Сдача ЕФС-1 за март 2023: случаи, сроки и заполнение

Какой бланк использовать

Форма ЕФС-1 объединила с 2023 года разрозненные формы отчётности – по персонифицированному учету и страховым взносам на травматизм.

Её бланк и подробный порядок заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. А формат для сдачи в электронном виде – постановлением № 246п от той же даты.

Отчет ЕФС-1 объединил сведения из форм СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. До 2023 года их сдавали в ПФР и ФСС.

Бланк формы ЕФС-1 для заполнения и сдачи за март 2023 года можно бесплатно скачать по ссылке в конце статьи.

Куда сдавать

С 1 января 2023 года произошло объединение Пенсионного и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России (СФР).

Поэтому ЕФС-1 за март 2023 и впоследствии нужно сдавать в территориальный СФР по месту регистрации страхователя.

Срок сдачи

Формально установлена единая дата подачи сведений в рамках отчета ЕФС-1: это 25 число следующего месяца.

Но всё зависит от ситуации, по которой нужно отчитаться.

Так, за март 2023 года ЕФС-1 необходимо сдать в Соцфонд в следующие сроки:

Что произошло в марте 2023 Когда сдать Прием на работу Увольнение Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа Заключение/прекращение договора ГПХ Не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора Было иное кадровое мероприятие: перевод;

подано заявление о предоставлении электронных сведений о трудовой деятельности и переход на электронную трудовую книжку (ст. 66.1 ТК) или продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки (ст. 66 ТК);

переименование работодателя/страхователя;

установление/присвоение работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации;

запрет занимать должность/вид деятельности по приговору суда;

приостановление действия заключенного трудового договора, при котором за работником сохраняется рабочее место (ст. 351.7 ТК);

возобновление действия ранее заключенного трудового договора Не позднее 25 числа следующего месяца. Т. е. до 25 апреля 2023 (вторник).

Также возможна отмена имевших место ранее перечисленных кадровых мероприятий.

В последних случаях (иные кадровые изменения) в отчет ЕФС-1 за март 2023 включают подразд. 1.1 подразд. 1 разд. 1.

А вот ежеквартально нужно сдавать в СФР раздел 2 ЕФС-1.

В нём отражают ведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это аналог бывшей формы 4-ФСС по взносам на травматизм.

В разделе 2 ЕФС-1 несколько подразделов. Смотрите, как и кому их заполнять >>

Срок сдачи разд. 2 – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

То есть крайний срок представления ЕФС-1 за 1 квартал 2023 года по взносам на травматизм – 25 апреля 2023 года.

Нулевой ЕФС-1 за март 2023

Если перечисленных кадровых мероприятий не было, подавать в СФР нулевой отчёт ЕФС-1 не нужно.

«Нулёвку» сдают в иных ситуациях и для которых установлена иная периодичность сдачи. Например, когда ЕФС-1 за первый квартал с разд. 2 – если не было начислений работникам.

ИП без работников не является страхователем. Поэтому ему не нужно сдавать ЕФС-1: ни нулевую, ни за себя.

Как заполнить

За март 2023 в отчёт обязательно включают титульный лист.

Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» подраздела 1 заполняют на всех зарегистрированных лиц, включая совместителей и дистанционщиков.

Если подаете подразд. 1.1, значит также нужно заполнить вводную часть подразд. 1 разд. 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)».

Чем заполнять

Бумажный бланк ЕФС-1 заполняют чернилами, шариковой ручкой печатными буквами или при помощи вычислительной техники без помарок, исправлений и без каких-либо сокращений.

При этом чернила должны быть черного, фиолетового или синего цвета.

Запрещено исправлять ошибки с помощью корректирующего или иного аналогичного средства.

Подписание и заверение

Форму ЕФС-1 за март 2023 на бумажном носителе подписывает руководитель или уполномоченный представитель страхователя. Также её заверяют печатью организации.

Электронный отчет ЕФС-1 подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.

Образец заполнения

Допустим, что в марте 2023 года в ООО «Гуру» был издан приказ, что временный перевод Широковой Е.А. на другую должность стал постоянным.

В такой ситуации нужно не позднее 25.04.2023 подать в СФР отчет ЕФС-1 с данными о переводе и включить в него титул, подразд. 1 разд. 1, а также разд. 2, так как в апреле нужно отчитаться по взносам на травматизм за 1 кв. 2023.

Полный образец заполнения ЕФС-1 за март 2023 года для ситуации мартовского перевода смотрите по ссылке в конце статьи.

Способ сдачи

ЕФС-1 за март 2023 можно подать в электронном или бумажном виде.

Но если численность работающих, включая по договорам ГПХ, превышает 10 человек, ЕФС-1 сдают только в электронном виде.

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