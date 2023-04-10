Почему директора вызывают в ИФНС

Право пригласить директора и, или главного бухгалтера для дачи пояснений дано налоговикам подп. 4 п. 1 ст. 31 НК. Приглашение в налоговую для дачи пояснений является всего лишь информированием о тех рисках, которые выявлены в деятельности компании и само по себе не является основанием для привлечения к ответственности.

Исходя из практики, можно сделать вывод, что эта мера применяется как способ побуждения к уплате всех налогов и обязательных платежей, в том числе когда, НДС не заплатил контрагент. Компания после общения с ИФНС может добровольно уточнить свои налоговые обязательства, доплатить налоги и сборы, если об этом идет речь.

Не путайте с допросом, на который вызывают по повестке конкретное физическое лицо. Допрос – это мероприятие налогового контроля с целью выявления инспектором определенных фактов по нарушению налогового законодательства.

Обычно в налоговую приглашают генерального директора компании, чтобы он пояснил причины, из-за которых у компании минимальная налоговая нагрузка, рентабельность на уровне нулевой.

Самые распространенные причины:

зарплаты ниже средних по отрасли;

убытки в течение трех лет подряд;

недобросовестный партнер, который не заплатил НДС.

Вызывают в налоговую для дачи пояснений письменным уведомлением, форма которого утверждена приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@. В уведомлении ИФНС должна четко указать конкретный вопрос, по которому нужно будет дать пояснения, и в рамках какой проверки данная процедура будет осуществляться.

12 причин для вызова руководителя организации для дачи пояснений

Она сформулированы в письме ФНС от 09.08.2022 №ЕА-4-15/10350:

Налоговая нагрузка ниже ее среднеотраслевого уровня (по виду экономической деятельности). Сравнивайте с показателями налоговой. В бухгалтерской или налоговой отчетности отражается убыток на протяжении нескольких налоговых периодов. Отражены большие сумм налоговых вычетов за определенный период в декларации по НДС. Расходы растут намного быстрее доходов от реализации товаров (работ, услуг). Среднемесячная зарплата на одного работника ниже среднеотраслевого показателя по виду экономической деятельности в конкретном регионе РФ. Показатели компании приближаются к предельным показателям, которые установлены для специальные налоговые режимы. ИП указывает расходы в сумме, максимально приближенной к сумме дохода, полученного за календарный год. Большое, экономически неоправданное число договора с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов»). Компания ранее не представила в налоговую запрошенные пояснения и (или) не представила запрашиваемые документы, и (или) сообщила об их уничтожении, порче и т.п. Компания несколько раз меняла юридический адрес, («миграция» между налоговыми органами). По данным бухучета у компании замечено значительное отклонение уровня рентабельности от уровня рентабельности для данной отрасли по данным статистики. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

Что будет если не явиться в налоговую по вызову?

Не игнорируйте вызов в налоговую для дачи пояснений. Неявка влечет за собой налоговую ответственность в виде штрафа в размере 1 000 руб. (ст. 128 НК).