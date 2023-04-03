Отчетность в СФР

Как заполнить коды в ЕФС-1

При заполнении единой формы сведений часто встречаются реквизиты и параметры, для которых установлены специальные коды и только их можно указывать. Все они содержатся в соответствующих таблицах в Классификаторе для ЕФС-1. Рассказываем про него и какие коды включает.

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Как заполнить коды в ЕФС-1
Иллюстрация: freepik/freepik

Содержание классификатора

Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

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При этом основную часть данного нормативного акта занимает Классификатор параметров, используемых при заполнении формы ЕФС-1. Он состоит из 14 таблиц с кодами для заполнения соответствующих граф или полей отчета.

Виды кодов

Где в ЕФС-1

Коды причин увольнения

Используют для графы 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса, федерального закона» таблицы подразд. 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» раздела 1

Коды территориальных условий

В графе 4 подразд. 1.2 «Сведения о страховом стаже»

Коды «Особенности исчисления страхового стажа: основание»

В графе 6 подразд. 1.2

Коды «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения»

В графе 7 подразд. 1.2

 

.

Коды «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда»

В графе 8 подразд. 1.2

Коды «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание»

В графе 9 подразд. 1.2

Коды специальной оценки условий труда

В графе 12 «Класс (подкласс) условий труда» подразд. 1.2 и графе 14 подразд. 1.3 «Сведения о зарплате и условиях деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»

Коды типа организации (КТО)

Поле «КТО организации» подразд. 1.3

Коды наименования должности (профессии)

Графа 5 подразд. 1.3

Коды категорий персонала

Графа 6 подразд. 1.3

 

Справочник ученых званий, справочник почетных званий

Графа 7 подразд. 1.3

Справочник профессиональных квалификационных

 

групп и квалификационных уровней (КУ)

Графы 12 и 13 подразд. 1.3

Классификатор выплат

 

Он включает коды для:

  • основных выплат (ОВ);

  • компенсационных выплат (КВ);

  • стимулирующих выплаты (СВ);

  • выплат по среднему заработку (СЗ);

  • выплат по районному регулированию (РВ);

  • прочих выплат (ПВ);

  • иных выплат (ИВ).

Графа 23 подразд. 1.3

 

Также для заполнения некоторых полей и граф отчета ЕФС-1 понадобятся сторонние классификаторы, в том числе для титульного листа.

  • Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – для титульного;

  • Общероссийский классификатор органов госвласти и управления (ОКОГУ) – для титульного;

  • Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – для титульного;

  • Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – для титульного;

  • Общероссийский классификатор стран мира – для поля «Гражданство (код страны)» подразд. 1 разд. 1;

  • Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) – для графы 6 «Код выполняемой функции» подразд. 1.1.

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При заполнении единой формы сведений часто встречаются реквизиты и параметры, для которых установлены специальные коды и только их можно указывать. Все они содержатся в соответствующих таблицах в Классификаторе для ЕФС-1. Рассказываем про него и какие коды включает.

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