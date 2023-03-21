Понятие себестоимости в бухгалтерском учете

Учет себестоимости: экономическая трактовка

Под себестоимостью в экономической науке принято понимать совокупность затрат компании на выпуск товаров, предоставление услуг или же выполнение работ.

Затраты, о которых идет речь, чаще всего классифицируются:

на материальные;

те, что связаны с оплатой труда;

амортизационные;

те, что связаны с продажей товаров, услуг или работ.

Каждая из отмеченных категорий расходов может быть представлена большим количеством статей.

Себестоимость как экономическая категория классифицируется на 3 типа:

цеховая;

производственная;

полная.

Первый тип себестоимости включает затраты, которые связаны с выпуском товаров в конкретном цехе (как самостоятельном структурном подразделении фирмы).

Производственная разновидность себестоимости включает в себя, во-первых, цеховую, а во-вторых, расходы:

общехозяйственные;

связанные с потерями от брака;

прочие, что связаны с выпуском товаров в цехе, но не имеют отношения к деятельности цеха.

Полная себестоимость включает в себя производственную составляющую, а также расходы, которые:

связаны с реализацией товаров;

относятся к административным;

относятся к коммерческим.

Различные трактовки себестоимости в бухгалтерском учете отражены также в нормативных актах, регулирующих сферу бухучета. Изучим их.

Понятие себестоимости в законодательстве о бухучете

С чем у бухгалтера в ходе его работы возникает необходимость брать в расчет такой показатель, как себестоимость?

В числе главных документов бухгалтерской отчетности (как одного из конечных результатов ведения бухучета) – отчет о прибылях и убытках фирмы.

В соответствии с требованиями, отраженными в п. 23 ПБУ 4/99 (приказ Минфина от 06.07.1999 № 43н), в нем должна отражаться себестоимость товаров, услуг и работ.

Упоминание себестоимости есть и в других бухгалтерских НПА.

Так, в п. 9 ФСБУ 5/2019 зафиксировано, что фактическая себестоимость – показатель, по которому в бухучете признаются запасы. А в п. 59 приказа Минфина № 34н от 29.07.1998 сказано о том, что постановка на учет готовой продукции должна осуществляться по ее себестоимости.

Но что должна представлять собой себестоимость с точки зрения бухгалтерского законодательства?

Прежде всего, отметим, что видов бухгалтерской себестоимости может быть несколько. В п. 59 приказа Минфина № 34н, в частности, упоминается о себестоимости:

фактической;

нормативной (или плановой).

Продукция, услуги и работы, фактически поставленные контрагенту (но по которым не признана выручка), фиксируются, в соответствии с п. 61 приказа № 34н, в бухгалтерском учете также по себестоимости – фактической, нормативной или же плановой.

При этом данная себестоимость включает затраты, возмещаемые по контракту и связанные:

с производством;

реализацией.

В п. 9 ПБУ 10/99 говорится о необходимости при подсчете финансовых результатов определять показатели себестоимости реализованных товаров, услуг и работ на основе расходов по обычным видам деятельности, которые:

отражаются в учете за текущий отчетный период, а также предшествующие расходы;

отражаются в учете в соотнесении с доходами в периодах, которые следуют за текущим, с учетом поправок, обусловленных особенностями ведения бизнеса.

Соответствующие расходы по основной деятельности в соответствии с п. 8 ПБУ 10/99 могут быть представлены:

материальными затратами;

расходами на оплату труда;

страховыми отчислениями в государственные фонды с зарплаты;

амортизацией;

прочими издержками.

В свою очередь коммерческие и управленческие расходы в соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 также могут отражаться в учете за текущий отчетный год.

Отметим, что в отчете о прибылях и убытках, который составляется в соответствии с ПБУ 4/99, не предполагается отражения данных по коммерческим и управленческим расходам в составе себестоимости.

Кроме того, в бухучете применяется (и отражается в некоторых отраслевых НПА) следующая классификация расходов, формирующих себестоимость:

прямые (имеющие отношение к конкретному типу выпускаемых изделий);

косвенные (имеющие отношение к нескольким типам выпускаемых изделий).

Однако на практике подразделение расходов на прямые и косвенные чаще применяется не в бухгалтерском, а в налоговом учете и активно используется для оптимизации налогообложения (ст. 318 НК).

Учет себестоимости: основные задачи бухгалтера

Таким образом, понятие себестоимости в законодательстве, регулирующем бухучет, приведено в нескольких интерпретациях.

Решая любые задачи, связанные с учетом себестоимости, бухгалтер осуществляет:

регистрацию хозяйственных операций по расходам, формирующим себестоимость;

калькулирование себестоимости (определение стоимости соответствующих объектов);

применение счетов бухучета для отражения проводок по операциям в рамках учета объектов себестоимости.

Изучим особенности данных направлений работы бухгалтера подробнее.

Регистрация операций с объектами учета расходов в рамках себестоимости

В целях отражения хозяйственных операций по расходам, формирующим себестоимость, используются различные регистры бухучета.

Их перечень и структура формируются бухгалтерией таким образом, чтобы:

у бухгалтера была возможность прослеживать взаимосвязь расходов , относящихся к разным категориям (например, тех, что связаны с выпуском конкретных товаров, услуг, работ и тех, что связаны с оплатой труда работников);

у бухгалтера была возможность суммировать соответствующие расходы в целях отражения себестоимости в консолидированных документах отчетности по структурному подразделению или фирме в целом.

Исходя из особенностей организации производственных процессов в конкретной фирме выбирается тот или иной объект бухучета.

Им может быть:

определенный вид товара (услуг, работ);

партия изделий;

стадия производства;

иной объект, определяемый исходя из специфики производства на конкретном предприятии.

Практическая значимость корректной классификации объектов бухучета заключается в ее последующем применении в рамках калькулирования себестоимости – процедуры определения величины расходов, составляющих себестоимость.

Изучим ее сущность подробнее.

Калькулирование себестоимости: классификация методов

Порядок калькулирования себестоимости в бухгалтерском учете не определен на уровне правовых актов общеотраслевого характера, но в ряде отраслевых НПА (среди них есть, в частности, еще советские нормативы) рекомендованы к использованию такие методы учета затрат:

попередельный (в частности, попроцессный);

позаказный (в частности, поиздельный);

котловой;

нормативный.

Данные методы предложены в таких источниках:

«Основные положения по планированию на промышленных предприятиях», утвержденные Госпланом, Госкомцен, Минфином, ЦСУ СССР 20.07.1970;

приказ Минсельхоза «О Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях» от 06.06.2003 № 792;

приказ Министерства промышленности «Об утверждении Методических положений по учету на предприятиях химического комплекса» от 04.01.2003 № 2.

Изучим специфику методов, закрепленных в отмеченных источниках права, подробнее.

Попередельный и попроцессный методы учета себестоимости

Попередельный метод чаще всего задействуется в массовых и крупносерийных производствах, для которых характерно использование сырья, подлежащего нескольким стадиям переработки – переделам.

При этом после каждого передела – не считая того, который приводит к формированию готового товара, получается полуфабрикат, который принципиально обладает товарной ценностью (и потому может быть реализован на сторону).

Рассматриваемый метод чаще всего предполагает учет затрат в рамках каждого структурного подразделения фирмы в соотнесении с конкретными переделами.

Производственные расходы подразделений, в которых осуществляются переделы поступивших на дальнейшую обработку полуфабрикатов, формируются за счет внутренних затрат в данных подразделениях, а также стоимости полуфабрикатов (если ведется их учет).

Дело в том, что фирма может осуществлять учет соответствующих полуфабрикатов или же не вести его.

В первом случае движения переделов не отражаются в бухгалтерских регистрах (но могут фиксироваться у управленческом – чаще всего в натуральных показателях).

Во втором случае движение полуфабрикатов фиксируется в регистрах по учетным ценам, иногда – по плановым или фактическим затратам.

Попроцессный метод – подвид попередельного.

Он применяется на предприятиях, для которых характерны непродолжительные производственные циклы, минимальное количество объектов незавершенного производства, небольшая номенклатура выпускаемых товаров.

Основной объект учета при попроцессном методе – стадия выпуска товара, соответствующая объему работ, выполненных конкретным подразделением фирмы, или же полный цикл выпуска товара, если он производится одним подразделением (или фирмой в целом – если в ней функционирует только один цех).

Позаказный и поиздельный методы учета себестоимости

Позаказный метод чаще всего применяется небольшими фирмами, выпускающими малые серии товаров, оказывающие услуги по ремонту, штучной сборке тех или иных изделий.

Объект учета себестоимости в данном случае – конкретный заказ, по которому фирма выпускает товар или оказывает услугу.

Стоимость объекта учета определяется в соответствии с договором между фирмой и заказчиком.

В случае если товар выпускается в рамках длительного технологического цикла, учет затрат может осуществляться, подобно попередельной схеме, исходя из завершенности определенного этапа выпуска (сборки, упаковки), по факту которой образуется готовая к использованию деталь или полуфабрикат (которые становятся в данном случае объектами учета).

Поиздельный метод применяется, если фирма (или ее подразделение) выпускает один и тот же товар в большом количестве, серийно.

Он предполагает определение себестоимости единицы товара исходя из средней величины расходов на ее выпуск в рамках отчетного периода.

Котловой метод учета себестоимости

Данный метод предполагает исчисление себестоимости товаров и услуг исходя из расходов, совершенных предприятием в целом за отчетный период.

Предполагается, что фирма, применяющая котловой метод, выпускает один вид продукции.

Нормативный метод учета себестоимости

Сущность нормативного метода – в использовании в целях учета затрат установленных норм и нормативов.

Чаще всего он применяется на предприятиях, выпускающих разнотипные товары, которые представлены в большой номенклатуре.

Данный метод предполагает учет производственных расходов на выпуск различных типов и групп товаров в соотнесении с конкретными подразделениями фирмы.

Затраты при этом обычно классифицируются:

на соответствующие нормам и нормативам;

те, что фиксируются в значениях выше и ниже норм и нормативов.

Рассматриваемый метод учета себестоимости предполагает решение бухгалтерией и другими ответственными подразделениями организации таких задач:

предварительное нормативное калькулирование – исходя из установленных норм затрат (в натуральном или стоимостном выражении);

учет корректировок применяемых норм и нормативов в процессе оптимизации производства;

определение корреляции между корректировками норм и нормативов и результативностью производства;

фиксация отклонений фактических затрат от норм, определение их причин.

Нормы и нормативы, применяемые в целях учета себестоимости, могут быть установлены:

с учетом положений нормативно-правовых актов (например, определяющие или значительно влияющие на нормы по оплате труда, по кредитной нагрузке на предприятие);

в межкорпоративных соглашениях (например, по аренде помещений, о тарифах за коммунальные услуги, о лицензионных отчислениях);

в локальных нормативных источниках (например, определяющих нормы расхода сырья или материалов, выработки, формирования накладных затрат).

Следующая задача бухгалтера, в компетенции которого – учет себестоимости, заключается в отражении хозяйственных операций по расходам, формирующим себестоимость, на счетах бухучета.

Рассмотрим особенности данных счетов подробнее.

Применение при учете себестоимости счетов бухгалтерского учета

Затраты, формирующие производственную себестоимость товаров, услуг и работ, чаще всего, отражаются в бухгалтерских регистрах с использованием счетов:

20 (для операций в рамках основного производства);

23 (для операций, дополняющих основное производство);

26 (для операций, соответствующих косвенным расходам);

28 (для учета производственных потерь вследствие брака).

Иногда для бухучета себестоимости также используются счета:

21 (если фирма выпускает не только готовые к эксплуатации или потреблению товары, но также полуфабрикаты);

25 (если у фирмы есть расходы по операциям, которые обособлены от операций в рамках основного производства и дополняющих его, но в определенные моменты становятся связанными с ними).

Указанные счета чаще всего корреспондируют:

со счетом 10 (для отражения операций по списанию в производство сырья и материалов);

со счетами 69, 70 (для отражения операций по включению в производственные затраты зарплаты персонала, а также отчислений в страховые фонды);

со счетами 02, 05 (для отражения амортизации).

Например, посредством проводки Дт 20 Кт 10 отражается факт списания материалов в производство, а проводка Дт 20 Кт 70 отражает начисление зарплаты сотрудникам.

Если фирма выпускает полуфабрикаты, то корреспондирующим может быть также счет 21. Так, факт передачи полуфабрикатов в дальнейшее производство может отражаться проводкой Дт 20 Кт 21.

Учет готовой продукции на основе показателей ее себестоимости осуществляется, как правило, с применением счета 43, корреспондирующего с такими счетами, как 20, 90.

Например, поступление товара на склад отражается проводкой Дт 43 Кт 20, а если продукция была продана, применяется проводка Дт 90 Кт 43.

Итоги

Понятие себестоимости в бухгалтерском учете имеет несколько трактовок.

Бухгалтеру, занимающемуся учетом себестоимости, предстоит работать с различными объектами учета (выделяя их из перечня производственных затрат, осуществляя их калькуляцию), а также отражать операции с данными объектами на специальных счетах.