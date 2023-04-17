Налоги, взносы, пошлины

Как получать уведомления о долгах от ФНС по СМС и электронной почте

Возможность получить уведомление о наличии налоговых долгов по СМС и электронной почте появилась с апреля 2022 года, когда налоговой службой был запущен этот интерактивный сервис. Любая компания или частное лицо может оформить согласие и перейти на электронные уведомление.

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Как получать уведомления о долгах от ФНС по СМС и электронной почте
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Электронную рассылку уведомлений о налоговых долгах ФНС подключает только с согласия компании или частного лица. Автоматически подобных рассылок не осуществляется.

Как узнать о налоговых задолженностях

Информацию о наличии долгов по налогам, в том числе о начисленных штрафах и пени, налоговая служба предоставляет бесплатно. Узнать о долгах можно из уведомлений, которые приходят по почте, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в личном кабинете на сайте госуслуг или инициативно, лично обратившись в ИФНС. Эти способы актуальны как для частных лиц, так и для организаций.

Организации помимо этого могут узнать о долгах по каналам ТКС через оператора ЭДО, либо запросив акт сверки с ИФНС, либо проверив состояние своего единого налогового счета. Отрицательное сальдо на счете означаете наличие долгов.

Ко всем эти способам можно добавить еще и уведомления по СМС или электронной почте. Подписаться на рассылку можно через интерактивный сервис ФНС.

Как подать согласие

Согласие на смс рассылки и e-mail информирование подается в налоговую по форме КНД 1160068. Это единая форма для частных лиц и организаций. Она утверждена приказом ФНС от 22.11.2022 № ЕД-7-8/1135@, скачать можно на сайте ФНС.

Внимание! Учитывая большое количество фишинговых рассылок, с помощью которых мошенники воруют персональные данные, рекомендуем вам скачивать бланки только на официальном сайте налоговой.

Форма согласия несложная.

Частные лица в ней указывают:

  • паспортные данные;

  • код ИФНС;

  • ИНН;

  • номер мобильного либо e-mail;

  • свой статус при подтверждении представляемых данных.

Организации указывают:

  • наименование;

  • ИНН организации;

  • имя и отчество физлица с паспортными данными, а также дату и место рождения;

  • адрес электронной почты, номер телефона.

В поле «даю согласие...» нужно проставить «1», это означает «да». Форму нужно заполнять заглавными печатными буквами. В пустых местах проставляют прочерки.

Организации могут подать согласие можно подать через оператора ЭДО, через личный кабинет фирмы на сайте налоговой или лично. Независимо от того в каком форме подается согласие оно должно быть подписано уполномоченным лицом: директором либо представителем по доверенности. Электронное согласие подписывается УКЭП.

Срок направления согласия не ограничен. Ежегодно подавать его не нужно. Повторно подать согласие потребуется, если изменились телефонный номер или адрес электронной почты. Информировать о налоговой задолженности СМС-ками либо письмами по электронной почте налоговая будет не чаще одного раза в квартал.

Если СМС получаете, а согласие не давали

Если не давали согласие на СМС или е-mail информирование, ваш номер телефона или адрес электронной почты ошибочно указал другой человек, вы вправе обратиться в налоговую по месту учета с заявлением об отказе от СМС или е-mail информирования. Форма заявления утверждена ФНС и ее также можно скачать на официальном сайте.

Заявление можно подать на бумаге лично или через представителя, направить по почте заказным письмом, передать в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

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