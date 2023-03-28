Бухгалтерский учет

На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

Для уплаты единого тарифа страховых взносов Минфином введен новый счет бухгалтерского (бюджетного) учета – счет 303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу». В статье расскажем, как происходят начисления по счету и какие страховые взносы уплачиваются отдельно.

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На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15
Иллюстрация: freepik/freepik

Приказом Минфина от 21.12.2022 № 192н предусмотрен новый счет бухгалтерского (бюджетного) учета для ведения расчетов с бюджетом в части обязательств по уплате ЕСТ – счет 303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу».

Предполагается, что счет 303 15 будет пассивным, значит, по нему возможно только кредитовое сальдо.

Обращаем внимание, что на момент подготовки ответа Приказ № 192н находится на регистрации в Минюсте.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний не входят в ЕСТ.

Страховые взносы на травматизм в 2023 году по-прежнему начисляются и уплачиваются отдельно с использованием счета 303 06.

Согласно проекту приказа Минфина от 23.12.2022 (о внесении изменений в инструкции по учету) задолженность по соответствующим налогам, сборам и взносам уменьшается на основании документа налогового органа, определяющего принадлежность сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа (ЕНП).

Следовательно, расчеты по ЕНП могут быть закрыты на основании принятого налоговым органом решения о зачете сумм ЕНП в счет уплаты конкретных налогов и взносов.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, уплаченных в качестве ЕНП, и признания исполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов учреждению необходимо самостоятельно делать запросы в налоговый орган о предоставлении информации, какие налоги и в какой сумме были зачтены.

Такая информация может быть представлена в следующих формах:

Такие справки содержат сведения обо всех денежных средствах, поступивших в качестве ЕНП и признаваемых ЕНП, с указанием их принадлежности, определенной на дату формирования справки (ст. 32 НК).

Таким образом, начисления по счету 303 15 закрываются в бухгалтерском учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) с приложением справки от налогового органа о зачете ЕНП.

Бухгалтерский учет

На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

Для уплаты единого тарифа страховых взносов Минфином введен новый счет бухгалтерского (бюджетного) учета – счет 303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу». В статье расскажем, как происходят начисления по счету и какие страховые взносы уплачиваются отдельно.

На основании какого документа закрывать начисления по счету 303 15

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