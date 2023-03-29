Перспективные профессии будущего

Профессии как звезды: пока одни умирают, другие рождаются и разгораются. Это естественный ход событий, бояться его не стоит, но отслеживать – имеет смысл. Особенно если вы только выбираете себе занятие или хотите его поменять.

Разбираемся, какие профессии станут востребованы в будущем и какие компетенции надо осваивать уже сейчас.

Кто и как строит прогнозы

Для того чтобы понять, какие профессии будущего окажутся популярными в России, не нужен хрустальный шар. Прогнозы основываются на методе технологического форсайта компетенций. Это значит, что специалисты из отраслей, важных для экономического развития страны, собираются вместе и анализируют:

последние тренды;

условия, при которых возможно появление новых технологий, повлияющих на отрасль;

каких ресурсов и работников не хватает для того, чтобы совершить качественный рывок в той или иной сфере;

как повышать квалификацию сотрудников и чему учить сегодняшних подростков, чтобы на рынке появились востребованные кадры.

Выводы по итогам подобных сессий обычно публикуют в открытых источниках: так каждый может узнать, к каким направлениям стоит присмотреться, чтобы выбрать профессию будущего – новую и перспективную.

На какие компетенции будет спрос

Каждая специальность требует от человека овладения конкретными навыками, без которых он просто не сможет справляться с задачами. Но есть и универсальные скилы – они пригодятся в любой сфере и помогут сделать работу эффективнее:

Умение мыслить системно. Не просто выполнять свои задачи, а четко понимать, для чего вы это делаете и как влияете на общий результат. Способность видеть картину целиком и отличать главное от второстепенного.

Управление проектами. Навыки работы в команде, понимание принципов планирования и риск-менеджмента.

Базовые навыки программирования. Перспективные специальности, как правило, связаны с высокими технологиями, умными системами – и понимание принципов их действия повысит вашу стоимость как профессионала.

Клиентоориентированность. Желание помогать людям, прислушиваться к их потребностям, чтобы вывести на рынок качественные и востребованные продукты/услуги.

Многозадачность. Современные профессии предполагают, что люди работают в быстро меняющихся условиях, должны уметь быстро переключаться и адаптироваться к новому, прогнозировать ситуацию и правильно расставлять приоритеты.

Готовность постоянно учиться. Специалисты будущего должны быстро осваивать новые технологии, налаживать межотраслевую коммуникацию, разбираться в том, как устроены процессы в смежных и несмежных сферах.

Креативность. Способность принимать нестандартные решения и действовать не по шаблону.

Умение заботиться о себе. Кажется, что это совсем не относится к деловой жизни, однако именно от этого зависит ваше здоровье и распорядок дня, а значит – и энергия, которая позволяет добиться успеха.

Востребованные профессии будущего

Люди хотят работать и учиться удаленно – а значит, необходимы системы, которые им эту возможность обеспечат. Среди национальных целей развития России до 2030 года – создание комфортной и безопасной среды для жизни, забота об экологии. Искусственный интеллект бросает неожиданные вызовы образованию, искусству и культуре.

1. Менеджер образовательных онлайн-платформ

Пандемия коронавируса показала, насколько удобным и эффективным может быть дистанционное обучение. Со временем будет возникать всё больше онлайн-школ, курсов, программ для корпоративного обучения. Чтобы создать такой ресурс, собирается большая команда: программисты, методисты, преподаватели, модераторы и т. д.

Но единой картины не получится без менеджера, который понимает, к какому конечному результату надо стремиться и как себя следует вести, чтобы туда прийти.

Подойдет человеку, который хорошо смыслит в IT-технологиях, маркетинге и принципах педагогики, например выпускнику педагогического или технического вуза.

2. Разработчик цифровых офисов

Работодатели убедились, что формат занятости люди всё чаще выбирают удаленку – полную или частичную. Компании нуждаются в виртуальных пространствах, где сотрудники смогут общаться, обмениваться документами, устраивать созвоны и конференции, – особенно в условиях санкций, когда многие сервисы ввели ограничения для россиян.

Соответственно, разработчики этих сервисов становятся всё более популярными. В этой отрасли ждут IT-специалистов, у которых есть опыт разработки программного обеспечения и облачных систем.

3. Эксперт по ИИ- и IT-этике

Это человек, который готов много думать над тем, где уместно использовать искусственный интеллект и IT-инструменты, а где нет. А еще готов решать этические проблемы, возникающие в связи с тем, что люди активно осваивают новые технологии.

Например, в России разрешены экспериментальные беспилотные грузоперевозки – но еще предстоит определить, кто будет нести ответственность в случае аварии.

Чтобы стать экспертом по ИИ, нужно хорошо разбираться в технологиях, международном IT-праве, праве на интеллектуальную собственность. А еще – быть в курсе культурных обычаев и особенности страны, где идет внедрение той или иной инновации.

4. Урбанист-эколог

Специалист, который помогает проектировать города с учетом экологических биотехнологий и снижать уровень загрязнения окружающей среды. Урбанисту-экологу нужно хорошо разбираться в социологии, географии, экологии, культурологии и строительстве.

Отличный вариант для архитекторов, градостроителей и городских управленцев.

5. ESG-специалист

Один из ключевых сотрудников, который отвечает за экологическую и социальную политику компании, а также за механизмы корпоративного управления (ESG – environmental, social, and governance). Например, предлагает отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного – потому что это хорошо для экологии.

Добивается расширения социального пакета для работников – и улучшает кадровую политику. Следит за тем, чтобы необходимые отчеты вовремя попадали в контролирующие органы, – для прозрачности бизнеса и для доверия инвесторов.

В роли ESG-специалиста могут попробовать себя менеджеры по развитию предприятий и HR-директора.

6. Дизайнер дополненной и виртуальной реальности (VR-архитектор)

Создатель виртуальных пространств – реалистичных или выдуманных, – в которые можно погрузиться с помощью специальных шлемов, очков, симуляторов и т. п. Его задача – разработка VR-игр и аттракционов, программ для проектирования интерьеров и проч.

Подойдет экспертам в области проектирования, 3D-моделирования, дизайна и саунд-дизайна. Нелишним будет и понимание основ психологии, чтобы прогнозировать настроение клиента, оказавшегося в виртуальном мире.

7. Киберполицейский

С развитием интернет-технологий увеличилось количество мошенников, совершающих киберпреступления: кражи данных, взломы, кибератаки, распространение вредоносного ПО. С этими явлениями и борются специалисты по кибербезопасности: они заводят уголовные дела, находят преступников, участвуют в судебных процессах.

Стать киберполицейскими могут юристы, готовые разобраться в кибербезопасности, принципах действия устройств и ПО и электронной коммерции. И наоборот – IT-специалисты, которые хотят изучить законодательство и уголовно-процессуальный кодекс.

8. Инженер 3D-печати

3D-модели используются в медицине, авиации, строительстве, образовании и промышленности, и инженеров по 3D-печати можно найти во всех списках перспективных профессий XXI века. Правда, пока им непросто устроиться по профилю в небольших городах и поселках: в мегаполисах значительно больше подходящих вакансий.

На должность могут претендовать выпускники инженерно-технических кафедр, прошедшие дополнительную подготовку на курсах моделирования и дизайна.

9. Проектировщик «умной среды»

Голосовые помощники, дома, способные обслуживать себя самостоятельно, управлять приборами и даже делать покупки, уже мало кого удивляют. А вот разработки, совершенствования и поддержки они требуют активно, так что работы у проектировщиков будет много.

В этой отрасли ждут инженеров с опытом проектирования и монтажа систем оповещения.

10. Робототехник

Специалист по конструированию, сборке, обучению, тестированию и внедрению роботов как в стартапах, так и в больших корпорациях. Участвует в создании беспилотных автомобилей, спасательной техники, дронов-курьеров и других помощников для людей.

Присмотреться и попробовать себя в робототехнике могут даже подростки – для них существуют специальные курсы. Дальше придется определиться со специализацией: от нее будет зависеть образовательная траектория. Например, чтобы программировать роботов, надо изучать языки С и С++, а также Python и Java.

Если вас интересуют современные профессии и вы решили, где хотели бы трудиться, следите за новостями и трендами в выбранной сфере. Держите руку на пульсе последних открытий и изобретений, наблюдайте за тем, что происходит в зарубежных компаниях. Инновационные разработки оттуда могут со временем прийти на российский рынок, и кому-то придется адаптировать и развивать их.

Возникновение и развитие новых сфер – дело не быстрое, и вы вполне можете не только найти себя в одной из них, но даже стать первопроходцем.