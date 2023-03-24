Страховая пенсия, которая сейчас назначается всем, у кого есть определенный минимум стажа, представляет собой сумму т. н. пенсионных баллов, которые начисляются за каждый год работы.

Но при этом пенсионное законодательство выделяет ряд периодов, за которые пенсионные баллы начисляются даже неработающим – сюда включаются, в частности, периоды ухода родителей за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет (ст. 12 закона № 400-ФЗ).

На этом основании один из родителей, который ухаживал за ребенком до 1,5 лет (в подавляющем большинстве случаев это женщины), может претендовать на включение этого периода в страховой стаж и начисление пенсионных баллов на свой лицевой счет в СФР.

Разберем, сколько пенсионных баллов полагается женщине за детей в 2023 году.

Если ребенок был рожден после 2002 года, за 1,5 года ухода за ним матери начисляется:

2,7 пенсионных балла – при условии, что это первый ребенок (поскольку один балл в 2023 году оценивается в 123,77 рублей, доплата за ребенка составит 334,18 рублей),

5,4 пенсионных балла – за второго ребенка (в 2023 году это 668,36 рублей),

8,1 пенсионных балла – за третьего и четвертого ребенка (в 2023 году это 1 002,54 рубля).

Если женщина ушла в отпуск по уходу за ребенком, будучи в трудовых отношениях, пенсионные баллы ей начислят по сведениям работодателя.

Если на момент рождения ребенка она не была официально трудоустроена, то, чтобы пенсионные баллы отразились на ее лицевом счете (а будущая пенсия будет начисляться, прежде всего, по данным, которые там указаны), нужно обратиться в СФР с заявлением о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета – через портал «Госуслуги» или лично, через клиентскую службу фонда.

Если ребенок был рожден до 2002 года, женщина может получить за него, по своему выбору, либо общий трудовой стаж (который учитывается при расчете пенсии), либо пенсионные баллы.

СФР при назначении пенсии обязан учестьотпуск по уходу за ребенком по тому варианту, который является наиболее выгодным для женщины.

Если отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет засчитывается в стаж, то пенсионные баллы будут начисляться за этот период в составе всей пенсии, рассчитанной за стаж до 2002 года.

В этом расчете применяется стажевый коэффициент (0,55 – за 20 лет стажа до 2002 года) и соотношение заработка пенсионера к средней зарплате по стране (максимум – 1,2, за рядом исключений, предусмотренных для «северян»).

Посчитанная пенсия переводится в пенсионные баллы (путем деления на 64,10 – это стоимость одного балла по состоянию на 1 января 2015 года).

Например, при стаже до 2002 года 20 лет (с учетом периода ухода за детьми) и зарплатном коэффициенте 1,2 женщине начислят пенсию за период до 2002 года в размере 4 362,15 рублей, что составляет 68 пенсионных баллов.

При этом нельзя добавить сюда еще пенсионные баллы, предусмотренные законом за период ухода за ребенком до 1,5 лет, поскольку этот период уже учтен в расчете.