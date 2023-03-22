Топ-6 самых читаемых статей на канале «Клерка» в Яндекс.Дзен: много всего про ЕНП, новые законы с марта, полезные инструкции

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С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов
Кратко: есть 2 способа. Оба мудреные, поэтому в статье разобрали ловушки и дали рекомендации, как не попасть в засаду.
Больше 3 000 читателей отозвались, и пока десяток бухгалтеров жарко обсуждали боли ИП в комментариях, один человек просто спокойно выдохнул:
А воз и ныне там. Проблемам с ЕНП уже третий месяц, но они почти не сдвигаются с места
Вспомнили самые важные письма Минфина и ФНС за февраль, ответили на 20 популярных вопросов про уплату налогов и уведомления по ЕНП, обсудили с экспертом новые правила аккредитации IT-компаний.
А в комментариях практические советы от наших подписчиков.
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Идея ЕНП хороша, но сама система сырая, недоработанная, неясно, зачем было спешить. Интервью «Клерка» с налоговым адвокатом Аркадием Брызгалиным
О чем говорят итоги 2022 года в налоговой отрасли, что специалисты думают о ЕНП и каких перемен ждать? Узнали мнение генерального директора Группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадия Брызгалина.
Статья познавательная, хотя некоторые подписчики отметили, что на местах дела выглядят немного иначе.
Налоговики опять наобещали много всего про ЕНС. Бухгалтеры в чудеса уже не верят
Оказалось, что мир не вертится вокруг ЕНП: Госдума планирует передавать доходы от продажи конфискованных квартир коррупционеров в Соцфонд, а в США закрылись сразу 3 банка.
ФНС в статье тоже не обошли – слишком уж интересные заявления: обещают не штрафовать бизнес за несвоевременную подачу уведомлений и оперативно отвечать на запросы налогоплательщиков.
Расскажите в комментариях, заметили перемены в общении с инспекторами?
Как исправить ошибки в уведомлениях по ЕНП в 1С
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