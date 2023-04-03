Как заполнить коды в ЕФС-1

Содержание классификатора

Форма бланка и порядок заполнения ЕФС-1 утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

При этом основную часть данного нормативного акта занимает Классификатор параметров, используемых при заполнении формы ЕФС-1. Он состоит из 14 таблиц с кодами для заполнения соответствующих граф или полей отчета.

Виды кодов Где в ЕФС-1 Коды причин увольнения Используют для графы 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса, федерального закона» таблицы подразд. 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» раздела 1 Коды территориальных условий В графе 4 подразд. 1.2 «Сведения о страховом стаже» Коды «Особенности исчисления страхового стажа: основание» В графе 6 подразд. 1.2 Коды «Особенности исчисления страхового стажа: дополнительные сведения» В графе 7 подразд. 1.2 . Коды «Условия досрочного назначения страховой пенсии: особые условия труда» В графе 8 подразд. 1.2 Коды «Условия досрочного назначения страховой пенсии: основание» В графе 9 подразд. 1.2 Коды специальной оценки условий труда В графе 12 «Класс (подкласс) условий труда» подразд. 1.2 и графе 14 подразд. 1.3 «Сведения о зарплате и условиях деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений» Коды типа организации (КТО) Поле «КТО организации» подразд. 1.3 Коды наименования должности (профессии) Графа 5 подразд. 1.3 Коды категорий персонала Графа 6 подразд. 1.3 Справочник ученых званий, справочник почетных званий Графа 7 подразд. 1.3 Справочник профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней (КУ) Графы 12 и 13 подразд. 1.3 Классификатор выплат Он включает коды для: основных выплат (ОВ);

компенсационных выплат (КВ);

стимулирующих выплаты (СВ);

выплат по среднему заработку (СЗ);

выплат по районному регулированию (РВ);

прочих выплат (ПВ);

иных выплат (ИВ). Графа 23 подразд. 1.3

Также для заполнения некоторых полей и граф отчета ЕФС-1 понадобятся сторонние классификаторы, в том числе для титульного листа.

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – для титульного;

Общероссийский классификатор органов госвласти и управления (ОКОГУ) – для титульного;

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – для титульного;

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – для титульного;

Общероссийский классификатор стран мира – для поля «Гражданство (код страны)» подразд. 1 разд. 1;

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) – для графы 6 «Код выполняемой функции» подразд. 1.1.

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