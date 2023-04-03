Как заполнить коды в ЕФС-1

Содержание классификатора
Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
При этом основную часть данного нормативного акта занимает Классификатор параметров, используемых при заполнении формы ЕФС-1. Он состоит из 14 таблиц с кодами для заполнения соответствующих граф или полей отчета.
Виды кодов
Где в ЕФС-1
Коды причин увольнения
Используют для графы 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса, федерального закона» таблицы подразд. 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» раздела 1
Коды территориальных условий
В графе 4 подразд. 1.2 «Сведения о страховом стаже»
Коды «Особенности исчисления страхового стажа: основание»
В графе 6 подразд. 1.2
Коды «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения»
В графе 7 подразд. 1.2
.
Коды «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда»
В графе 8 подразд. 1.2
Коды «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание»
В графе 9 подразд. 1.2
Коды специальной оценки условий труда
В графе 12 «Класс (подкласс) условий труда» подразд. 1.2 и графе 14 подразд. 1.3 «Сведения о зарплате и условиях деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»
Коды типа организации (КТО)
Поле «КТО организации» подразд. 1.3
Коды наименования должности (профессии)
Графа 5 подразд. 1.3
Коды категорий персонала
Графа 6 подразд. 1.3
Справочник ученых званий, справочник почетных званий
Графа 7 подразд. 1.3
Справочник профессиональных квалификационных
групп и квалификационных уровней (КУ)
Графы 12 и 13 подразд. 1.3
Классификатор выплат
Он включает коды для:
Графа 23 подразд. 1.3
Также для заполнения некоторых полей и граф отчета ЕФС-1 понадобятся сторонние классификаторы, в том числе для титульного листа.
Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – для титульного;
Общероссийский классификатор органов госвласти и управления (ОКОГУ) – для титульного;
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – для титульного;
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – для титульного;
Общероссийский классификатор стран мира – для поля «Гражданство (код страны)» подразд. 1 разд. 1;
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) – для графы 6 «Код выполняемой функции» подразд. 1.1.
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