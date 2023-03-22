Обзоры для бухгалтера

Топ-6 самых читаемых статей на канале «Клерка» в Яндекс.Дзен: много всего про ЕНП, новые законы с марта, полезные инструкции

Мы как новенькие пятирублевые купюры – снова в деле! Вернулись на Яндекс.Дзен с актуальными статьями (ЕНП и на тракторе не объедешь), а еще с видео, цитатами и цифрами дня. Самое интересное и полезное за март – в первой весенней подборке «Клерка».

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Топ-6 самых читаемых статей на канале «Клерка» в Яндекс.Дзен: много всего про ЕНП, новые законы с марта, полезные инструкции
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Если хотите почитать всю статью – просто кликайте на ее название ;) И, конечно, подписывайтесь на сам канал.

С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов

Кратко: есть 2 способа. Оба мудреные, поэтому в статье разобрали ловушки и дали рекомендации, как не попасть в засаду.

Больше 3 000 читателей отозвались, и пока десяток бухгалтеров жарко обсуждали боли ИП в комментариях, один человек просто спокойно выдохнул:

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А воз и ныне там. Проблемам с ЕНП уже третий месяц, но они почти не сдвигаются с места

Вспомнили самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, ответили на 20 популярных вопросов про уплату налогов и уведомления по ЕНП, обсудили с экспертом новые правила аккредитации IT-компаний.

А в комментариях практические советы от наших подписчиков.

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Есть инсайты? Поделитесь своим опытом.

Идея ЕНП хороша, но сама система сырая, недоработанная, неясно, зачем было спешить. Интервью «Клерка» с налоговым адвокатом Аркадием Брызгалиным

О чем говорят итоги 2022 года в налоговой отрасли, что специалисты думают о ЕНП и каких перемен ждать? Узнали мнение генерального директора Группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадия Брызгалина.

Статья познавательная, хотя некоторые подписчики отметили, что на местах дела выглядят немного иначе.

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Налоговики опять наобещали много всего про ЕНС. Бухгалтеры в чудеса уже не верят

Оказалось, что мир не вертится вокруг ЕНП: Госдума планирует передавать доходы от продажи конфискованных квартир коррупционеров в Соцфонд, а в США закрылись сразу 3 банка.

ФНС в статье тоже не обошли – слишком уж интересные заявления: обещают не штрафовать бизнес за несвоевременную подачу уведомлений и оперативно отвечать на запросы налогоплательщиков.

Расскажите в комментариях, заметили перемены в общении с инспекторами?

Как исправить ошибки в уведомлениях по ЕНП в 1С

Готовая инструкция со скринами и пошаговым описанием, переходите по ссылке и забирайте.

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Какие законы вступают в силу в марте

Предупрежден – значит вооружен.

Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД, ужесточат требования к зоомагазинам, введут маркировку российского вина – подборка самых важных нововведений весны.

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