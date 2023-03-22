За уведомления будут штрафовать, суммы уведомлений и декларации могут «сплюсовать»

По п. 9 ст. 58 НК уведомления подается, если уплата налогов, авансов производится до сдачи отчетности.

В течение 2023 года организации могут воспользоваться правом на подачу уведомлений в виде платежный поручений на уплату налогов в бюджет.

Если уведомление по налогу на имущество не подано

Уведомления об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу на имущество должны представляться в налоговый орган не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты авансовых платежей по этим налогам.

Если организация в течение 2023 года проведет авансовые платежи по налогу на имущество без уведомлений, они не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО. Значит будут начислены пени.

Совокупная обязанность будет сформирована на ЕНС не на основе уведомлений, а на основе сообщения, полученных от ИФНС об исчисленных суммах налогов на имущество или налоговой декларации (по налогу на имущество из среднегодовой стоимости).

При этом за непредставление уведомления предусмотрена ответственность по статье 126 НК. Это штраф 200 рублей за один документ.

Как будут стыковаться данные декларации и уведомлений

Казалось бы, после сдачи налоговой декларации данные представленные в уведомлении, должны быть актуализированы новыми данными из декларации. Но, это не совсем так.

ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ рассмотрела две ситуации.

Первая

Компания по одному и тому же налогу и за один и тот же период сначала подала уведомление об исчисленных суммах на 150 тысяч, а затем сдала декларацию на 100 тысяч рублей налога к уплате.

В этом случае в совокупной обязанности на ЕНС будут отражены: 100 тысяч рублей по декларации и 50 тысяч рублей в соответствии с уведомлением.

Вторая

Компания по одному и тому же налогу и за один и тот же период сначала сдала декларацию на 100 тысяч к уплате, а потом подала уведомление на 150 тысяч.

В этом случае на ЕНС образуется обязанность в общей сумме 250 тысяч – цифры по декларации и уведомлению складываются.

Бухгалтерам: если сдали декларацию, уведомление подавать нельзя, как минимум до актуализации данных на ЕНС и того момента, когда вы четко будете понимать, есть у вас долги или нет.

Нужно ли подавать уведомления по налогу на имущество за периоды 2023 года по объектам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Поскольку для 2023 года налоги на имущество в отношении объектов, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, не установлены представлять уведомления не нужно.

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