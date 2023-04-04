Какие доходы супругов будут делиться при разводе, а какие – нет

Но вот что касается доходов, полученных супругами в браке, не всегда есть однозначный ответ на вопрос, как они будут делиться, если брак будет расторгнут.

Непосредственно в законе сказано, что к общему имуществу супругов, нажитому во время брака, относятся доходы каждого из них, полученные в результате:

оплаты трудовой деятельности (т. е. заработок);

выручки от предпринимательской деятельности;

использования результатов интеллектуальной деятельности;

получения пенсий и пособий.

Как следует из практики Верховного суда, доход относится к общему имуществу супругов, если он был начислен в период брака, а дата фактического его получения супругом не имеет значения.

В частности, с бывшей супруги взыскали в пользу бывшего мужа половину суммы, которую она, в свою очередь, взыскала со своего работодателя – даже при том, что деньги ей зачислили уже после развода (определение ВС № 5-КГ21-101-К2).

Что касается остальных доходов, полученных супругами в браке, то закон ограничивается такой формулировкой: все выплаты, которые не имеют специального целевого назначения, признаются общими и делятся между супругами.

А вот целевые выплаты (материальная помощь, возмещение ущерба, нанесенного здоровью и т. п.) относятся к личной собственности того супруга, который их получил – значит, второй супруг не может на них претендовать. Но в практике зачастую возникают такие вопросы, которые в это общее правило не всегда укладываются. Разберем несколько из них.

Делится ли сумма налогового вычета, полученного одним супругом

В одном из споров, где бывшая жена требовала взыскать с бывшего мужа половину имущественного налогового вычета, полученного им в связи с приобретением жилья, суд указал, что:

сама истец уже реализовала свое право на получение вычета до вступления в брак;

налоговый вычет по смыслу закона не является доходом (это возврат НДФЛ, который был переплачен гражданином в связи с тем, что у него было право на освобождение от уплаты этого налога).

Поэтому женщине отказали в удовлетворении иска, постановив, что полученный ответчиком налоговый вычет не относится к общим доходам супругов (определение Третьего КСОЮ № 8Г-16361/2022).

Делится ли доход, полученный одним супругом от сдачи в аренду его личной недвижимости или использования другого личного имущества

В этом вопросе судам не удается прийти к единому мнению. Встречаются решения, где такие доходы признаются личной собственностью супруга, но есть и прямо противоположные.

Например, в одном деле суд признал доход от сдачи в аренду нескольких квартир предпринимательской деятельностью – и разделил его со вторым супругом, по общим правилам раздела дохода от предпринимательства.

Но кассационный суд применил ст. 136 ГК, согласно которой доходы, полученные в результате использования вещи, принадлежат ее собственнику – и признал такой доход личным, отказавшись его делить со вторым супругом (определение Четвертого КСОЮ по делу № 8Г-9674/2022).

Московский городской суд придерживается в этом вопросе такого принципа: доходы, полученные супругом от имущества, приобретенного им до брака, не могут рассматриваться как доходы от использования общего имущества супругов.

Поэтому такие доходы суд признает личной собственностью супруга, который их получил (см. например, определение Мосгорсуда № 33-31473/2019).

Учитывая такую нестабильную практику, можно только порекомендовать супругам самостоятельно урегулировать этот вопрос, заключив брачный договор. Иначе нельзя спрогнозировать, какое решение примет суд в случае развода.

Делится ли страховая выплата, полученная одним супругом в рамках договора личного страхования

Разбирая такой спор, суд решил, что выплата по договору страхования жизни все-таки не является совместно нажитым имуществом – несмотря на то, что договор заключался в браке.

По мнению суда, это целевая выплата, которая неразрывно связана с личностью застрахованного лица – поэтому она не подлежит разделу (определение Мосгорсуда № 33-24885/2021).