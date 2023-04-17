Бесплатные вебинары для бухгалтера, которые нужно посмотреть на этой неделе

Горящие вебинары! Не пропустите сегодня
Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018
Когда: 17.04.2023, в 11:00 мск
О чем вебинар:
При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.
Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.
Определение срока аренды.
Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.
Оценка обязательств по аренде, ППА.
Расчет процентов по арендному обязательству в таблице Excel.
Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Когда: 17.04.2023, в 15:00 мск
О чем вебинар:
Правила наличных расчетов и кассовых операций. Особенности для ИП.
Налоговые требования. Как реагировать и что предоставлять.
Отчетность за 1 квартал.
Как платить налоги в 2023 году. ЕНС, ЕНП, уведомления, заявления.
Специальные налоговые режимы. Особенности применения.
Выбор пользователей
НДС: проверяем декларацию за 1 квартал
Когда: 18.04.2023, в 15:00 мск
Этот вебинар уже выбрали 153 пользователя «Клерка».
О чем вебинар:
Порядок уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году.
Изменения в Декларации по НДС за 1 квартал.
Определение места реализации для целей НДС. Изменения в порядке определения места реализации в рамках ЕАЭС.
Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы.
Новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.
Особенности налогообложения НДС на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.
Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах
Когда: 19.04.2023, в 15:00 мск
Этот вебинар выбрали уже 147 пользователей «Клерка».
О чем вебинар:
Правила расчетов страховых взносов.
Сроки сдачи и порядок заполнения формы РСВ.
Сроки сдачи и порядок заполнения формы Персонифицированные сведения о физических лицах.
Ответственность за нарушение сроков и порядка заполнения отчетов.
Обязательно для просмотра
Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде
Когда: 20.04.2023, в 11:00 мск
О чем вебинар:
Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в отношении учета запасов, основных средств и аренды.
Порядок учета временных разниц и отложенных налогов при изменении учетной политики.
Как учесть исправление ошибок прошлых лет.
Отложенные налоги по курсовым разницам.
«Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью:
доходы, не учитываемые для налогообложения;
стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ;
ускоренная амортизация.
Самое важное про новые ФСБУ
Когда: 21.04.2023, в 11:00 мск
О чем вебинар:
Основные положения ФСБУ 5/2019 «Запасы».
На то надо обратить внимание по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
Топ вопросов по самому сложному ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и арендодателя.
Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Требования налоговых органов
Когда: 21.04.2023, в 11:00 мск
О чем вебинар:
Как понять, что требование (уведомление) правомерно и как на него реагировать.
Санкции за непредставление документов (информации).
Практика по требованиям: на чьей стороне суд?
Разбор кейсов: типичные ошибки, варианты ответов.
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Как автоматизировать ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: ERP
Когда: 21.04.2023, в 15:00 мск
О чем вебинар:
Сложности применения ФСБУ-25/2018 российским бизнесом.
Почему ФСБУ-25/2018 удобно использовать в 1С: ERP.
Обновления программы: что и как применять бухгалтеру для удобства учета.
Как организован бизнес-процесс от заведения клиента до закрытия месяца внутри решения.
Параллельный импорт. Настоящее и будущее. Налоговые особенности
Когда: 18.04.2023, в 11:00 мск
О чем вебинар:
Официальное регулирование параллельного импорта.
Позиции российских судов относительно параллельного импорта.
Инструкция по работе с перечнем Минпромторга для параллельного импорта.
Тренды развития параллельного импорта в РФ.
Варианты структурирования параллельного импорта и налоговые последствия.
Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяце
Когда: 19.04.2023, в 11:00 мск
О чем вебинар:
Как сделать первый шаг несмотря на страх.
Какие услуги продавать в первую очередь.
Где взять первых клиентов.
Как своего работодателя сделать своим клиентом на аутсорсе.
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