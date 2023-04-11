Как в 2023 году ИП может уменьшить налог УСН

ИП, которые применяют УСН, могут зачесть фиксированные взносы, если правильно их оплатят.
Поговорим о том, как и куда платить фиксированные взносы в 2023 году.
В 2023 году ИП имеет несколько способов для уменьшения налоговых обязательств, которые позволяют сэкономить деньги и повысить прибыльность бизнеса. Важно выбрать правильную стратегию и не нарушать законодательство. Сегодня мы расскажем о том, что возможно и как это сделать.
ИП, которые применяют УСН, могут зачесть фиксированные взносы, если правильно их оплатят.
Поговорим о том, как и куда платить фиксированные взносы в 2023 году.
В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук – один из самых доступных способов сменить машину
С введение единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 г. помимо «громких» и всем хорошо понятных изменений, таких как сроки уплаты налога и сдачи отчетности, есть еще «мелкие», в части расчета пеней, требований ИФНС о возврате налога, реквизитов в заявлении на возмещение и т.п.
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Работодатель обязан предоставить обратившемуся сотруднику копии документов, связанных с работой. В данном материале приведен порядок выдачи работнику копии его трудового договора. Рассмотрим, как правильно ее заверить, а также в каких случаях и в какой срок она должна быть выдана.
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Скандал вокруг ставки НДС на семена не утихает. Чтобы он завершился в пользу аграриев, нужны поправки в перечень продовольственной продукции.
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