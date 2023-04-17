До 1,5 млн рублей за ребенка: какие пособия положены беременным и родившим в 2023 году

Как изменились размеры пособий для беременных и родивших в 2023 году

В этом году дважды увеличивался минимальный размер оплаты труда, соответственно, пересчитывались все привязанные к этому показателю суммы пособий и выплат.

Женщины, ставшие родителями после 1 июня 2022 года (последнее повышение МРОТ на 10%) или родившие после этого периода, получат повышенный размер следующих пособий.

В этом материале рассказывается только о стандартных выплатах, которые положены родителям за факт беременности и рождения ребенка вне зависимости от его очередности в семье или состояния здоровья.

Кому выплачиваются пособия по беременности и уходу за ребенком

Какие выплаты положены во время беременности

Ежемесячное пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности

Эту выплату назначают тем женщинам, которые встанут на учет в женской консультации в течение первых 12 недель беременности.

Ранее эту сумму выплачивали всем беременным, но ее размер был скромным. С 1 июля 2021 года принцип начисления выплаты изменился, теперь пособие выплачивается только нуждающимся семьям.

Размер пособия

Беременным выплачивают 50% от суммы прожиточного минимума в регионе. В среднем по России это порядка 7 586 рублей.

Условия выплаты

Во-первых, срок беременности должен превышать 6 недель, а женщина при этом обратилась в женскую консультацию до 12 недели. Во-вторых, среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, на каждого члена семьи приходится не больше 24 кв. м. недвижимости.

Как оформить

Необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться к ближайшее отделение Социального фонда. Заявление рассматривают 10 дней.

Условия отмены пособия

СФР может отменить выплату, если беременная женщина игнорирует плановые осмотры в женской консультации. Также выплату могут отменить в тот момент, когда среднедушевой доход семьи вырастет – например, муж сменит работу.

Как рассчитать среднедушевой доход семьи

Сделать это просто по формуле: сумму годовых доходов всех членов семьи поделить на 12 месяцев, полученное число поделить на количество членов семьи. Для многих выплат этого недостаточно, так как еще учитывается собственность семьи. Например, родителям с квартирой, дачей и парой машин, конечно, откажут в признании семьи малоимущей.

Женщины, которые забеременеют в 2023 году, не получат это пособие. Вместо него они смогут оформить Единое пособие.

Пособие по беременности и родам

Пособие назначается всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после для стандартной беременности. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска больше – 194 и 156 дней соответственно. Размер фиксированный и не зависит от очередности беременности – 100% заработка за последние два года, но учитывается только тот, с которого уплачивались налоги и страховые взносы.

Правда, размер ограничен предельной страховой базовой, поэтому минимальный размер в 2023 году – 74 757 рублей (после 1 января 2023 года), а максимальный – 383 178 рублей при нормальных родах.

Чтобы получить максимальный размер пособия, зарплата в течение двух лет должна быть равна или превышать 80 тыс. рублей до выплаты НДФЛ. Сумма увеличивается, если женщина проживает в районах, где применяются районные коэффициенты.

Подоходным налогом в 13% пособие не облагается.

Сотрудница, которая оформила больничный лист, но продолжила работать, будет получать только зарплату. Пособие назначается только за те дни, когда женщина фактически была в декретном отпуске. Даже если она работает неполный день или на полставки, выплаты ей не положены. Выплату возобновят, когда женщина перестанет работать и выйдет в декретный отпуск.

Выйти в декретный отпуск можно с 30 недели, то есть с седьмого месяца беременности. При многоплодной беременности больничный лист выписывают на более ранних сроках. ФСС говорит, что назначает пособие в беззаявительном порядке, но лучше уточнить номер больничного листка и сообщить его работодателю. Бухгалтер передаст сведения в ФСС – так повысится шанс на ускоренное перечисление денежных средств.

Можно ли уйти в отпуск перед декретом

Да. Сотрудница может уйти в очередной отпуск, если остались неиспользованные дни. Ограничения в сроках работы или соответствие графику не принимаются во внимание. При этом важно взять отпуск до назначения декретного отпуска, чтобы пособие по беременности и родам получить в полном объеме.

Родовой сертификат

С помощью этого документа женщина может выбрать ту больницу, в которой она сама хочет наблюдаться. Его размер – 12 000 рублей. Сертификат с 2021 года только электронный, его можно найти в личном кабинете на сайте госуслуг.

Эти деньги получит медучреждение, сертификат нельзя обналичить. Зато его выдают как гражданкам России, так и иностранкам, которые законно находятся в стране.

Какие выплаты положены после рождения ребенка

Единовременная выплата при рождении ребенка

Эту выплату может получить любой из родителей независимо от того, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком.

Размер пособия

Фиксированный – 23 011 рублей (с 1 января 2023 года) плюс районный коэффициент.

Условия выплаты

Любой родитель новорожденного, а также опекуны, попечители или приемные родители. Причем в случае усыновления или опекунства размер пособия увеличивается до 156 428 рублей, если ребенок старше 7 лет или он с инвалидностью.

Как оформить

Выплату можно оформить в ближайшей клиентской службе ПФР или в МФЦ. С собой нужно иметь свидетельство о рождении или усыновлении ребенка и справку с места работы о том, что другой родитель не получал выплату. Это нужно сделать в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Сроки

Социальный фонд будет рассматривать заявление 10 дней, а дальше нужно еще три дня на перечисление средств.

В регионах действуют свои системы поддержки родителей. Например, в ХМАО действует программа «Расту в Югре» – там дополнительно выплачивают за регистрацию ребенка в регионе 20 000 рублей.

Куда перечислят деньги

Пособия можно получить несколькими способами: банковская карта, накопительный счет и почтовый перевод. Самый простой и быстрый способ получить деньги – указать в заявлениях реквизиты карточного счета, но есть нюанс: карта должна быть с платежной системой «Мир».

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Чтобы получить это пособие, придется уйти в отпуск по уходу за ребенком. В отличие от отпуска по беременности и родам, ухаживать за ребенком и получать за это пособие может не только мама, а также отец, бабушки-дедушки и совершеннолетние сиблинги новорожденного.

Размер пособия

40% от средней заработной платы за 2 года того, кто оформляет отпуск по уходу за ребенком. Минимальный размер – 7 677 рублей, максимальный – 33 281 рубль с 2023 года. Чтобы получить полный объем, средняя зарплата должна составлять порядка 80 тыс. рублей до вычета НДФЛ.

Условия выплаты

В отпуск может пойти любой из близких родственников – бабушки, дедушки, сестра и брат, родители.

Как оформить

Оформляется отпуск у работодателя. Безработные тоже могут оформить пособие, тогда обращаться нужно в соцзащиту.

Отпуск можно делить. Ухаживать за ребенком можно по очереди. Например, первую половину отпуска берет отец, а вторую – мама.

Можно ли совмещать с работой отпуск по уходу за ребенком

Да, так как по закону не отменяется пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если получающий его работает на условиях неполной занятости. Правда, есть нюанс: выплата равна 40% от среднего заработка на работе, соответственно, выплачивать работодатель должен не больше 60% от прежнего заработка. Если не учитывать этот нюанс, ФСС может отменить выплату.

Ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до 3 лет

Так называемые «путинские выплаты». Это дополнительная поддержка семьям, которая не отменяет другие пособия. Оформить ее можно строго на первого или второго ребенка, на последующих детей пособие не распространяется.

Получатель – мать ребенка, но если отец – единственный родитель, то деньги будут перечислять ему.

Размер пособия

Зависит от региона, так как выплачивается прожиточный минимум. В Москве это будет 17 791 рубль, в Иркутске – 14 596 рублей, в Нижнем Новгороде – 12 274 рубля, а в Хабаровске – 20 445 рублей.

Условия выплаты

Назначается тем семьям, в которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов для трудоспособных. И получатель, и дети должны быть гражданами России.

Как оформить

Необходимо подготовить документы, которые подтверждают все доходы семьи плюс свидетельства о рождении или усыновлении детей. Если пособие оформляется на первого ребенка, то обращаться нужно в соцзащиту. На второго – в Социальный фонд.

Сроки выплаты

Пособие выплачивается каждый месяц в течение года, дальше нужно продлевать выплату. Причем пособие можно получать, пока ребенку 3 года, но придется каждый год подтверждать финансовое состояние семьи.

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет

Пособия на детей от трех до семи лет выплачивают в зависимости от детского прожиточного минимума в регионе. Местные власти же могут вводить собственные ограничения. Выплаты положены только малоимущим семьям.

Размер пособия

50, 70 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе. Выплачивается тот размер, пока среднедушевой доход в семье не достигнет прожиточного минимума.

Условия выплаты

Среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, а на каждого члена семьи приходится не больше 24 кв. м. недвижимости. Также откажут в выплате, если у семьи несколько автомобилей.

Как оформить

Заявление принимают на «Госуслугах» либо в отделении соцзащиты. Может обратиться любой из родителей.

Сроки выплат

Пособие назначат на год, после этого можно продлить, пока ребенку не исполнится 8 лет.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет

Пособие на детей с 8 до 17 лет выплачивали единственному родителю, при этом среднедушевой доход семьи на одного человека должен был составлять меньше прожиточного минимума в регионе. С 1 мая 2022 года за выплатой могут обратиться и полные семьи с тем же условием – они должны быть малоимущими.

Размер пособия

Базовая сумма – 50% от прожиточного минимума, но сумма может быть увеличена так, чтобы среднедушевой доход был равен прожиточному минимуму.

Условия выплаты

Среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, а на каждого члена семьи приходится не больше 24 кв. м. недвижимости. Также откажут в выплате, если у семьи несколько автомобилей.

Как оформить

Заявление принимают на «Госуслугах» либо в отделении ПФР. Может обратиться любой из родителей.

Сроки выплаты

Пособие назначат на год, после этого можно продлить, пока ребенку не исполнится 17 лет или пока не изменится структура дохода семьи.

Единое пособие с 2023 года

Единое пособие, введённое 1 января 2023 года, заменяет семь разных выплат:

выплата для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

пособие для неработающих ввиду отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет;

выплата на первого ребенка;

выплата на третьего ребенка из бюджета;

пособие на детей от 3 до 8 лет;

пособие на детей от восьми до 17 лет.

Эта мера поддержки станет единственной для тех семей, где ребенок родился уже после 1 января 2023 года.

Размер пособия

50% регионального прожиточного минимума – базовый размер выплаты;

75% назначат в том случае, если семье не будет хватать среднедушевого дохода до уровня прожиточного минимума;

100% – если при назначении пособия в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи будет меньше прожиточного минимума.

Материнский капитал

С 2020 года маткапитал получают и за первого ребенка. Сумма внушительная – от 168 тыс. рублей до 693 тыс. рублей в зависимости от количества детей и года их рождения:

Есть нюанс. Обналичивание материнского капитала считается преступлением, поэтому потратить деньги можно только на определенные цели:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

материальная поддержка на второго ребенка;

накопительная пенсия мамы

Могут ли отказать в назначении детских выплат и пособий беременным

Пособие по беременности и родам назначается всем трудоустроенным матерям, а также студенткам очной формы и женщинам, уволенным при ликвидации организаций. Также вне зависимости от доходов семей в любом случае выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Остальные выплаты так или иначе связаны с финансовым статусом семьи, поэтому причин для отказа может быть несколько:

У семьи превышены нормативы по недвижимости и другому имуществу . Например, соцзащита признает малоимущей ту семью, в которой жилая площадь меньше 24 кв. м., а в собственности у семьи не больше двух машин (исключение для многодетных).

У семьи нет вообще никакого дохода . Парадокс, но безработным родителям не будут выплачивать некоторые пособия, если у них нет уважительной причины, почему они не работают.

Банально, но недостоверные или неполные данные тоже станут причиной для отказа в пособиях.

На какие выплаты могут рассчитывать беременные и родившие в 2023 году

Как видно из таблицы, многие выплаты связаны с финансовым состоянием семьи и средним заработком за два года перед беременностью.

Поэтому сконструируем ситуацию и подсчитаем сумму выплат для беременной первенцем в 2023 году девушки с зарплатой порядка 80 тыс. рублей до уплаты налогов, но из обеспеченной семьи.

Вот такие выплаты она сможет получить во время беременности и после рождения ребенка:

524 527 рублей – материнский капитал на первого ребенка, родившегося после 2020 года.

383 178 рублей – пособие по беременности и родам. Берем максимальную сумму выплаты, так как зарплата за последние два года позволяет рассчитать размер по предельной страховой базе.

12 000 рублей – родовой сертификат.

23 011 рублей – единовременная выплата при рождении ребенка.

599 058 рублей – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Снова считаем по предельной страховой базе, соответственно, в течение 18 месяцев мама будет получать по 33 281 рублю.

1 541 714 рубля – сумма, на которую может рассчитывать беременная женщина в 2023 году. Эти деньги семья получит не сразу, а постепенно, начиная с 30 недели беременности, когда женщина выйдет в декретный отпуск.

Родовой сертификат и материнский капитал выдаются только на целевые расходы, но при верном использовании становятся значительной поддержкой. Зарплата при этом в течение двух лет до беременности не должна быть ниже 79 тысяч рублей до уплаты налогов, а роды и беременность должны проходить нормально. При осложненных родах или многоплодной беременности сумма увеличивается.

Если среднедушевой доход семьи после родов стал низким, то к этой сумме прибавляются «путинские выплаты» и ежемесячные пособия по уходу за ребенком, размер которых привязан к прожиточному минимуму. Сумма пособий также увеличивается на районный коэффициент.