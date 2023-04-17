АУСН

Квартальная отчетность организаций на АУСН

ФНС напомнила о послаблениях для пользователей спецрежима АУСН в части отправки отчетов. Однако ведомство сообщило и об исключительных ситуациях, когда предприниматель обязан сдать декларации по налогу на прибыль и по НДС, от формирования которых освобожден.

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Квартальная отчетность организаций на АУСН
Иллюстрация: freepik/freepik

ФНС напомнила о послаблениях для пользователей спецрежима АУСН в части отправки отчетов.

Однако ведомство сообщило и об исключительных ситуациях, когда предприниматель обязан сдать декларации по налогу на прибыль и по НДС, от формирования которых освобожден.

Напомним, автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) является экспериментальным спецрежимом, который начали использовать 01.07.2022.

Его вправе применять компании, ведущие деятельность на территории Татарстана, Калужской и Московской области, включая саму столицу.

Правила использования АУСН утверждены в законе № 17, где крайним сроком эксперимента назначена дата 31.07.2027.

Базовая отчетность

Предприятия на автоматизированной упрощенке освобождены от сдачи соответствующей декларации, равно как и от ряда других отчетов.

В их число включены данные о сотрудниках и о взносах, направленных на страхование.

Так, АУСНщики вправе не сдавать:

  • в ФНС: отчет по УСН, 6-НДФЛ, прочие справки и выписки о доходах, РСВ;

  • в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, РСВ на ОСС, травматизм.

Однако с 2023 года после слияния пенсионного и социального фондов, образовавших СФР, все организации обязаны отправлять единый отчет ЕСФ-1.

Этот документ включает все формы, указанные во втором перечне.

А согласно п. 1.5 общих положений к правительственному постановлению № 245п, его обязаны сдавать все юрлица, у которых есть работники на ГПД и ГПХ.

А пользователи автоматизированной упрощенки, в свою очередь, должны отчитываться о таком персонале. Соответственно, при наличии штата, оформленного по ГПХ, АУСНщик обязан сдать ЕСФ-1.

Кроме того, предприятия на этом спецрежиме освобождены от подачи заявлений о подтверждении ОКВЭД, о регистрации в качестве страхователя работника и могут не вести КУДиР.

АУСН вправе применять ИП и компании, чья годовая прибыль не превышает 60 млн рублей, максимальный штат состоит из 5 человек и соблюдены требования ст. 3 ФЗ № 17.

Исключения

В то же время ФНС иногда может потребовать от пользователя АУСН сдачу некоторых деклараций.

К примеру, если предприниматель является налоговым агентом или совершал облагаемые операции, то он должен отправить отчет по налогу на прибыль.

Также налоговый агент на АУСН обязан отправить декларацию по НДС, если выставлял контрагенту счет-фактуру с этим налогом.

Бухучет «АУСНщиков»

Несмотря на многие послабления, «автоматизированные» упрощенцы обязаны вести бухгалтерский учет.

Причем в этой сфере инспекция не дает никаких привилегий, и его нужно вести в соответствии с положениями ФЗ № 402.

К примеру, начинать процесс с момента регистрации компании, предоставив полномочия бухгалтеру, либо заниматься бухучетом самостоятельно.

Если выбран второй метод, то предприниматель должен дополнительно визировать документы в полях, предназначенных для бухгалтера.

Но и здесь есть особенности. Например, некоторые организации могут пользоваться упрощенным способом ведения бухучета, базовые положения которого изложены в информации Минфина № П3-3/2015.

В частности, это касается объектов СМП, чья БФО не подлежит аудиту.

Поэтому большая часть пользователей спецрежима АУСН вправе вести бухучет на добровольной основе.

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Квартальная отчетность организаций на АУСН

ФНС напомнила о послаблениях для пользователей спецрежима АУСН в части отправки отчетов. Однако ведомство сообщило и об исключительных ситуациях, когда предприниматель обязан сдать декларации по налогу на прибыль и по НДС, от формирования которых освобожден.

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