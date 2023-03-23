Как заполнять расчет по страховым взносам в 2023 году

Расчет по страховым взносам 2023
С 2023 года объединились ПФР и ФСС. Но на порядок сдачи РСВ страхователями это не повлияло.
Как и прежде, мы продолжаем сдавать в ФНС ежеквартальный расчет по страховым взносам.
Также у него появился ежемесячный спутник – сведения персонифицированного учета, которые тоже должны сдаваться в налоговую инспекцию, а уже от инспекторов поступать в объединенный соцфонд (СФР).
В СФР же теперь нужно представлять отдельный отчет – форму ЕФС-1.
Итак, начиная с отчетного периода 1 квартала 2023 года РСВ представляется по форме, утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Расчет сдается 4 раза в год: по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года.
Исключение – главы КФХ без наемных работников, они подают расчет только по итогам года.
Срок сдачи РСВ с 2023 года – новый: 25 число месяца, следующего за отчетным периодом.
В 2023 годуРСВ сдается не позднее:
за 4 квартал 2022 – 25.01.2023;
за 1 квартал 2023 – 25.04.2023;
за 2 квартал 2023 – 25.07.2023;
за 3 квартал 2023 – 25.10.2023.
На выходные ни один из сроков сдачи в 2023 году не попадает, поэтому без переносов.
Расчет страхователи сдают в ИФНС по местонахождению юрлица (в некоторых случаях по месту нахождения подразделения) или по месту прописки ИП (письмо ФНС от 01.03.2017 № БС-4-11/3748@).
С 2023 года в РСВ входят титульный лист и 4 раздела, некоторые разделы обязательные, другие заполняются только в отдельных ситуациях:
Номер раздела/ приложения
Наименование раздела
Обязательность заполнения для всех страхователей
Примечания
Титульный лист
v
Страхователь, в частности, указывает ИНН, КПП, номер корректировки, период, за который сдается отчет, ССЧ, данные о налоговом органе, принимающем отчет, сведения о реорганизации и лице, удостоверяющем отчетность
Раздел 1
Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов
v
Здесь указывается код типа плательщика, а также ОКТМО, КБК, сумма взносов по единому тарифу за расчетный период и взносы за последние 3 месяца расчетного периода.
Далее следуют два аналогичных блока по взносам на дополнительное пенсионное страхование и дополнительное соцобеспечение
Подраздел 1
Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование
v
Приводится расчет страховых взносов: суммарные данные по всем физлицам с начала года, а также за каждый из последних трех месяцев отдельно.
Если использовался не один тариф, в расчет включают соответствующее количество подразделов 1 к разд. 1. Например, СМП заполняют подразделы с кодами тарифа 01 (общий тариф для выплат в пределах МРОТ) и 20 (пониженный тариф для выплат сверх МРОТ)
Подраздел 2
Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов
-
Заполняется плательщиками, производящими выплаты, облагаемыми взносами по дополнительным тарифам согласно ст. 428 НК
Подраздел 3
Расчет сумм страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности
-
Заполняется плательщиками, производящих выплаты физлицам, указанным в ст. 429 НК
Приложение 1
Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками из подп. 3, 18 п. 1 ст. 427 НК
-
Заполняют компании ИТ-сферы и радиоэлектронной промышленности
Приложение 2
Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, указанными в подп. 7 п. 1 ст. 427 НК
-
Заполняют НКО на УСН, занятые в социальной, научной, образовательной сфере, сфере здравоохранения и массового спорта
Приложение 3
Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками из подп. 15 п. 1 ст. 427 НК
-
Заполняют российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции, применяющие тарифы взносов, установленные подп. 6 п. 2 ст. 427 НК
Приложение 4
Сведения, необходимые для применения положений подп. 20 п. 1 ст. 427 НК
-
Заполняют в отношении выплат в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах (включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг
Раздел 2
Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав КФХ
-
Заполняют в отношении страховых взносов, начисленных за главу и членов КФХ
Подраздел 1
Расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за главу и членов крестьянского (фермерского) хозяйства
–
Раздел 3
Персонифицированные сведения о застрахованных лицах
v
Включает в себя подразделы:
3.1 – заполняют все страхователи;
3.2.1 – заполняют все страхователи;
3.2.2 – заполняют в соответствии с положениями ст. 428 НК касательно выплат, облагаемых взносами по доптарифам
Раздел 4
Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в п. 6.1. ст. 431 НК
-
Заполняют плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей
Персонифицированные сведения работников в 2023 году
С отчетных периодов 2023 года персонифицированные сведения сдаются в ФНС:
ежемесячно – в виде отчета из приложения № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@;
ежеквартально – в виде раздела 3 РСВ и подразделов к нему.
До отчетных периодов 2023 года персонифицированные сведения о застрахованных лицах в ФНС – как в рамках трудового, так и в рамках гражданско-правового договора сдавались только в составе раздела 3 единого расчета.
Нулевая отчетность по взносам
Подача расчета по страховым взносам является обязанностью страхователей, осуществляющих выплату доходов физлицам (п. 7 ст. 431 НК), освобождение от которой законодательством не предусматривается.
В связи с этим за периоды отсутствия деятельности и неначисления работникам зарплаты расчеты по страховым взносам подавать все равно придется.
Оформлены они будут по правилам нулевой отчетности:
в объеме обязательных к заполнению листов;
с отражением данных о страхователе и необходимых кодах (период отчета, ИФНС, ОКТМО, КБК);
с проставлением цифры 0 или прочерка в полях, предназначенных для данных о начисляемых взносах.
Непредставление нулевого расчета по взносам станет основанием для начисления страхователю штрафа в сумме 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК).
В случае непредставления РСВ (как нулевого так и заполненного) в течение 20 дней после установленного срока, налоговики заблокируют расчетные счета компании.
Сдача нулевой отчетности по страховым взносам послужит для ИФНС источником информации о том, что:
в связи с неначислением выплат физлицам у страхователя отсутствуют основания для начисления взносов;
он не относится к числу страхователей, начислявших выплаты и взносы, но не подавших расчет вовремя.
Итоги
Расчет по страховым взносам только кажется объемным. На самом деле часть листов основная масса страхователей не заполняет.
С 2023 года дополнительно в ФНС сдаются ежемесячные персонифицированные сведения.
Новый РСВ имеет свои нюансы заполнения и требует внимательного отношения к достоверности данных, попадающих в него. Если опоздаете с подачей, минимальный штраф составит 1 000 руб.