Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последнюю неделю.

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  1. Главный бухгалтер в ООО «СЕРВИСГРУПП». Зарплата от 100 000  ₽, Москва, полная занятость.

  2. Бухгалтер в РендВижен. Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Красногорск, полная занятость.

  3. Бухгалтер на участок реализации в ООО «БиФреш». Зарплата от 60 000 до 80 000 ₽, Москва, полная занятость.

  4. Главный бухгалтер в ПК Градус. Зарплата от 80 000 до 100 000 ₽, Нижний Новгород, полная занятость.

  5. Старший бухгалтер в АСБ Консалтинг Групп. Зарплата не указана, Москва, полная занятость.

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии

Бухгалтерский аутсорсинг

Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

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Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кредитование

Рассрочка: как сэкономить и не стать банкротом

Нет полной суммы для приобретения недвижимости, а оформить ипотечный кредит не получается? Оптимальным выходом может стать покупка в рассрочку. Покупатель получает жилье сразу, а оплата растягивается от 6 мес. до 4 лет, без процентов и переплат. Расскажем о подводных камнях беспроцентных кредитов.

Рассрочка: как сэкономить и не стать банкротом

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Право

Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

Можно ли бухгалтеру получить денежную компенсацию за моральный ущерб, если он пострадал от действий налоговиков, клиентов или собственного работодателя? Можно. Постановление Пленума ВС поможет это сделать правильно.

Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

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Отчетность в СФР

Новый порядок подтверждения ОКВЭД и обновленные формы документов.

С 4 апреля 2023 года вступит в силу новый порядок подтверждения основного вида экономической деятельности, обновленные формы заявлений ‎о подтверждении основного вида экономической деятельности и ‎о выделении подразделений в самостоятельные ‎классификационные единицы (СКЕ).

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