Как устроены паевые инвестиционные фонды и стоит ли в них инвестировать

Любой ПИФ находится в управлении управляющей компании (УК). Она формирует состав новых фондов и управляет активами старых. УК решает, какие активы добавлять или исключать из состава фонда.

Фонды могут иметь узкую специализацию, например, только на нежилой недвижимости. А могут, напротив, создавать широко диверсифицированный портфель своих активов из облигаций, акций, деривативов и недвижимости.

Большинство фондов инвестируют в ценные бумаги.

Есть фонды, вкладывающие деньги в бумаги определенных регионов – например, США или Европы, или специализирующиеся на отраслях – например, нефтегазовой, металлургической.

ПИФы хорошо подходят как инструмент пассивных инвестиций.

ПИФы бывают разных типов

Открытые ПИФы

Купить пай ОПИФ можно в любое время с момента его создания. Для этого инвестор должен обратиться в управляющую компанию фонда.

После покупки пайщик вправе в любое время требовать погасить свою долю в денежном эквиваленте, так как в ОПИФ нет ограничения по срокам изъятия средств.

ОПИФы могут торговаться на бирже.

Интервальные ПИФы

Совершать операции с паями ИПИФ инвестор может только в определенные промежутки времени – интервалы.

Фонд устанавливает какой-то период, когда инвестор может проводить сделки со своими паями. Например, УК может два раза в год открывать период на две недели. В другое время сделать с паями инвестор ничего не может.

Такая форма сильно снижает ликвидность фонда, однако позволяет УК формировать более долгосрочные и непростые стратегии инвестирования и рассчитывать на неизменный объем средств под управлением.

Закрытые ПИФы

Паи ЗПИФа можно купить только в период его формирования, если нет каких-то дополнительных условий. Чаще всего ЗПИФы имеют высокий порог входа и создаются на 3–15 лет.

Такие фонды, помимо прочего, инвестируют в венчурные стартапы, строительные проекты, различные виды недвижимости и т. д.

Из-за сложности стратегии и высокого риска большинство ЗПИФов создаются только для квалифицированных инвесторов.

Биржевые ПИФы

Это очень распространенные ПИФы, так как создаются, в частности, чтобы сделать инвестиции доступными для широкого круга клиентов. БПИФы допускаются к торгам на бирже, а их структура стремится повторить какой-либо индекс на бирже.

Паи БПИФа можно продавать и покупать на бирже через брокерский счет.

Для кого подходят ПИФы

Инвестирование в ПИФы подходит тем, кто не готов заниматься составлением портфеля и его периодической ребалансировкой самостоятельно, но при этом хочет, чтобы этот портфель был диверсифицированным и управлялся профессионально, говорит портфельный управляющий УК «ТРИНФИКО» Юрий Гроссман.

По его словам, управляющие компании заинтересованы в том, чтобы их ПИФы показывали доходность выше некоторого бенчмарка (ориентира, например, индекса с похожими бумагами в составе) и выше конкурентов.

«Ведь они, как правило, получают так называемую плату за успех –комиссию от размера прибыли фонда», – поясняет он.

Преимущества и недостатки ПИФов

У ПИФов есть ряд плюсов и минусов.

Преимущества:

Главное преимущество ПИФ – это полноценный портфель внутри одного актива, считает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

Немаловажным плюсом является управление внутри этого актива.

К тому же у ПИФ есть преимущество по налогам по сравнению с самостоятельным инвестированием, говорит он. Однако налоговые льготы на долгосрочное владение активами одинаковые, добавляет он.

По сравнению с классическим доверительным управлением (ДУ) и самостоятельным составлением портфеля ПИФ открытого типа позволяет иметь диверсифицированный портфель при инвестировании даже небольшой суммы денег, говорит Гроссман. Это делает подобные фонды привлекательными для розничных инвесторов, уточняет он.

Кроме того, управляющим компаниям, как правило, доступно значительно больше рынков и инструментов для инвестирования, чем частным инвесторам, говорит эксперт.

Покупка ПИФа позволяет собрать несколько инструментов сразу, а не брать их по-отдельности, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Это часто существенно дешевле, а значит, доступнее для инвесторов.

Недостатки:

Недостатком паевых фондов можно считать наличие комиссии за управление, говорит Кузин.

С ним согласен Гроссман. По его словам, комиссии за управления бывают довольно высокими.

Кроме того, к минусам ПИФ можно отнести и отсутствие возможности клиента влиять на процесс управления фондом.

Как формируется доходность ПИФов

Доходность фонда может зависеть от разных факторов, говорит Гроссман.

Например, от его направленности как по классу актива (акции, облигации, инструменты денежного рынка, смешанные, фонды недвижимости и т. д.), так и от его уклона в какие-либо сектора, регионы, валюты инвестирования.

«Но, как правило, она коррелирует с доходностью бенчмарка фонда, немного его превышая», – уточняет он.

Регулирование ПИФов весьма строгое, поэтому ожидать существенного превышения доходности таких фондов над бенчмарками не стоит, говорит Кузин.

«Управляющий в принципе не может держать сильно концентрированный портфель, что и позволяет существенно обыгрывать индексы, но и несет в себе дополнительные риски. ПИФ при этом по статистике – зачастую более надежный инструмент, чем портфели розничных инвесторов, как раз во многом за счет диверсификации», – объясняет он.

Поэтому часто доходности фондов определяются доходностями индексов, но место для дополнительного дохода у управляющего все же есть, замечает он.

Как выбирать ПИФы и какую долю в портфеле держать

Основными критериями выбора являются: характер активов, в которые хочет инвестировать человек, сравнение успешности управления фондов в предыдущие периоды с бенчмарком, размер комиссии за управление, перечисляет Кузин.

Так как фонды зачастую диверсифицированы внутри, они могут составлять до 100% портфеля инвестора, чего не следует делать, например, с акциями при самостоятельном инвестировании, уточняет он.

Доля ПИФ в некоторых случаях может составлять даже 100% от портфеля инвестора, согласен Гроссман.

«Портфели самих фондов, как правило, уже диверсифицированы, нужно лишь выбрать ПИФ, инвестирующий в интересующие клиента активы и сектора», – объясняет он.

При этом выбирать ПИФ стоит исходя из объема активов под их управлением, прозрачности и понятности для инвестора их структуры и рисков, надежности и репутации управляющей компании, считает Гроссман.

Так, стоимость чистых активов (СЧА) малых фондов (менее 10 млн руб.) может быть подвержена колебаниям из-за прихода или ухода крупных пайщиков, а выбор ПИФ с непрозрачной структурой активов может привести к несоответствию результата ожиданиям инвестора, говорит он.

При выборе ПИФа стоит оценивать, какую долю тех или иных инструментов инвестор хочет иметь по секторам, говорит Зварич.

«В зависимости от оценки, а также потенциала того или иного сектора и стоит включать соответствующую долю паев, ориентированных на каждый из секторов», – отмечает он.

Говоря о доли ПИФов в портфеле, важно учитывать, какие инструменты включает в себя фонд и свой собственный уровень терпимости к риску, подчеркивает Зварич.

«Чем меньше терпимость к риску, тем большую долю должны занимать ПИФы, ориентированные на консервативные инструменты, такие как облигации. Чем выше терпимость, тем выше доля ПИФов акций», – объясняет он.

По его словам, начинающим инвесторам стоит больше делать фокус в целом на ПИФах, что позволит снизить риски портфеля, заключает аналитик.