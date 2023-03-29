Что такое высокотехнологичная медпомощь и как ее получить по ОМС

Что такое высокотехнологичная медицинская помощь

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий. Обычно она необходима для лечения сложных заболеваний.

Получить такую помощь может любой гражданин России, но для этого должны быть соответствующие медицинские показания.

С 2014 года такая помощь была включена в базовую программу ОМС и финансируется государством.

В рамках ВМП могут применяться методы лечения, использующие клеточные технологии, роботизированную технику, а также методы генной инженерии.

Речь идет о протезировании и пересадке органов, операциях на сердце или при злокачественных новообразованиях, заболеваниях в сфере гастроэнтерологии, урологии, а также при ЭКО, нейрохирургии и лечении тяжелых ожоговых поражений.

С полным списком таких услуг можно ознакомиться на сайте правительства. Он постоянно обновляется.

Если у человека есть направление на высокотехнологичную медицинскую помощь, прописанную в постановлении, получить ее можно в любой государственной или частной клинике, которая заключила договор на медицинскую помощь по ОМС, если там проводят эти операции.

Сейчас такую помощь оказывают почти в тысяче медицинских учреждениях страны. Ежегодно через высокотехнологичное лечение проходят более 1 млн человек.

Как получить такую помощь в рамках ОМС

Решение о необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи принимает лечащий врач и врачебная комиссия на основе обследования больного.

Врач оформляет направление вместе с пакетом документов о диагнозе больного и его анализах, а также с копией паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Эти документы должны быть подготовлены в течение 3 дней и направлены в клинику, где пациент будет проходить лечение. Направлять документы может как врач, так и сам пациент.

Затем медицинская организация, которая будет оказывать высокотехнологичную медпомощь, проверит все документы и назначения и оформит для пациента талон на оказание ВМП. Талон должен быть оформлен в течение 10 рабочих дней.

Затем эта медицинская организация готовит график лечения.

Если после рассмотрения документов комиссия отказала пациенту в проведении высокотехнологичной помощи и предложила альтернативные варианты, которые не подходят больному, он может обжаловать это решение.

Для этого нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию , которая выдала полис ОМС.

К тому же нужно обратиться к заведующему вашей поликлиники и потребовать письменное обоснование отказа в предоставлении лечения . По закону такое письмо должно быть сформулировано в течение 30 дней.

Еще один из вариантов – составить жалобу в Роспотребнадзор.

Пациент может на протяжении всего процесса подготовки или самого лечения обращаться по любым вопросам за разъяснениями к своему страховщику по ОМС.

Страховой представитель обязан разъяснить порядок получения ВМП, посоветовать клинику, а также защищать своего клиента, если ему было незаконно отказано в лечении, медицинскую помощь оказали неправильно или же сроки такого лечения были затянуты.

Квоты на лечение

Государство выделяет из бюджета средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам. Через Фонд обязательного медицинского страхования эти деньгираспределяются в клиники.

Получить квоту на лечение – это значит получить право на сложное высокотехнологичное лечение.

Рядовые операции (например, удаление аппендикса или кесарево сечение) не считаются высокотехнологичными и не требуют получения квоты.

Также не требуют получения квоты экстренные операции: если пациенту требуется срочная пересадка органа и счет идет на часы или минуты, собирать комиссию для подтверждения права на квоту не будут.

Если же сложная высокотехнологичная помощь оказывается в плановом порядке, нужно будет собрать документы, пройти комиссию в своем лечебном учреждении и в Минздраве.

Заявку на квоту на ВМП можно подать через портал «Госуслуги».

Нужно ли платить за высокотехнологичное лечение

Высокотехнологичная помощь, которая включена в программу ОМС, оказывается бесплатно.

В нее входят не только само лечение или операция, но и препараты и расходники (шприцы и так далее).

При этом в рамках ВМП нельзя пройти обследование, дообследование или реабилитацию, она включает в себя непосредственно только лечение.

Определенные виды такой медицинской помощи могут оказываться только в конкретном регионе страны. Поэтому часто пациенту будет необходимо на время лечения приехать в другой город.

Оплачивает такую поездку сам пациент, если он не относится к одной из льготных групп населения (инвалиды, в том числе и дети-инвалиды, ветераны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей).