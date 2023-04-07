Как провести внутренний аудит на предприятии

Внутренний аудит на предприятии: цели, задачи и виды

Внутренний аудит представляет собой деятельность по контролю за фактами хозяйственной жизни, возникающими в процессе работы предприятия.

Организовать такую деятельность обязывает п. 1 ст. 19 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Однако собственники или руководителей предприятия также заинтересованы в аудите, поскольку полученная в результате контрольных мероприятий информация позволяет предпринимать своевременные шаги для роста эффективности бизнеса.

Цель внедрения внутреннего аудита – эффективное систематическое наблюдение за всеми обстоятельствами, значимыми для деятельности организации, чтобы оперативно влиять на эти обстоятельства.

При этом детализировать их перечень вправе само предприятие в зависимости от масштабов.

Юрлицам, подлежащим обязательному аудиту, особое место в этом перечне придется отвести контролю за ведением бухучета и формированием бухотчетности (п. 2 ст. 19 закона № 402-ФЗ).

Задачи внутреннего аудита:

отслеживание моментов, влияющих на результаты работы предприятия;

выявление ошибок, недочетов, злоупотреблений;

предупреждение возможных рисков.

Организуемый внутренний контроль дает возможность оперативно выявлять факторы, отрицательно сказывающиеся на деятельности предприятия, качестве его продукции и финансово-экономических показателях, и быстро выбирать оптимальные меры для исправления ситуации.

Среди видов внутреннего аудита выделяются связанные с контролем:

организационных моментов (работа администрации, подразделений или даже конкретных сотрудников, обеспеченности подразделений имуществом);

соблюдения в основной деятельности требований действующего законодательства или определенных предписаний;

ведения бухучета и составления отчетности.

Последний из видов обязателен для каждого предприятия, поскольку именно он обеспечивает выполнение предъявляемого к бухотчетности требования о достоверности (п. 1 ст. 13 закона № 402-ФЗ).

Прочие виды контроля устанавливаются на усмотрение собственника/руководителя предприятия.

Функции и принципы внутреннего аудита

Функции внутреннего аудита сводятся не только к контролю. Также это:

информирование и консультирование работников предприятия;

анализ полученных данных;

разработка предложений по устранению имеющихся недостатков.

Деятельность службы внутреннего аудита базируется на положениях:

В сравнении с внешним аудитом, проводимым, как правило, при уже составленной за период отчетности и оценивающим деятельность предприятия в целом, внутренний аудит позволяет более детально и оперативно отслеживать отдельные процессы.

Принципы внутреннего аудита схожи с действующими для аудиторов, приглашаемых со стороны:

Аудит проводится по графику или по мере возникновения необходимости.

Он должен быть единообразным, объективным и открытым, с соблюдением норм профессиональной этики.

Проверяющие не должны зависеть от проверяемых.

Все действия, результаты и выводы документируются.

По выявленным недостаткам в процессе контроля даются рекомендации по устранению.

Согласно Международному стандарту аудита 610 «Использование работы внутренних аудиторов», введенному в действие на территории РФ приказа Минфина от 09.01.2019 № 2н, результаты работы службы внутреннего аудита могут быть использованы внешними аудиторами.

Как создается и функционирует служба внутреннего аудита в организации

Служба внутреннего аудита в организации создается на основании приказа руководителя. Для нее разрабатываются необходимые методологические документы.

К работе могут привлекаться сторонние специалисты (п. 18.2 информации Минфина № ПЗ-11/2013).

Методологические документы должны содержать описание:

целей, задач и объектов контроля;

функций, закрепляемых за службой внутреннего аудита;

структуры службы и распределения обязанностей в ней;

применяемых процедур;

видов оформляемых документов;

критериев оценки результативности работы службы.

Каждая внутренняя проверка (вне зависимости от того, плановая она или внеплановая) обязательно будет состоять из трех этапов:

Подготовительного, на котором определяются круг проверяемых вопросов, сроки проведения и методы проверки. Основного – во время него и осуществляется контроль. Заключительного, предназначенного для обработки данных и составления отчета.

Подлежащие проверке вопросы вносятся в чек-лист, отражающий:

предмет и метод проверки;

вопросы, детализирующие ситуацию по предмету проверки;

результаты ответов на эти вопросы;

комментарии проверяющих.

Чек-лист позволяет логически правильно организовать процесс контроля, поэтому это основной рабочий документ при проведении проверки.

Примеры вариантов службы внутреннего аудита

Объем формируемой на предприятии службы внутреннего аудита определяют стоящие перед ней задачи.

Круг этих задач зависит:

от масштаба предприятия;

видов выполняемого на нем аудита;

требований к детальности освещения подлежащих контролю вопросов.

Качество же проверки напрямую определяет компетентность проводящих ее специалистов.

Поэтому вариантов такой службы множество. Минфин в информации № ПЗ-11/2013 (п. 18.1) в качестве примеров службы внутреннего аудита на предприятии называет:

управляющие предприятием органы;

ревизора или ревизионную комиссию;

главбуха или иное лицо, которому поручено ведение бухучета;

внутреннего аудитора или службу внутреннего контроля;

специальное лицо или подразделение, предусмотренное иными (не законом № 402-ФЗ) законодательными актами;

иное лицо или подразделение, имеющееся на предприятии.

То есть служба внутреннего аудита может быть представлена как самостоятельной разветвленной структурой со своими органами управления, так и отдельным специалистом.

На предприятиях с филиалами возможно создание таких служб в каждом из филиалов.

На малом предприятии все функции по контролю может взять на себя руководитель (п. 20 информации Минфина № ПЗ-11/2013).

Итоги

Организация внутреннего аудита на предприятии предусмотрена законом № 402-ФЗ, т. е. предполагает контроль за процессами, отраженными в бухучете и бухотчетности.

Однако круг задач такого аудита может быть шире. Определяет сферу применения внутреннего контроля само предприятие.

Оно же разрабатывает структуру службы, осуществляющей контрольные мероприятия, перечень функций и методологию проведения проверок.