Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году

Бизнес-модель – это не просто способ получения прибыли, но и мощный инструмент для победы на конкурентном рынке.

В условиях усиления конкуренции традиционные методы обмена товаров и услуг на деньги уже не гарантируют успеха. А правильно выстроенная бизнес-модель может обеспечить высокую прибыльность.

Например, основной продукт, который предлагается клиентам в одном из моих проектов, не приносит достаточного дохода из-за ограничений рынка и проходной цены. Однако мы используем его как средство привлечения новых клиентов и продажи дополнительных продуктов.

Главная особенность такой бизнес-модели заключается в том, что даже если основной продукт убыточный, он может помочь расширить клиентскую базу и увеличить темп развития компании.

Также бизнес-модель помогает определить основные и косвенные способы извлечения прибыли.

Например, у театра есть классическая модель заработка – продажа билетов на спектакли, но дополнительно используются гастрольные показы и другие способы извлечения прибыли, такие как мерчендайзинг и сотрудничество с крупными информационными спонсорами.

Бизнес-модель не только позволяет зарабатывать непосредственно от потребителей флагманского продукта, но и создавать дополнительные источники дохода.

С чего начать работу над бизнес-моделью

Работу над бизнес-моделью следует начинать с определения финансовой задачи. Предприниматель должен увидеть, что происходит в его бизнесе после нескольких волн кризиса.

К примеру, уменьшается доход или средний чек.

Опираясь на ситуацию, можно приступить к годовому финансовому планированию.

Для некоторых предпринимателей такое долгосрочное планирование не всегда удобно и понятно, но даже если финансовый план будет рассчитан на полгода или квартал, важно ориентироваться на текущую ситуацию в бизнесе и тенденции.

Финансовая модель поможет понять, насколько реально реализовать план с учетом всех продуктов, среднего чека и отношений с клиентами.

Такой подход натолкнет вас на улучшение бизнес-модели как системы, с помощью которой мы сможем описать увеличение всех главных показателей.

Также благодаря финансовому планированию можно будет сформулировать более узкие задачи по расширению бизнеса.

Тренды бизнес-моделей

Основной тренд построения бизнес-модели в 2023 году связан с установлением долгосрочных отношений с покупателями. Ведь в наше время важнее не одноразовая выгода от покупателя, а его лояльность и доверие.

Именно поэтому крупные компании выделяют LTV как один из самых важных показателей в бизнесе.

Кроме того, в последние годы мы наблюдаем рост партнерских отношений и коллабораций в бизнесе.

Такой прием позволяет компаниям обмениваться аудиторией и привлекать к себе внимание.

В период ограничений в работе некоторых социальных сетей на территории РФ коллаборации и новые форматы взаимодействия стали эффективным методом, чтобы заявить о себе.

А западные бренды только подтверждают тренд, объединяя с первого взгляда абсолютно непохожие бренды, как Tiffany&Co и Nike.

Таким образом, при построении бизнес-модели в 2023 году стоит ориентироваться на финансовый план вашего бизнеса и ключевые тренды рынка.

Главное, о чем стоит помнить – модель всегда должна решать ваши финансовые задачи, ведь она создана именно для этого.