Как ИП приостановить деятельность без снятия с налогового учета

Далее расскажем, возможно ли временное прекращение статуса «индивидуальный предприниматель» и как снизить фискальную нагрузку в случае, если возможности заниматься предпринимательством в течение определенного периода нет.

Возможно ли приостановить работу ИП, не закрывая его

С точки зрения законодательства понятия «открытие» и «закрытие» ИП некорректны – физическое лицо может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать факт прекращения им предпринимательской деятельности.

Именно поэтому под закрытием ИП стоит понимать процедуру подачи заявления о прекращении деятельности физического лица в качестве предпринимателя.

Однако закрытие ИП не всегда целесообразно – на практике могут возникнуть ситуации, в которых предпринимателю нужно приостановить работу на определенное время, чтобы впоследствии к ней вернуться. В этом случае возникает вопрос: как приостановить деятельность ИП и избавиться от обязанностей, возникающих при создании собственного бизнеса, например от уплаты налогов и страховых взносов, составления отчетности и пр.

Перечень действий предпринимателя, которые подлежат государственной регистрации, четко регламентирован законом «О государственной...» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Будущий предприниматель может зарегистрировать ИП, подав в налоговую службу заявление, составленное по форме Р21001 (ст. 22.1 ФЗ № 129), а уже зарегистрированный:

внести изменения в сведения об ИП в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, подав заявление по форме Р24001 (ст. 22.2 ФЗ № 129);

зарегистрировать факт прекращения деятельности в качестве ИП, подав заявление по форме Р26001 (ст. 22.3 ФЗ № 129).

Соответственно, приостановление деятельности ИП законом не предусмотрено – предприниматель не может подать в налоговую заявление в свободной форме с просьбой о временной заморозке работы бизнеса.

Это значит, что ИП придется самостоятельно найти и использовать все предоставленные законодательством льготы и возможности и использовать их для того, чтобы минимизировать количество обязанностей, которые возникают у бизнесмена с момента его государственной регистрации.

Как снизить фискальную нагрузку, если деятельность ИП не ведется

Приостановка деятельности ИП без ликвидации предполагает временное прекращение всех бизнес-процессов и, как следствие, отсутствие дохода и прибыли. От того, какой налоговый режим выбрал ИП, зависит расчет размера налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет.

Все виды налоговых режимов можно условно разделить на две группы:

сумма налога зависит от дохода , полученного предпринимателем – ОСНО, ЕСХН, УСН;

сумма налога зависит от вида деятельности предпринимателя, региона, в котором он работает, а также от ряда других факторов; при этом размер выручки, полученной бизнесменом, в расчет не берется – ПСН.

Часто зарегистрированных ИП интересует, как приостановить ИП, чтобы не платить налоги. В том случае, если предприниматель работает на любом из режимов, входящих в первую группу, он может подавать в налоговую нулевые декларации – этого будет достаточно, чтобы соблюсти законодательство и не заплатить в бюджет лишние деньги.

Если же предприниматель выбрал налоговый режим с фиксированным размером обязательного платежа, перечислять деньги в адрес ФНС всё равно придется.

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Что делать, если размер налогового платежа не зависит от суммы получаемого дохода

Если приостановка деятельности ИП без деятельности планируется на длительное время, предпринимателю стоит задуматься о смене применяемого налогового режима.

Если предприниматель работает с применением ПСН, он должен дождаться окончания срока действия приобретенного им патента. Действие патента может завершиться досрочно при условиях, предусмотренных п. 6 ст. 346.45 НК. Патент аннулируется, и считается, что с момента начала налогового периода, в котором был приобретен патент, применяется ОСНО, если:

размер дохода налогоплательщика за указанный период превысил 60 миллионов рублей, или

численность сотрудников, входящих в штат организации, более 15 человек.

Первое условие для досрочного перехода на ОСНО в рассматриваемой ситуации использоваться не может – наличие выручки у ИП свидетельствует о том, что деятельность им ведется, причем весьма успешно. Второй вариант на практике может быть использован, хотя и маловероятен – штат фактически не функционирующего малого предприятия не может состоять из 15 работников.

Это значит, что шанс досрочного перехода на ОСНО у ИП крайне мал, поэтому ему придется дожидаться официального окончания срока действия патента и только после этого выбирать любую систему налогообложения, предполагающую зависимость размера налогового платежа от суммы полученного дохода или прибыли.

Как не платить страховые взносы

В соответствии с положениями п. 1 ст. 430 НК индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Размер таких взносов фиксированный.

В 2023 году общая сумма таких взносов составляет 45 842 руб. При доходе от 300 000 рублей все заработанные сверх данной суммы деньги увеличивают нагрузку на 1%.

Например, при заработке 320 000 рублей необходимо помимо фиксированного взноса заплатить дополнительные 200 рублей на пенсионное страхование.

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Избавиться от обязанности по уплате страховых взносов не получится даже в том случае, если ИП фактически не ведет деятельность.

Если же ИП временно снимался с учета в течение года, страхвзносы считаются пропорционально отработанным дням.

Однако существует ряд случаев, в которых ИП на время освобождается от необходимости осуществления фиксированных страховых взносов. Этот перечень установлен п. 6 и п. 7 ст. 430 НК. В соответствии с положениями нормы платить не придется:

лицам, проходящим военную службу. К таким лицам приравнены и мобилизованные ИП в связи с СВО (письмо ФНС от 01.11.2023 № БС-4-11/14737@);

родителю, осуществляющему уход за ребенком до достижения им 1,5 лет;

лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за инвалидом I группы;

супругам военнослужащих, проживающим совместно с ними на тех территориях, где ведение предпринимательской деятельности невозможно;

супругам дипломатов, проживающим за границей по причине необходимости осуществления дипломатом своей профессиональной деятельности.

Если предприниматель входит в одну из этих категорий, ему стоит воспользоваться законным правом на освобождение от платежей.

Итоги

Итак, ответ на вопрос, как приостановить деятельность ИП на время, однозначен: официально приостановить деятельность ИП и избавиться от всех связанных с этим статусом обязательств не получится – законодатель такой возможности не предусматривает.

Предприниматель может лишь минимизировать налоговое бремя, воспользовавшись любым подходящим налоговым режимом и подавая в ФНС нулевые налоговые декларации.

Избавиться от обязанности по уплате страховых взносов не получится вовсе, за исключением отдельных случаев, прямо не связанных с фактическим прекращением ИП предпринимательской деятельности.