Бесплатные вебинары для бухгалтера. Как отвечать на требования ФНС, отчетность за 1 квартал, валютные операции, дробление, ФСБУ и блокировки счета

Вот список топ-вебинаров следующей недели, которые вы не захотите пропустить!

Дата проведения

10.04.2023, в 13:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Новый бланк отчета 6-НДФЛ: что изменилось

какой период ставить в полях 021-023;

какие выплаты исключили из квартального отчета;

что больше не требуется указывать в отчете.

✔︎ Поправки по НДФЛ: как повлияли на 6-НДФЛ

как заполнять 1 и 2 разделы 6-НДФЛ;

как отразить в 6-НДФЛ переходящие выплаты. Например, декабрьскую зарплату.

Дата проведения

11.04.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Мораторий на проверки по валютному контролю закончился.

✔︎ Порядок расторжения/изменения внешнеторгового контракта в условиях санкций.

✔︎ Санкции – форс-мажор или нет?

✔︎Бухучет валютных операций.

✔︎ Курсовые разницы при расчетах в валюте и в условных единицах.

✔︎ Как изменится порядок уплаты НДС при импорте и экспорте в связи с введением ЕНП.

Дата проведения

11.04.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Мораторий на проверки по валютному контролю закончился.

✔︎ Порядок расторжения/изменения внешнеторгового контракта в условиях санкций.

✔︎ Санкции – форс-мажор или нет?

✔︎Бухучет валютных операций.

✔︎ Курсовые разницы при расчетах в валюте и в условных единицах.

✔︎ Как изменится порядок уплаты НДС при импорте и экспорте в связи с введением ЕНП.

Как правильно отвечать на требования налогового органа

Дата проведения

12.04.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Место требования в системе налогового контроля.

✔︎ Требования в рамках и вне рамок налоговых проверок.

✔︎ Какие документы (информацию) инспекция может запросить, а какие нет.

✔︎ Как организовать работу с требованиями.

Дата проведения

12.04.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Какие признаки дробления – самые опасные и почему?

✔︎ Можно ли защититься, если найти деловые цели?

✔︎ Какие правила нужно соблюдать, чтобы быть невидимым для ФНС.

✔︎ Как грамотно структурировать свой бизнес?

✔︎ Модели и инструменты, которые работают на практике.

Дата проведения

13.04.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.

✔︎ Что включать или не включать в расчет арендных платежей.

✔︎ Бухгалтерский учет у арендатора:

при каких условиях можно применять упрощенный порядок учета аренды;

что можно упростить при оценке обязательства по аренде;

что такое «право пользования активом»;

что делать, если меняется срок аренды или размер платежей.

✔︎ Бухгалтерский учет у арендодателя:

в каком случае аренду можно считать операционной;

что такое валовая и чистая стоимость инвестиций в аренду;

как рассчитать процентный доход.

Дата проведения

14.04.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки.

✔︎ Что вызывает подозрение у банков.

✔︎ Как банки контролируют клиентов.

✔︎ Актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами.

✔︎ Оценка уровней рисков организаций и ИП.

✔︎ Практика оспаривания решений по 115-ФЗ.