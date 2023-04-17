Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

Сегодня истекает срок:
Уплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2023 года.
Подачи заявления и справки-подтверждения основного вида экономической деятельности за 2022 год.
Проверьте, все ли вы сделали.
Сегодня истекает срок:
Уплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2023 года.
Подачи заявления и справки-подтверждения основного вида экономической деятельности за 2022 год.
Если работник не отвечает на звонки, в табеле нужно отметить отсутствие по невыясненной причине. Представлять персонифицированные сведения на такого сотрудника нужно обязательно.
Больше всего хотят руководящую должность программисты, разработчики программного обеспечения и инженеры. Секретари и бухгалтеры наоборот не стремятся занять место своего директора.
Власти легализовали параллельный импорт на 2023 год. Но эксперты считают, что механизм останется с нами надолго. А значит, в нем нужно разбираться.
Проверьте, все ли вы сделали.
Подраздел 1.1 формы ЕФС-1, в том числе, надо сдавать на работников по договорам ГПХ. Если работник уже приступил к оказанию услуг (дата 1), а договор заключен позже (дата 2), то обе эти даты надо отразить в ЕФС-1.
После перехода на ЕНП изменились формы документов для сверки расчётов с бюджетом. Рассказываем, как свериться с налоговой инспекцией в 2023 году.
С течением времени льготных режимов налогообложения для предпринимателей становится все больше. В 2018 году был запущен эксперимент по самозанятости, в 2022 году - по автоматизированной упрощенке. Разберем, какой из них выгоднее и в чем нюансы применения каждой из этих систем налогообложения.
Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Количество утечек в 4,5 раза превысило население страны. Злоумышленники публикуют персональные данные на форумах и в мессенджерах с целью нанести репутационный вред компаниям.
Рассматривается предложение по устранению ограничений по назначению повышенной пенсии работникам села (законопроект № 336153-8).