 человек);
- формирование и сдача отчетности;
- выполнение поручений главного бухгалтера.
- релевантный опыт от 1 года;
- знание 1С ЗУП.
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