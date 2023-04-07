Вебинары для бухгалтеров

Бесплатные вебинары для бухгалтера. Как отвечать на требования ФНС, отчетность за 1 квартал, валютные операции, дробление, ФСБУ и блокировки счета

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Бесплатные вебинары для бухгалтера. Как отвечать на требования ФНС, отчетность за 1 квартал, валютные операции, дробление, ФСБУ и блокировки счета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вот список топ-вебинаров следующей недели, которые вы не захотите пропустить!

Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве

Дата проведения

10.04.2023, в 13:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Новый бланк отчета 6-НДФЛ: что изменилось

  • какой период ставить в полях 021-023;

  • какие выплаты исключили из квартального отчета;

  • что больше не требуется указывать в отчете.

✔︎ Поправки по НДФЛ: как повлияли на 6-НДФЛ

  • как заполнять 1 и 2 разделы 6-НДФЛ;

  • как отразить в 6-НДФЛ переходящие выплаты. Например, декабрьскую зарплату.

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Валютные операции – 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП

Дата проведения

11.04.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Мораторий на проверки по валютному контролю закончился.

✔︎ Порядок расторжения/изменения внешнеторгового контракта в условиях санкций.

✔︎ Санкции – форс-мажор или нет?

✔︎Бухучет валютных операций.

✔︎ Курсовые разницы при расчетах в валюте и в условных единицах.

✔︎ Как изменится порядок уплаты НДС при импорте и экспорте в связи с введением ЕНП.

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Валютные операции – 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП

Дата проведения

11.04.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Мораторий на проверки по валютному контролю закончился.

✔︎ Порядок расторжения/изменения внешнеторгового контракта в условиях санкций.

✔︎ Санкции – форс-мажор или нет?

✔︎Бухучет валютных операций.

✔︎ Курсовые разницы при расчетах в валюте и в условных единицах.

✔︎ Как изменится порядок уплаты НДС при импорте и экспорте в связи с введением ЕНП.

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Как правильно отвечать на требования налогового органа

Как правильно отвечать на требования налогового органа

Дата проведения

12.04.2023, в 11:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Место требования в системе налогового контроля.

✔︎ Требования в рамках и вне рамок налоговых проверок.

✔︎ Какие документы (информацию) инспекция может запросить, а какие нет.

✔︎ Как организовать работу с требованиями.

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Когда дробление бизнеса признают законным

Дата проведения

12.04.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Какие признаки дробления – самые опасные и почему?

✔︎ Можно ли защититься, если найти деловые цели?

✔︎ Какие правила нужно соблюдать, чтобы быть невидимым для ФНС.

✔︎ Как грамотно структурировать свой бизнес?

✔︎ Модели и инструменты, которые работают на практике.

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Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения

13.04.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.

✔︎ Что включать или не включать в расчет арендных платежей.

✔︎ Бухгалтерский учет у арендатора:

  • при каких условиях можно применять упрощенный порядок учета аренды;

  • что можно упростить при оценке обязательства по аренде;

  • что такое «право пользования активом»;

  • что делать, если меняется срок аренды или размер платежей.

✔︎ Бухгалтерский учет у арендодателя:

  • в каком случае аренду можно считать операционной;

  • что такое валовая и чистая стоимость инвестиций в аренду;

  • как рассчитать процентный доход.

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115 – ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»

Дата проведения

14.04.2023, в 15:00 мск

На вебинаре разберем:

✔︎ Какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки.

✔︎ Что вызывает подозрение у банков.

✔︎ Как банки контролируют клиентов.

✔︎ Актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами.

✔︎ Оценка уровней рисков организаций и ИП.

✔︎ Практика оспаривания решений по 115-ФЗ.

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