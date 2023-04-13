Каких родственников закон освобождает от уплаты налога при дарении недвижимости

По общему правилу, подарки, полученные одним гражданином от другого гражданина, освобождаются от НДФЛ независимо от их стоимости.

Но если предметом дарения выступает недвижимость (как жилая, так и нежилая), одаряемый (получатель дара) должен заплатить 13% от кадастровой стоимости этого объекта – если только не подтвердит, что дар он получил от члена своей семьи или близкого родственника (п. 18.1 ст. 217 НК).

Применительно к целям налогообложения к числу близких родственников относятся:

супруги,

родители и дети (в т.ч. усыновители и усыновленные),

дедушки, бабушки и внуки,

братья и сестры (как полнородные, так и неполнородные – т. е. имеющие только общего отца или мать).

Дарение недвижимого имущества, совершенное между указанными родственниками, освобождается от налогообложения. Это значит, что одаряемому не нужно будет декларировать свой доход и платить НДФЛ.

При этом Минфин уже не раз подтверждал, что, помимо указанного перечня близких родственников, освобождаются от уплаты налога с подаренной недвижимости также члены одной семьи.

Но признание дарителя членом семьи одаряемого возможно только в судебном порядке.

Поэтому ФНС аннулирует свое требование заплатить НДФЛ с полученной в дар недвижимости лишь при условии, что одаряемый представит вступившее в законную силу решение суда, которым он и даритель признаны членами одной семьи (например, письмо Минфина от 04.03.2022 № 03-04-05/15680).

Но, как показывает судебная практика, получить такое решение весьма не просто.

Даже те люди, которые фактически действительно живут одной семьей, в большинстве случаев вынуждены платить НДФЛ с подаренной недвижимости, если не входят в перечень близких родственников, поскольку суды отказываются признавать их членами одной семьи.

Так, например, с женщины взыскали НДФЛ со стоимости половины квартиры, которую она получила в дар от матери с отчимом.

ФНС обосновала это тем, что отчим не приходится ей близким родственником – значит, со стоимости его доли одаряемая должна заплатить 13% в доход государства.

Женщина обратилась в суд с просьбой признать ее и отчима членами семьи – поскольку 12 лет после того, как ее мать вышла за него замуж, тот полностью содержал истца, называл «дочерью». Они жили вместе, одной семьей, пока женщина не вышла замуж.

Истец ссылалась на то, что семейное законодательство относит отчима и падчерицу к членам одной семьи.

Но, несмотря на все это, суд отказал ей в иске, посчитав, что перечень родственников, освобожденных от уплаты НДФЛ с подаренной недвижимости, не подлежит расширительному толкованию, а нормы семейного законодательства применить здесь нельзя.

Кассационный суд подтвердил отказ, добавив, что факт совместного проживания в жилом помещении в отсутствие официально зарегистрированных семейных отношений не дает оснований для освобождения от налогообложения (Шестой КСОЮ – дело № 8Г-17776/2022).

Аналогичная практика складывается по искам о признании членами одной семьи мачехи и пасынка (падчерицы), сожителей, прабабушки и правнука (см. например, Третий КСОЮ – дело № 8Г-4855/2021, Четвертый КСОЮ – дело № 8а-5821/2019).

Поэтому у тех, кто не приходится своему дарителю близким родственником из вышеуказанного перечня, шансы освободиться от НДФЛ крайне малы.

Правда, вернуть уплаченный налог можно – если договор дарения недвижимости будет расторгнут или признан судом недействительным.

Минфин подтверждает, что в таких случаях у одаряемого не образуется дохода – значит, и налог он платить не должен (письмо Минфина от 03.12.2020 № 03-04-07/105643).