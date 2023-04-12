Общество

Что делать с испорченными купюрами: инструкция

Для производства денежных купюр используются специальные материалы и покрытия, которые увеличивают продолжительность их службы. Однако срок жизни банкнот все равно ограничен, поскольку деньги проходят через тысячи рук, трутся в карманах, или их может разрисовать ребенок.

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Что делать с испорченными купюрами: инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Мы выясняли, что делать с такими купюрами: в каких случаях их примут магазины и банки, а в каких – откажут.

Какие купюры примут в магазине

Как правило, магазины неохотно принимают испорченные деньги. Продавец просит поискать другую купюру либо расплатиться банковской картой.

Такие отказы неправомерны в том случае, если банкноты имеют незначительные повреждения: загрязнения, потертости, пятна, посторонние надписи, небольшие отверстия, оттиски штампов, а также если они изношены, у них оторваны углы или края.

Для обмена таких купюр лучше выбирать крупные сетевые магазины. Они сами сдают испорченные денежные знаки в банки, обменивая их на нормальные. В том случае если продавец или менеджер магазина отказываются принимать купюру и ссылаются на внутренние правила, следует напомнить им об Указании Банка России от 26 декабря 2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».

Если и это не подействует, то можно оставить запись в жалобной книге, а также обратиться в Роспотребнадзор.

Какие купюры примут в банке

Если у купюры имеются более существенные повреждения, то следует обратиться в банк. Там можно обменять испорченные денежные знаки на новые.

Речь идет даже о тех купюрах, которые утратили значительную часть, обгорели, изменили цвет в результате стирки, были склеены из нескольких фрагментов.

Для того чтобы банк обменял купюру, она должна сохранить 55% своей площади. Если меньше, замена уже невозможна. Это решение вполне логично, в противном случае предприимчивые злоумышленники могли бы просто разрезать купюру на две части и обменять каждую из них на полноценную банкноту.

Ограничений по сумме, на которую можно обменять поврежденные купюры, нет. Это может быть как одна банкнота номиналом 10 рублей, так и несколько банкнот по 5 тыс. рублей.

Какие купюры не обменяют в банке

Помимо утраты 55% площади есть и другие причины, по которым банк имеет право отказать в обмене купюр:

  • Выведены из обращения. Например, банкноты, которые были напечатаны в 1995 году и перестали действовать в 2002 году.

  • Утратили надписи (то есть, расслоились) на одной из сторон.

  • Не имеют важных надписей: номинал, серия, номер, принадлежность к Банку России.

  • Имеют надпись «образец» или «тест».

  • Окрашены специальной краской, которая используется для предотвращения хищения при хранении и перевозке денег.

В отличие от специальной краски, которая используется для защиты денег, обычная краска обмену не помеха. Если ребенок разрисовал купюру карандашами, маслом, углем или акварелью, то ее можно отнести в банк. Главное, чтобы были видны номинал, серия и номер, а также орёл Банка России.

Где и как менять испорченные купюры

Это можно сделать в любом коммерческом банке. Для обмена банкноты нужно обратиться в кассу (лучше заранее посмотреть время ее работы – в некоторых случаях оно отличается от режима всего отделения). Для обмена денежных знаков в обязательном порядке потребуется оригинал паспорта.

После осмотра купюры, подтверждения ее подлинности и оценки состояния, кассир сообщит о решении. В некоторых редких случаях может потребоваться дополнительная экспертиза. Тогда обмен не будет моментальным. В том случае, если есть согласие на обмен, клиента просят подписать соответствующее заявление. В одних банках предоставляют уже готовые бланки, в других – просят составить документ от руки.

Поврежденные рубли меняются на новые бесплатно. С валютой ситуация обстоит сложнее. Нужно заранее поинтересоваться, предоставляет ли такую возможность отделение, есть ли в кассе нужные номиналы. 

При этом за замену банк попросит комиссию, которая может достигать 10% от номинала. Дело в том, что для оценки иностранной банкноты нужна экспертиза, которая сопряжена с дополнительными расходами.

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Источник:
МоиФинансы
Рубрика:
Общество
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