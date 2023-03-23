Как заполнять расчет по страховым взносам в 2023 году

Расчет по страховым взносам 2023

С 2023 года объединились ПФР и ФСС. Но на порядок сдачи РСВ страхователями это не повлияло.

Как и прежде, мы продолжаем сдавать в ФНС ежеквартальный расчет по страховым взносам.

Также у него появился ежемесячный спутник – сведения персонифицированного учета, которые тоже должны сдаваться в налоговую инспекцию, а уже от инспекторов поступать в объединенный соцфонд (СФР).

В СФР же теперь нужно представлять отдельный отчет – форму ЕФС-1.

Итак, начиная с отчетного периода 1 квартала 2023 года РСВ представляется по форме, утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Расчет сдается 4 раза в год: по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Исключение – главы КФХ без наемных работников, они подают расчет только по итогам года.

Срок сдачи РСВ с 2023 года – новый: 25 число месяца, следующего за отчетным периодом.

В 2023 годуРСВ сдается не позднее: за 4 квартал 2022 – 25.01.2023;

за 1 квартал 2023 – 25.04.2023;

за 2 квартал 2023 – 25.07.2023;

за 3 квартал 2023 – 25.10.2023.

На выходные ни один из сроков сдачи в 2023 году не попадает, поэтому без переносов.

Расчет страхователи сдают в ИФНС по местонахождению юрлица (в некоторых случаях по месту нахождения подразделения) или по месту прописки ИП (письмо ФНС от 01.03.2017 № БС-4-11/3748@).

С 2023 года в РСВ входят титульный лист и 4 раздела, некоторые разделы обязательные, другие заполняются только в отдельных ситуациях:

Номер раздела/ приложения Наименование раздела Обязательность заполнения для всех страхователей Примечания Титульный лист v Страхователь, в частности, указывает ИНН, КПП, номер корректировки, период, за который сдается отчет, ССЧ, данные о налоговом органе, принимающем отчет, сведения о реорганизации и лице, удостоверяющем отчетность Раздел 1 Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов v Здесь указывается код типа плательщика, а также ОКТМО, КБК, сумма взносов по единому тарифу за расчетный период и взносы за последние 3 месяца расчетного периода. Далее следуют два аналогичных блока по взносам на дополнительное пенсионное страхование и дополнительное соцобеспечение Подраздел 1 Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование v Приводится расчет страховых взносов: суммарные данные по всем физлицам с начала года, а также за каждый из последних трех месяцев отдельно. Если использовался не один тариф, в расчет включают соответствующее количество подразделов 1 к разд. 1. Например, СМП заполняют подразделы с кодами тарифа 01 (общий тариф для выплат в пределах МРОТ) и 20 (пониженный тариф для выплат сверх МРОТ) Подраздел 2 Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов - Заполняется плательщиками, производящими выплаты, облагаемыми взносами по дополнительным тарифам согласно ст. 428 НК Подраздел 3 Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности - Заполняется плательщиками, производящих выплаты физлицам, указанным в ст. 429 НК Приложение 1 Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками из подп. 3, 18 п. 1 ст. 427 НК - Заполняют компании ИТ-сферы и радиоэлектронной промышленности Приложение 2 Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, указанными в подп. 7 п. 1 ст. 427 НК - Заполняют НКО на УСН, занятые в социальной, научной, образовательной сфере, сфере здравоохранения и массового спорта Приложение 3 Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками из подп. 15 п. 1 ст. 427 НК - Заполняют российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции, применяющие тарифы взносов, установленные подп. 6 п. 2 ст. 427 НК Приложение 4 Сведения, необходимые для применения положений подп. 20 п. 1 ст. 427 НК - Заполняют в отношении выплат в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах (включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг Раздел 2 Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав КФХ - Заполняют в отношении страховых взносов, начисленных за главу и членов КФХ Подраздел 1 Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства – Раздел 3 Персонифицированные сведения о застрахованных лицах v Включает в себя подразделы: 3.1 – заполняют все страхователи; 3.2.1 – заполняют все страхователи; 3.2.2 – заполняют в соответствии с положениями ст. 428 НК касательно выплат, облагаемых взносами по доптарифам Раздел 4 Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в п. 6.1. ст. 431 НК - Заполняют плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей

Персонифицированные сведения работников в 2023 году

С отчетных периодов 2023 года персонифицированные сведения сдаются в ФНС:

ежемесячно – в виде отчета из приложения № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@;

ежеквартально – в виде раздела 3 РСВ и подразделов к нему.

До отчетных периодов 2023 года персонифицированные сведения о застрахованных лицах в ФНС – как в рамках трудового, так и в рамках гражданско-правового договора сдавались только в составе раздела 3 единого расчета.

Нулевая отчетность по взносам

Подача расчета по страховым взносам является обязанностью страхователей, осуществляющих выплату доходов физлицам (п. 7 ст. 431 НК), освобождение от которой законодательством не предусматривается.

В связи с этим за периоды отсутствия деятельности и неначисления работникам зарплаты расчеты по страховым взносам подавать все равно придется.

Оформлены они будут по правилам нулевой отчетности:

в объеме обязательных к заполнению листов;

с отражением данных о страхователе и необходимых кодах (период отчета, ИФНС, ОКТМО, КБК);

с проставлением цифры 0 или прочерка в полях, предназначенных для данных о начисляемых взносах.

Непредставление нулевого расчета по взносам станет основанием для начисления страхователю штрафа в сумме 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК).

В случае непредставления РСВ (как нулевого так и заполненного) в течение 20 дней после установленного срока, налоговики заблокируют расчетные счета компании.

Сдача нулевой отчетности по страховым взносам послужит для ИФНС источником информации о том, что:

в связи с неначислением выплат физлицам у страхователя отсутствуют основания для начисления взносов ;

он не относится к числу страхователей, начислявших выплаты и взносы, но не подавших расчет вовремя.

Итоги

Расчет по страховым взносам только кажется объемным. На самом деле часть листов основная масса страхователей не заполняет.

С 2023 года дополнительно в ФНС сдаются ежемесячные персонифицированные сведения.

Новый РСВ имеет свои нюансы заполнения и требует внимательного отношения к достоверности данных, попадающих в него. Если опоздаете с подачей, минимальный штраф составит 1 000 руб.