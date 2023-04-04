Налоговая отчетность

Каких работников включать отчет «Персонифицированные сведения», а каких – нет

Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» сдается в налоговую инспекцию с января 2023 года. В него включают всех работников и руководителей.

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Каких работников включать отчет «Персонифицированные сведения», а каких – нет
Иллюстрация: freepik/freepik

Непросто оказалось бухгалтерам разобраться с вопросом о том, кого включать в отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах», который заменил СЗВ-М с 2023 года.

Изначальные инструкции ведомства оказались не совсем понятными и подробными. В итоге, весь первый квартал Минфин и ФНС отвечали на вопросы по заполнению этого отчета.

Один из последних вопросов по отчету, который Минфин разъяснил в письме № 03-15-07/26016, вышел только 24 марта 2023 года.

Минфин подтвердил рекомендацию о том, руководителей (единственных учредителей) нужно включать в отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» независимо от того, есть у них зарплата или нет.

Руководители являются застрахованными лицами, это относится и к НКО, в которых руководителям зарплата начисляется.

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