Топ-6 самых читаемых статей на канале «Клерка» в Яндекс.Дзен: много всего про ЕНП, новые законы с марта, полезные инструкции

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Кратко: есть 2 способа. Оба мудреные, поэтому в статье разобрали ловушки и дали рекомендации, как не попасть в засаду.

Больше 3 000 читателей отозвались, и пока десяток бухгалтеров жарко обсуждали боли ИП в комментариях, один человек просто спокойно выдохнул:

Вспомнили самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, ответили на 20 популярных вопросов про уплату налогов и уведомления по ЕНП, обсудили с экспертом новые правила аккредитации IT-компаний.

А в комментариях практические советы от наших подписчиков.

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О чем говорят итоги 2022 года в налоговой отрасли, что специалисты думают о ЕНП и каких перемен ждать? Узнали мнение генерального директора Группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадия Брызгалина.

Статья познавательная, хотя некоторые подписчики отметили, что на местах дела выглядят немного иначе.

Оказалось, что мир не вертится вокруг ЕНП: Госдума планирует передавать доходы от продажи конфискованных квартир коррупционеров в Соцфонд, а в США закрылись сразу 3 банка.

ФНС в статье тоже не обошли – слишком уж интересные заявления: обещают не штрафовать бизнес за несвоевременную подачу уведомлений и оперативно отвечать на запросы налогоплательщиков.

Расскажите в комментариях, заметили перемены в общении с инспекторами?

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Предупрежден – значит вооружен.

Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД, ужесточат требования к зоомагазинам, введут маркировку российского вина – подборка самых важных нововведений весны.