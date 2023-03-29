Что будет, если бросить компанию? Последствия для первых лиц ООО

Ликвидировать или бросить? Вот в чем вопрос!

Процедура ликвидации компании – довольно трудоемкий и затратный процесс, который длится от 3 месяцев до года.

Он предполагает неоднократное обращение в ИФНС, уведомление через СМИ о предстоящей ликвидации, составление ликвидационных балансов и т.д.

Все это пугает многих собственников ООО и они решают просто оставить компанию:

не сдавать отчетность в контролирующие органы;

закрыть счет в банке;

рассчитать сотрудников и уволить директора.

Расчет идет на то, что брошенную компанию ИФНС ликвидирует самостоятельно и бесплатно.

Да, такое возможно, но повлечь это может серьезные проблемы, о которых собственники бизнеса часто не задумываются.

Что будет, если бросить компанию

Вкратце обозначим все виды рисков, которые ждут собственников бизнеса и их руководителей, а затем подробно разберем каждый из них.

Дисквалификация участников и руководителя ликвидированного ООО

При ликвидации организации с долгами перед бюджетом, на ее участников с долей в уставном капитале более 50% и руководителя будет наложен запрет на повторную регистрацию ООО и участие в ее руководстве.

Налоговая ответственность

Даже если организация фактически существует лишь в ЕГРЮЛ, она обязана сдавать отчетность в контролирующие органы. За несдачу такой отчетности компанию оштрафуют ФНС и Соцфонд. Это касается несдачи налоговых деклараций, расчетов и люой другой отчетности.

Например, минимальный размер штрафа (за нулевую декларацию)– 1000 рублей.

Кроме того, компанию может оштрафовать и Росстат, за неподачу отчетов по статистике.

Административная ответственность

К административной ответственности могут привлечь руководителя организации и ее главного бухгалтера за несдачу налоговой и бухгалтерской отчетности.

То есть за несдачу отчетности может быть наложено два штрафа: один на организацию и один на ее руководителя (или бухгалтера).

Принудительное банкротство

При наличии долгов у организации ИФНС или кредиторы общества могут обратиться в суд для признания организации банкротом.

Даже ликвидацию недействующей компании, проведенную ФНС, компании и ИП – кредиторы могут оспорить. Тогда ликвидацию не признают и организация будет «восстановлена» в ЕГРЮЛ.

При этом если руководителя нет или найти его нельзя – банкротство будет производиться в ускоренном порядке, независимо от размера кредиторской задолженности.

Привлечение к субсидиарной ответственности

В случае признания организации банкротом, ее участников и руководителя могут привлечь к субсидиарной ответственности, то есть перевести долги ООО на них лично.

Принудительная ликвидация по решению ИФНС

Принудительно ликвидировать брошенную компанию ИФНС может при наличии двух условий:

Отсутствия операций по счетам.

Не представления отчетности в течение последних 12 месяцев.

Если хотя бы одно из условий не соблюдается, то ликвидировать компанию ИФНС не имеет права.

Процесс ликвидации недействующей организации выглядит следующим образом:

Принятие решения о ликвидации.

Публикация информации о предстоящей ликвидации общества в журнале «Вестник государственной регистрации» (в течение трех дней после принятия решения).

Принятие решения об исключении из ЕГРЮЛ, если в течение 3 месяцев не поступили возражения от заинтересованных лиц.

Аналогичным образом ликвидируются организации, в отношении которых внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений (если с момента внесения записи прошло более 6 месяцев).

Удаление сведений об организации из ЕГРЮЛ это и есть ликвидация общества в общем смысле. Но, на практике есть отличия для организаций, ликвидированных из-за брошенности и из-за недостоверности сведений.

Так, например, Минфин разрешает кредитору списывать безнадежную задолженность, если компания ликвидирована из-за брошенности.

А вот если она исключена из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных, внесенных в него, то сделать этого уже нельзя (письмо Минфина от 07.02.2020 № 03-03-06/2/7955) .

Но, самое главное – ликивидация недействущей компании, которая не имеет движений по счетам и не сдает отчетность – добрая воля ФНС. Налоговики могут не ликвидировать такую компанию годами или вообще не обратить на нее внимание.

В дальнейшем, такой «мертвый груз» может негативно повлиять на репутацию владельца организации и даже ее руководителя. Ведь для того, чтобы «удалить» из ЕГРЮЛ директора, в обычной ситуации нужно подавать заявление (назначать ликвидатора, например).

В противном случае директор так и будет числиться в ЕГРЮЛ. Он может заявить о том, что сведения в реестре недостоверны и предъявить приказ об увольнении, копию трудовой книжки, решение учредителя, другие документы, которые подтверждают, что он уже не является директором данной компании. Но, обычно, если организацию бросают, то ее экс-руководитель (зачастую он же и собственник) не торопится ничего предпринимать.

Проблемы могут быть при устройстве на работу (особенно на руководящую должность), госслужбу (госслужащие не могут вести бизнес), получении кредита, регистрации новой организации или ИП и т.д.

Дисквалификация участников и руководителя ликвидированного ООО

Сама по себе принудительная ликвидация общества не несет негативных последствий, если она не сопряжена с наличием долга перед бюджетом.

В этом случае на участников организации (с долей в уставном капитале более 50%) и ее руководителя будет наложен запрет на последующую регистрацию юридических лиц и руководство ими в течение следующих 3 лет (пп. ф п. 1 ст. 23 закона № 129-ФЗ от 28.12.2022).

Привлечение к налоговой ответственности

Многие собственники бизнеса полагают, что отсутствие деятельности, нулевые показатели и закрытие расчетного счета автоматически приравнивают компанию к недействующей, что освобождает ее от сдачи отчетности. Но это не так.

Отсутствие операций по расчетному счету и прибыли как таковой не освобождает компанию от сдачи обязательной налоговой и финансовой отчетности.

Размер штрафа зависит от формы несданного документа:

ст. 119 НК – штраф 1 000 руб.

К ответственности по этой статье ООО привлекут за непредставление в ИФНС налоговых деклараций и расчета по страховым взносам (РСВ). Штраф накладывается отдельно за каждую непредставленную декларацию и / или расчет.

п. 1 ст. 126 НК – штраф 200 руб.

Накладывается за непредставление налоговых расчетов, бухгалтерской отчетности (кроме отчетности, размещаемой в ГИР БО). Штраф также накладывается на каждый непредставленный документ.

Привлечение к административной ответственности

Кроме налоговой ответственности, наложенной на организацию, ИФНС может привлечь руководителя и бухгалтера к административной:

ст. 15.5 КоАП – от 300 до 500 руб.

За непредставление налоговых деклараций и расчета по страховым взносам штраф может быть заменен предупреждением.

ст. 15.6 КоАП – от 300 до 500 руб.

Накладывается за непредставление налоговых расчетов и бухгалтерской отчетности (кроме размещаемой в ГИР БО).

ст. 19.7 КоАП – от 300 до 500 руб. для должностных лиц и от 3 000 до 5 000 руб. для ООО.

Штраф по этой статье накладывается за непредставление бухгалтерской отчетности, размещаемой в ГИР БО.

По этой статье налоговики могут оштрафовать дважды: первый раз – саму компанию за несдачу бухотчетности, размещаемой в ГИР БО, и второй раз – должностных лиц организации.

Принудительное банкротство

При наличии долгов ИФНС или кредиторы могут инициировать процесс признания организации банкротом в суде.

При этом если руководителя нет или найти его невозможно, то для открытия банкротства размер кредиторской задолженности не будет иметь значения (п. 1 ст. 227 закона № 127-ФЗ от 26.10.2002).

По отсутствующему должнику (организации) процедура ликвидации происходит в упрощенном порядке и занимает всего 1 месяц (п. 1 ст. 228 закона № 127-ФЗ от 26.10.2002).

Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность – перенос долгов организации на ее первых лиц: руководителя, участников, контролирующих лиц (например, членов совета директоров).

Вне процедуры банкротства к субсидиарной ответственности указанных лиц привлекут, если (пп. 3.1 ст. 3 закона № 14-ФЗ от 16.04.2022):

Организация исключена из ЕГРЮЛ как недействующая .

Неисполнение обязательств вызвано недобросовестными или неразумными действиями указанных выше лиц.

В рамках процедуры банкротства к субсидиарной ответственности могут быть привлечены те же лица, при условии, что будет доказано наличие признаков недобросовестности и умышленности, которые повлекли образование долгов и дальнейшее банкротство организации.

Срок давности привлечения к субсидиарной ответственности – до 3 лет с даты завершения процедуры банкротства ( п. 5 ст. 61.14 закона № 127-ФЗ от 26.10.2002).

Привлечение к уголовной ответственности участников брошенной компании

Уголовной ответственности за брошенное ООО нет.

Неведение деятельности и несдача отчетности само по себе не является уголовно наказуемым деянием и не образует состава преступления.

Но если руководитель на момент совершения преступления имел в компании действующие полномочия, то он может быть привлечен к уголовной ответственности. Пример: зная о том, что компания будет брошена с долгами кредиторам, директор выводил активы по бросовой цене, причем продавал их бенефециарам или аффилированным лицам – родственникам владельцев.

Уголовная ответственность наступает за преступления, совершенные умышленно или по неосторожности.

Кто платит штрафы по брошенной организации

Штрафы, начисленные на организацию за несдачу отчетности, будут списаны при ее исключении из ЕГРЮЛ.

В этом случае участники общества и ее руководитель не будут отвечать по долгам организации. Но до тогоЮ как компания исключена из реестра ответственность несет ее руководитель, а субсидиарно – ее владельцы.