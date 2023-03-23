Ошибки бухгалтеров в уведомлении об исчисленных налогах: ФНС выделила семь основных

Документ – письмо ФНС от 27 февраля 2023 № КЧ-4-8/2202@.

Ошибки бухгалтеров в уведомлениях, которые называет ФНС

1. Неверно указан налоговый (отчетный) период

Период необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией (расчетом, сообщением об исчисленных суммах налогов) или новым уведомлением.

В 2023 году уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация.

Так, например, если за 1-3 кварталы сумма налога по УСН или налогу на имущество организаций была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять уведомление за этот период не требуется.

Нужно сдать только декларацию по итогам года, если обязанность по представлению такой декларации предусмотрена НК.

Если вы указали неправильный период, инспекторы вам направят сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).

2. Неверно указан КБК или ОКТМО либо вписан КБК, по которому не требуется уведомление

Уведомление представляется только по следующим налогам:

организации – транспортный, земельный налог и налог на имущество, налог на прибыль для налоговых агентов.

организации и ИП – УСНО, ЕСХН, страховые взносы, НДФЛ.

Всегда нужно указывать КБК и ОКТМО бюджетополучателя, действующие в текущем финансовом году.

Если вы представили уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому предоставление уведомления не требуется, придет сообщение: «По КБК (его значение) предоставление уведомления невозможно».

Если указан неактуальный ОКТМО, его значение заменяется на ОКТМО преемника.

Если указан неправильный КБК или ОКТМО, то нужно сформировать Уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.

3. Уведомление подано после сдачи декларации за этот период или одновременно с декларацией

Если декларация или расчет представлены, то для налогового органа достаточно информации об исчисленных суммах из декларации (расчета). уведомление подавать не нужно.

В приеме такого уведомления будет отказано. Вам придет сообщение, что декларация по данным, указанным в уведомлении, принята.

Исключение в данном случае – это подача уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций.

Уведомления возможно после представления декларации по налогу на имущество за аналогичный налоговый период, если уведомление относится к исчислению налога за объекты налогообложения, по которым налог считается исходя из кадастровой стоимости.

Кстати, в 2023 году компании по-прежнему могут получить отсрочку и рассрочку по уплате налогов: забирайте инструкцию и форму заявления.

4. В уведомлении с указанием периода за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года

На все уплаченные до 31.12.2022 суммы, по которым действует авансовая система (уплата раньше представления декларации) установлен режим «резерва».

Это значит, что эти суммы считаются исчисленными в размере их фактической уплаты до момента, когда будет получена нужная декларация.

Поэтому если за 1-3 кварталы сумма налога была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять уведомление за этот период не требуется, т.к. предусмотрена сдача декларации. Исключение – имущественные налоги.

Если вы ошибочно представите уведомление за 2022 год, занизив сумму авансов, например, по УСН, ЕСХН, страховым взносам, все ваши платежи перестанут считаться уплаченными вовремя и могут быть начислены пени.

Уточнятся суммы посредством сдачи декларации за 2022 год.

По транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу действуют следующие особенности. Если уплата авансовых платежей по налогу за 1-3 кварталы была в 2022 году, то после уплаты итоговой суммы налога в 2023 году представляется уведомление, в котором указывается сумма исчисленного налога за 2022 год за минусом суммы уплаченных в 2022 году авансовых платежей.

5. Неправильно указаны реквизиты в платежке, которая представляется взамен уведомления

Неверно указаны:

КБК;

ОКТМО;

отчетный период или он вообще не указан (поле 107).

Пример. Если в платежке по НДФЛ поставить 1 кв. 2023 года или просто дату уплаты (17.02.2023), будет невозможно определить, к какому сроку относить платеж.

Важно в платежке указывать реквизиты, которые позволят однозначно соотнести их с соответствующей декларацией (расчетом) или сообщением об исчисленных суммах налогов.

Иначе у плательщика могут задвоиться начисления по уведомлению, представленному в виде платежки, и итоговой декларации.

Например, по НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля – указать срок 28.02.2023 или «МС.02.2023».

6. В уточненном уведомлении указана не полная сумма к уплате 28 числа текущего месяца, а дельта с учетом последнего уведомления по этому же сроку

Нужно сдавать только одно уведомление по одному сроку уплаты.

В уведомлении нужно указать полную сумму оплаты к сроку.

Если Вы сдаете повторное уведомление по этому же сроку и налогу, оно считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

7. Уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока

В этой ситуации платежи не смогут сформировать уведомлений. Как уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений по сроку 28 число месяца.

Если Вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога и учета его органами ФНС нужно представить уведомление об исчисленных суммах.