Каких работников включать отчет «Персонифицированные сведения», а каких – нет

Непросто оказалось бухгалтерам разобраться с вопросом о том, кого включать в отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах», который заменил СЗВ-М с 2023 года.

Изначальные инструкции ведомства оказались не совсем понятными и подробными. В итоге, весь первый квартал Минфин и ФНС отвечали на вопросы по заполнению этого отчета.

Один из последних вопросов по отчету, который Минфин разъяснил в письме № 03-15-07/26016, вышел только 24 марта 2023 года.

Минфин подтвердил рекомендацию о том, руководителей (единственных учредителей) нужно включать в отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» независимо от того, есть у них зарплата или нет.

Руководители являются застрахованными лицами, это относится и к НКО, в которых руководителям зарплата начисляется.