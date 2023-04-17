Обзоры для бухгалтера

Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

Проверьте, все ли вы сделали.

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Карточка дня. Что бухгалтеру нужно успеть сегодня

Сегодня истекает срок:

  • Уплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за март 2023 года.

  • Подачи заявления и справки-подтверждения основного вида экономической деятельности за 2022 год.

Вебинары для бухгалтеров

Сотрудник не выходит на работу и на связь. Как на него подавать персонифицированные сведения

Если работник не отвечает на звонки, в табеле нужно отметить отсутствие по невыясненной причине. Представлять персонифицированные сведения на такого сотрудника нужно обязательно.

Трудовые отношения

Каждый третий сотрудник мечтает стать директором компании, в которой он работает

Больше всего хотят руководящую должность программисты, разработчики программного обеспечения и инженеры. Секретари и бухгалтеры наоборот не стремятся занять место своего директора.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Вебинары для бухгалтеров

📑 Какие сейчас действуют правила и ограничения для параллельного импорта – все расскажем на бесплатном вебинаре

Власти легализовали параллельный импорт на 2023 год. Но эксперты считают, что механизм останется с нами надолго. А значит, в нем нужно разбираться.

Отчетность в СФР

Как заполнять и когда сдавать ЕФС-1, если работы начались до даты подписания договора ГПХ

Подраздел 1.1 формы ЕФС-1, в том числе, надо сдавать на работников по договорам ГПХ. Если работник уже приступил к оказанию услуг (дата 1), а договор заключен позже (дата 2), то обе эти даты надо отразить в ЕФС-1.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Выбор системы налогообложения

АУСН или самозанятость. Что выгоднее

С течением времени льготных режимов налогообложения для предпринимателей становится все больше. В 2018 году был запущен эксперимент по самозанятости, в 2022 году - по автоматизированной упрощенке. Разберем, какой из них выгоднее и в чем нюансы применения каждой из этих систем налогообложения.

АУСН или самозанятость. Что выгоднее

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Блокировка счетов по 115-ФЗ

Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ

Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ
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