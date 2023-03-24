Для расчета больничных установят максимальный размер дневного заработка

Суть поправок в том, что фактический размер среднего дневного заработка нужно сравнивать с его максимальным размером (в данный момент такого требования нет).

Максимальный размер будет рассчитываться в том же порядке, что и при расчете пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Он определяется по следующей формуле (ч. 3.3 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ): максимальный размер среднего дневного заработка = сумма предельных величин базы по страховым взносам за расчетный период / 730

В 2023 году максимум составляет 2 736,99 руб. ((966 000 руб. + 1 032 000 руб.) / 730)).

Соответственно, если фактический средний дневной заработок работника (исполнителя) окажется больше максимального размера, рассчитать пособие необходимо исходя из максимума.

Поправки, вероятнее всего, предусмотрены для того, чтобы ограничить размер пособия по нетрудоспособности в случае, когда из расчетного периода исключаются дни приостановления трудового договора или прохождения государственной гражданской службы.

Соответствующие поправки действуют с 07.10.2022. В ближайшее время поправки вступят в силу.

В связи с этим СФР письмом от 09.03.2023 № 14-20/35261 сообщил следующее. Если нетрудоспособность сотрудника (исполнителя), подтвержденная больничным листом, возникла (возникнет) до начала действия изменений, пособие по такому страховому случаю нужно назначать по прежним правилам, то есть сравнение с максимальным средним заработком производить не нужно.