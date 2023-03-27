Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Нет полной суммы для приобретения недвижимости, а оформить ипотечный кредит не получается? Оптимальным выходом может стать покупка в рассрочку. Покупатель получает жилье сразу, а оплата растягивается от 6 мес. до 4 лет, без процентов и переплат. Расскажем о подводных камнях беспроцентных кредитов.