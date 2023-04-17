Бесплатные вебинары для бухгалтера, которые нужно посмотреть на этой неделе

ФСБУ, импорт, налоговые требования, новые разницы по прибыли по запасам, ОС и аренде, НДС за 1 квартал, персонифицированные сведения — все, что бухгалтеру нужно знать и применять в работе.

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Бесплатные вебинары для бухгалтера, которые нужно посмотреть на этой неделе
Иллюстрация: freepik/freepik

Горящие вебинары! Не пропустите сегодня

Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018

Когда: 17.04.2023, в 11:00 мск

О чем вебинар:

  • При каких условиях договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018.

  • Состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018.

  • Определение срока аренды.

  • Оценка возможности учитывать аренду упрощенным способом.

  • Оценка обязательств по аренде, ППА.

  • Расчет процентов по арендному обязательству в таблице Excel.

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Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Когда: 17.04.2023, в 15:00 мск

О чем вебинар:

  • Правила наличных расчетов и кассовых операций. Особенности для ИП.

  • Налоговые требования. Как реагировать и что предоставлять.

  • Отчетность за 1 квартал.

  • Как платить налоги в 2023 году. ЕНС, ЕНП, уведомления, заявления.

  • Специальные налоговые режимы. Особенности применения.

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Выбор пользователей

НДС: проверяем декларацию за 1 квартал

Когда: 18.04.2023, в 15:00 мск

Этот вебинар уже выбрали 153 пользователя «Клерка».

О чем вебинар:

  • Порядок уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году.

  • Изменения в Декларации по НДС за 1 квартал.

  • Определение места реализации для целей НДС. Изменения в порядке определения места реализации в рамках ЕАЭС.

  • Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы.

  • Новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.

  • Особенности налогообложения НДС на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

  • Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

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Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах

Когда: 19.04.2023, в 15:00 мск

Этот вебинар выбрали уже 147 пользователей «Клерка».

О чем вебинар:

  • Правила расчетов страховых взносов.

  • Сроки сдачи и порядок заполнения формы РСВ.

  • Сроки сдачи и порядок заполнения формы Персонифицированные сведения о физических лицах.

  • Ответственность за нарушение сроков и порядка заполнения отчетов.

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Обязательно для просмотра

Новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде

Когда: 20.04.2023, в 11:00 мск

О чем вебинар:

Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в отношении учета запасов, основных средств и аренды.

  1. Порядок учета временных разниц и отложенных налогов при изменении учетной политики.

  2. Как учесть исправление ошибок прошлых лет.

  3. Отложенные налоги по курсовым разницам.

  4. «Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью:

  • доходы, не учитываемые для налогообложения;

  • стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ;

  • ускоренная амортизация.

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Самое важное про новые ФСБУ

Когда: 21.04.2023, в 11:00 мск

О чем вебинар:

  • Основные положения ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  • На то надо обратить внимание по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

  • Топ вопросов по самому сложному ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и арендодателя.

  • Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

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Требования налоговых органов

Когда: 21.04.2023, в 11:00 мск

О чем вебинар:

  • Как понять, что требование (уведомление) правомерно и как на него реагировать.

  • Санкции за непредставление документов (информации).

  • Практика по требованиям: на чьей стороне суд?

  • Разбор кейсов: типичные ошибки, варианты ответов.

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«Клерк» рекомендует

Как автоматизировать ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: ERP

Когда: 21.04.2023, в 15:00 мск

О чем вебинар:

  • Сложности применения ФСБУ-25/2018 российским бизнесом.

  • Почему ФСБУ-25/2018 удобно использовать в 1С: ERP.

  • Обновления программы: что и как применять бухгалтеру для удобства учета.

  • Как организован бизнес-процесс от заведения клиента до закрытия месяца внутри решения.

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Параллельный импорт. Настоящее и будущее. Налоговые особенности

Когда: 18.04.2023, в 11:00 мск

О чем вебинар:

  • Официальное регулирование параллельного импорта.

  • Позиции российских судов относительно параллельного импорта.

  • Инструкция по работе с перечнем Минпромторга для параллельного импорта.

  • Тренды развития параллельного импорта в РФ.

  • Варианты структурирования параллельного импорта и налоговые последствия.

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Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяце

Когда: 19.04.2023, в 11:00 мск

О чем вебинар:

  • Как сделать первый шаг несмотря на страх.

  • Какие услуги продавать в первую очередь.

  • Где взять первых клиентов.

  • Как своего работодателя сделать своим клиентом на аутсорсе.

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Налоговая отчетность

Упрощенная налоговая декларация в 2023 году

Отсутствие деятельности в большинстве случаев освобождает налогоплательщика от необходимости уплаты налога. Но на сдачу отчетности это никак не влияет. В таком случае сдается нулевая отчетность, но ее можно заменить упрощенной декларацией.

Упрощенная налоговая декларация в 2023 году
Отчетность в СФР

🔄 В одном отчете ЕФС-1 можно сразу отразить и начало, и будущее окончание договора ГПХ

Сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) надо на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ и также на следующий день после его окончания. Но можно сдать заранее, чтобы не пропустить срок.

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НДФЛ

Натуральный доход по авансовому отчету от декабря входит в базу по НДФЛ за 2022 год

Зарплата за декабрь, выплаченная в январе 2023 года – это доход 2023 года. Аванс декабря, выплаченный в декабре – доход 2022 года. С натурального дохода, полученного в декабре, НДФЛ будет в 2022 году.

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