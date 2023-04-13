Что делать, если потеряли паспорт в России или за рубежом, как оформить новый и сколько придется заплатить

Почему нужно сразу сообщать об утере паспорта

Если не оформить новый паспорт, не получится совершить ни одного действия, где требуются паспортные данные, например, купить билет, оформить кредит, получить пособие, подать заявление на регистрацию брака и так далее.

Если не заявить о пропаже паспорта, на ваше имя может быть оформлен микрозайм, если документ попадет в руки злоумышленников.

При этом гражданин без паспорта все так же несет ответственность за любые правонарушения в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, если не оформить новый паспорт, придется оплатить административный штраф, сказано в ст. 19.15 КоАП.

Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей. Для остальных регионов – от 2 до 3 тыс. рублей.

Что делать, если потеряли российский паспорт в России

Сначала попробуйте найти паспорт самостоятельно, если уверены, что его не украли. Вспомните, когда вы держали паспорт в руках последний раз, куда с ним ходили и что делали.

Если найти документ не удалось, нужно написать заявление об утере паспорта в полицию. Найти ближайшее к вам отделение можно на сайте ведомства.

Написать заявление можно в любом отделении: по месту фактического проживания, регистрации или рядом с местом пропажи. Заявление важно написать как можно раньше, желательно в тот же день. С этого момента документ будет считаться недействительным.

Если вы уверены, что паспорт именно потерялся, а не украден, нужно написать заявление об утере документа и сделать в нем отметку «подозрений на кражу нет».

Если вероятность, что паспорт украли, есть, нужно сделать соответствующую отметку в заявлении. В этом случае сотрудникам полиции придется возбуждать уголовное дело, а вам – давать показания.

Если вы не знаете, украли паспорт или потеряли его сами, в заявлении можно написать, что паспорт утрачен, но обстоятельства вам неизвестны.

В отделении МВД объясните сотруднику, что произошло, и заполните заявление по образцу. Подробно опишите ситуацию, предполагаемое время и место утери, укажите серию и номер паспорта.

Сотрудник ведомства зарегистрирует заявление в книге учета сообщений о происшествиях и выдаст талон с номером.

С вас возьмут объяснения, и если по ним будет понятно, что паспорт не похищали, вина за потерю документа будет лежать на вас. В этом случае составят протокол об административном правонарушении.

Сколько стоит восстановить паспорт

Утеря документа подпадает под ст. 19.16 КоАП – небрежное хранение документа.

В 2023 году при утере паспорта владелец может получить предупреждение или административный протокол.

В последнем случае придется заплатить штраф за утерю паспорта в размере от 100 до 300 рублей при условии, что он сразу же заявил об утере.

Госпошлина за замену паспорта в случае утери составляет 1 500 рублей. Заполнить квитанцию можно в специальном разделе на сайте МВД и распечатать.

Платить госпошлину не нужно, если паспорт утерян в результате чрезвычайных ситуаций, например, наводнения или землетрясения.

Как и где подавать заявление о выдаче нового паспорта

Заявление о выдаче нового паспорта подают в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД (по месту жительства, регистрации или обращения).

Какие документы нужны для восстановления паспорта

Чтобы восстановить паспорт, согласно п. 27.3 Административного регламента, потребуются:

заявление об утрате или краже паспорта, заполненное по образцу. В нем необходимо указать ФИО, дату и место рождения, место жительства, дату и место утраты документа. Укажите серию, номер, дату и орган выдачи паспорта, если помните эти данные;

две черно-белые или цветные фотографии 35×45 мм. Если нужно временное удостоверение личности, нужны три фотографии. Для паспорта нельзя фотографироваться в форменной и верхней одежде, шарфе, который закрывает подбородок;

квитанция об оплате госпошлины.

Если в паспорте необходимо проставить отметки, дополнительно потребуются:

военный билет, приписное удостоверение или справка из военного комиссариата. Их предоставляют граждане, состоящие на воинском учете;

свидетельство о браке или разводе. Если брак заключен в другом государстве, сведения о нем внесут на основании документов от этого государства;

свидетельство о рождении детей до 14 лет.

В паспорте также могут делать отметки об ИНН, группе крови и резус-факторе. Однако их проставляют не в отделе миграции.

Такие данные можно внести в документ в ФНС или в станции переливания крови позже.

Сроки восстановления паспорта

Если подать документы по месту регистрации, документ оформят в течение 10 календарных дней.

При подаче документов не по месту прописки срок увеличивается до 30 дней.

Забрать паспорт нужно лично.

Если получатель по состоянию здоровья не может этого сделать, то сотрудник МВД по письменному заявлению может доставить документ домой.

Какие есть риски и как их снизить

Если паспорт попадет в руки недобросовестному гражданину, он может попробовать оформить на вас кредит.

Банки должны проверить документы по базе недействительных документов.

Именно поэтому заявление о пропаже в МВД нужно подать как можно раньше. Даже если мошенникам удастся оформить кредит по недействительному паспорту, вы сможете оспорить его в суде.

Что еще стоит сделать при утере паспорта

Проверьте данные документа. При выдаче нового паспорта сведения о старых вносят в базу недействительных.

Убедитесь, что реквизиты утерянного паспорта внесены в такую систему. Это можно сделать на сайте МВД.

Если данные старого документа не появились в базе через 2 дня после получения нового, уточните информацию в МВД.

Банки в течение пяти рабочих дней обязаны передать в бюро сведения об изменении данных в кредитной истории. Запросить отчет стоит через 7 дней после оформления нового паспорта.

Проинформируйте банк о смене документа – в новом паспорте будут другие номер и серия. Если не предупредить финансовое учреждение, ваш счет могут заблокировать.

Точных сроков для этого нет, но лучше сделать это как можно раньше, чтобы избежать возможных неудобств.

Если у вас есть соглашения с какими-либо компаниями, проверьте в них пункт об информировании при смене паспорта.

Обратитесь в стол находок. Его адрес можно найти на сайте МВД. Однако идти туда лучше после визита в полицию. Вполне может быть, что до стола находок паспорт был у мошенников.

Что делать, если потеряли российский паспорт за границей

В большинстве заграничных поездок внутренний российский паспорт не требуется. Некоторые российские туристы даже не берут его с собой.

Однако этот документ будет нужен, если вам придется добираться домой по России на самолете, поезде или междугороднем автобусе и билеты вы брали по нему.

Если вы потеряли российский паспорт за границей и при этом возвращаетесь прямо в город проживания, достаточно будет подать заявление об утере документа в местную полицию – его составляют на языке страны пребывания. Вернуться вы можете по загранпаспорту.

Если в России вам нужна пересадка в дороге до дома, вы можете по возвращении в страну обратиться в ближайшее отделение МВД, чтобы оформить временное удостоверение личности и купить билеты на этот документ. Предыдущие билеты придется сдать.

Вы также можете купить билеты по своему загранпаспорту. Прежние билеты также придется сдать.

Если вы путешествовали по Армении, Беларуси, Казахстану или Киргизии и въехали в страну по внутреннему российскому паспорту и у вас нет с собой заграна, необходимо:

Обратиться в российское консульство, дипломатическое представительство РФ или представительство МИДа России. Там вам помогут получить свидетельство на возвращение в РФ. В разных государствах название этого документа может различаться. Если они находятся далеко от вашего местонахождения, позвоните туда и уточните порядок действий.

Дома сможете восстановить паспорт в обычном порядке.

Если вам предстоит перемещение внутри России, после пересечения границы обратитесь в ближайшее отделение МВД за временным удостоверением личности.

Какие документы нужны для получения свидетельства на возвращение

Вам потребуются:

заявление, бланк для которого выдаст российское консульство;

документы, которые помогут идентифицировать вашу личность, например, загранпаспорт, водительское или служебное удостоверение, военный билет и так далее;

письменное заявление двух и более свидетелей, совершеннолетних граждан РФ, о подтверждении вашей личности и российского гражданства. В крайнем случае попросить об этом можно сотрудников консульства, поскольку они также являются гражданами России;

две фотографии 35×45 мм.

Сроки, штрафы, пошлины

Свидетельство на въезд в РФ выдают в день обращения и оно действует в течение 15 дней. В этот срок вы должны вернуться в Россию.



При утере паспорта за рубежом также предполагается штраф за небрежное хранение.

Какие есть риски и как их снизить

При потере паспорта могут возникнуть проблемы с возвратом билетов и покупкой новых по временному удостоверению личности или загранпаспорту.

Чтобы минимизировать финансовые потери, для поездки лучше приобретать возвратные билеты.

Что еще стоит сделать при утере паспорта

После изготовления нового паспорта стоит также проверить кредитную историю, потому что паспорт может попасть в руки к недобросовестному соотечественнику, который оформит кредит на ваше имя.



Кроме того, также необходимо уведомить банк о смене ваших паспортных данных после получения нового документа.

Что делать, если потеряли заграничный паспорт за рубежом

Обратитесь в местную полицию. Дежурные помогут вам составить заявление. Его составляют на языке страны пребывания.

После сотрудники полиции сделают и заверят копию заявления. Попросите две копии: одну для консульства и одну для МВД, для восстановления паспорта по приезде.

Если ваш паспорт украли, то в полиции вы также сможете составить список украденных вещей и ознакомиться с вашими правами во время следственных мероприятий.

Позвоните в консульство РФ и уточните, какие документы вам потребуются для удостоверения личности.

Вы также можете обратиться в дипломатическое представительство РФ или представительство МИДа России.

Обычно это:

две фотографии 35× 45 мм;

российский паспорт, его заверенная копия, водительское удостоверение или любой другой документ, где есть ваши ФИО и фотография, заверенный печатью;

электронные копии загранпаспорта и внутреннего российского паспорта, если вы привыкли продумывать все варианты и сделали копии документов до поездки.

Если кроме заявления в полицию вам посольству предъявить нечего, потребуются два свидетеля с паспортами РФ, которые смогут подтвердить вашу личность.

Если таких с собой нет, попросите родных выслать копии ваших документов на почту.

Отправляйтесь в посольство. Если вы находитесь в другом городе, придется добираться до нужного города на такси, автобусе или пароме.

При желании можно воспользоваться приложениями для поисков попутчиков и добраться с кем-то из водителей до нужного города. Без паспорта на самолет или поезд вас не пустят.

Заранее уточните режим работы посольства, чтобы не оказаться перед закрытыми дверями.

Если с документами все в порядке, в посольстве вам выдадут временное свидетельство для возвращения в Россию.

Его изготовят в течение нескольких часов в день обращения.

Этот документ необходимо предъявить в аэропорту на паспортном контроле. Такое свидетельство действует 15 дней – в течение этого времени вам необходимо вернуться в Россию.



За выдачу документа пошлина не предусмотрена.



Если с документами не все в порядке, вам подскажут, как исправить ошибки и чем заменить недостающие бумаги.

По свидетельству нельзя пересекать границы других стран, поэтому, если это необходимо, придется возвращаться только самолетом.

После возвращения домой обратитесь в отделение МВД, где был выдан загранпаспорт. Напишите заявление об утере паспорта. Новый вам должны изготовить в течение 10–14 дней.

За новый паспорт придется заплатить госпошлину:

паспорт старого образца обойдется для взрослых и детей старше 14 лет в 2 тыс. рублей , а для детей до 14 лет – 1 тыс. рублей ;

паспорт нового образца обойдется в 5 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Какие есть риски и как их снизить

Чтобы избежать проблем при подготовке документов для консульства, до поездки лучше подготовить электронные копии документов перед поездкой.

Так вы сможете быстро подтвердить российское гражданство и свою личность.

Что еще стоит сделать при утере паспорта

Если в вашем паспорте были действующие визы, необходимо обратиться в консульства стран, которые вносили данные в ваш паспорт.

Возможно, некоторые из них удастся восстановить, но многое здесь зависит от законодательства другого государства.

Что делать, если потеряли паспорт: кратко