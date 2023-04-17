Как получать уведомления о долгах от ФНС по СМС и электронной почте

Электронную рассылку уведомлений о налоговых долгах ФНС подключает только с согласия компании или частного лица. Автоматически подобных рассылок не осуществляется.
Как узнать о налоговых задолженностях
Информацию о наличии долгов по налогам, в том числе о начисленных штрафах и пени, налоговая служба предоставляет бесплатно. Узнать о долгах можно из уведомлений, которые приходят по почте, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в личном кабинете на сайте госуслуг или инициативно, лично обратившись в ИФНС. Эти способы актуальны как для частных лиц, так и для организаций.
Организации помимо этого могут узнать о долгах по каналам ТКС через оператора ЭДО, либо запросив акт сверки с ИФНС, либо проверив состояние своего единого налогового счета. Отрицательное сальдо на счете означаете наличие долгов.
Ко всем эти способам можно добавить еще и уведомления по СМС или электронной почте. Подписаться на рассылку можно через интерактивный сервис ФНС.
Как подать согласие
Согласие на смс рассылки и e-mail информирование подается в налоговую по форме КНД 1160068. Это единая форма для частных лиц и организаций. Она утверждена приказом ФНС от 22.11.2022 № ЕД-7-8/1135@, скачать можно на сайте ФНС.
Форма согласия несложная.
Частные лица в ней указывают:
- паспортные данные;
- код ИФНС;
- ИНН;
- номер мобильного либо e-mail;
- свой статус при подтверждении представляемых данных.
Организации указывают:
- наименование;
- ИНН организации;
- имя и отчество физлица с паспортными данными, а также дату и место рождения;
- адрес электронной почты, номер телефона.
В поле «даю согласие...» нужно проставить «1», это означает «да». Форму нужно заполнять заглавными печатными буквами. В пустых местах проставляют прочерки.
Организации могут подать согласие можно подать через оператора ЭДО, через личный кабинет фирмы на сайте налоговой или лично. Независимо от того в каком форме подается согласие оно должно быть подписано уполномоченным лицом: директором либо представителем по доверенности. Электронное согласие подписывается УКЭП.
Если СМС получаете, а согласие не давали
Если не давали согласие на СМС или е-mail информирование, ваш номер телефона или адрес электронной почты ошибочно указал другой человек, вы вправе обратиться в налоговую по месту учета с заявлением об отказе от СМС или е-mail информирования. Форма заявления утверждена ФНС и ее также можно скачать на официальном сайте.
Заявление можно подать на бумаге лично или через представителя, направить по почте заказным письмом, передать в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.