Бесплатные вебинары для бухгалтера. Как отвечать на требования ФНС, отчетность за 1 квартал, валютные операции, дробление, ФСБУ и блокировки счета

Вот список топ-вебинаров следующей недели, которые вы не захотите пропустить!
Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве
Дата проведения
10.04.2023, в 13:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Новый бланк отчета 6-НДФЛ: что изменилось
какой период ставить в полях 021-023;
какие выплаты исключили из квартального отчета;
что больше не требуется указывать в отчете.
✔︎ Поправки по НДФЛ: как повлияли на 6-НДФЛ
как заполнять 1 и 2 разделы 6-НДФЛ;
как отразить в 6-НДФЛ переходящие выплаты. Например, декабрьскую зарплату.
Валютные операции – 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП
Дата проведения
11.04.2023, в 11:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Мораторий на проверки по валютному контролю закончился.
✔︎ Порядок расторжения/изменения внешнеторгового контракта в условиях санкций.
✔︎ Санкции – форс-мажор или нет?
✔︎Бухучет валютных операций.
✔︎ Курсовые разницы при расчетах в валюте и в условных единицах.
✔︎ Как изменится порядок уплаты НДС при импорте и экспорте в связи с введением ЕНП.
Валютные операции – 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП
Дата проведения
11.04.2023, в 11:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Мораторий на проверки по валютному контролю закончился.
✔︎ Порядок расторжения/изменения внешнеторгового контракта в условиях санкций.
✔︎ Санкции – форс-мажор или нет?
✔︎Бухучет валютных операций.
✔︎ Курсовые разницы при расчетах в валюте и в условных единицах.
✔︎ Как изменится порядок уплаты НДС при импорте и экспорте в связи с введением ЕНП.
Как правильно отвечать на требования налогового органа
Как правильно отвечать на требования налогового органа
Дата проведения
12.04.2023, в 11:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Место требования в системе налогового контроля.
✔︎ Требования в рамках и вне рамок налоговых проверок.
✔︎ Какие документы (информацию) инспекция может запросить, а какие нет.
✔︎ Как организовать работу с требованиями.
Когда дробление бизнеса признают законным
Дата проведения
12.04.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Какие признаки дробления – самые опасные и почему?
✔︎ Можно ли защититься, если найти деловые цели?
✔︎ Какие правила нужно соблюдать, чтобы быть невидимым для ФНС.
✔︎ Как грамотно структурировать свой бизнес?
✔︎ Модели и инструменты, которые работают на практике.
Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы
Дата проведения
13.04.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.
✔︎ Что включать или не включать в расчет арендных платежей.
✔︎ Бухгалтерский учет у арендатора:
при каких условиях можно применять упрощенный порядок учета аренды;
что можно упростить при оценке обязательства по аренде;
что такое «право пользования активом»;
что делать, если меняется срок аренды или размер платежей.
✔︎ Бухгалтерский учет у арендодателя:
в каком случае аренду можно считать операционной;
что такое валовая и чистая стоимость инвестиций в аренду;
как рассчитать процентный доход.
115 – ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»
Дата проведения
14.04.2023, в 15:00 мск
На вебинаре разберем:
✔︎ Какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки.
✔︎ Что вызывает подозрение у банков.
✔︎ Как банки контролируют клиентов.
✔︎ Актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами.
✔︎ Оценка уровней рисков организаций и ИП.
✔︎ Практика оспаривания решений по 115-ФЗ.