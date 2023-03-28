Цифра дня. Про ЕНС

Бывает так, что работник по личным причинам не может или не хочет трудиться полный день. Порой сам работодатель вводит режим неполного рабочего времени, чтобы сэкономить. Разбираемся, в каких случаях закон разрешает вводить режим неполного рабочего времени и кому это может быть выгодно.