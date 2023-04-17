Какие суммы включать в строки 110 и 140 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

С 1 января 2023 года изменились сроки уплаты исчисленного и удержанного НДФЛ в бюджет (п. 6 ст. 226 НК).

Так, если налог удержан:

с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего, он должен быть уплачен не позднее 28 числа текущего (речь идет об удержании НДФЛ с 23 января по 22 декабря);

с 1 по 22 января, заплатить его необходимо не позднее 28 января ;

в период с 23 по 31 декабря, уплата должна быть не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Для указания сроков перечисления НДФЛ в бюджет в обновленной форме расчета 6-НДФЛ в раздел 1 введены новые строки – 021, 022, 023 и 024.

В каждой из них в зависимости от периода удержания указывается своя сумма НДФЛ. Например, в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года НДФЛ должен быть отражен по следующим строкам в зависимости от даты удержания:

по строке 021 – НДФЛ, удержанный за период с 1 января по 22 января;

по строке 022 – НДФЛ, удержанный за период с 23 января по 22 февраля;

по строке 023 – НДФЛ, удержанный за период с 23 февраля по 22 марта.

Напомним, что НДФЛ удерживается при непосредственной выплате дохода (п. 4 ст. 226 НК).

Таким образом, если выплата дохода произошла 23 марта 2023 года и позднее, то удержанный НДФЛ не отражается в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

При этом в разделе 2 расчета 6-НДФЛ порядок отражения доходов и НДФЛ с них не изменился. В разделе 2 указываются:

по строке 100 – сумма начисленного дохода (нарастающим итогом с начала налогового периода);

по строке 140 – сумма исчисленного НДФЛ (нарастающим итогом с начала налогового периода);

по строке 160 – сумма удержанного НДФЛ (нарастающим итогом с начала налогового периода).

НФДЛ подлежит исчислению на дату получения дохода (п. 3 ст. 226 НК), которой для большинства доходов признается дата выплаты (п. 1 ст. 223 НК).

При этом НДФЛ исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду (п. 3 ст. 225 НК).

НК не содержит такого понятия, как «дата начисления дохода» в целях уплаты НДФЛ.

Однако с учетом того, что налог может быть исчислен только с начисленного дохода, считаем возможным говорить о том, что начисление дохода происходит на дату исчисления НДФЛ (дату получения дохода по НК).

Таким образом, начисление дохода, исчисление и удержание НДФЛ производятся в рамках периода и не связаны с датами уплаты удержанного налога.

В письме от 06.03.2023 № ЗГ-3-11/3160@ налоговая служба отметила, что в разделе 2 расчета 6-НДФЛ отражаются суммы начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.

Из этого ФНС делает вывод, что по строкам 110 и 140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года отражается сумма начисленного и фактически полученного дохода и сумма исчисленного НДФЛ за период с 01.01.2023 по 31.03.2023.

Обращаем внимание, что речь идет не только о начисленном доходе, но и фактически полученном.

Это означает, например, что если зарплата за март 2023 года начислена и выплачена 31 марта, то зарплата и исчисленный НДФЛ с нее будут отражены по строкам 110 и 140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Если же зарплата за март 2023 года начислена 31 марта, а выплачена в апреле, то по строкам 110 и 140 зарплата и исчисленный НДФЛ с нее будут отражены только в расчете 6-НДФЛ за полугодие.

Налоговая служба не уточнила порядок заполнения строки 160 раздела 2 расчета, но полагаем, что в ней также отражается НДФЛ, удержанный в течение последних 3 месяцев (в 1 квартале – с 01.01.2023 по 31.03.2023) с доходов, которые фактически были выплачены в этом периоде.



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