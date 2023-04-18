Ведение бизнеса

Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году

За последние годы российский бизнес претерпел значительные изменения, которые повлияли на бизнес-модели компаний. Введение новых технологий, ужесточение законодательства и изменение потребительского спроса привели к тому, что предприниматели были вынуждены пересмотреть свои стратегии. Расскажем, какую бизнес-модель выбрать.

Версия для печати
Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бизнес-модель – это не просто способ получения прибыли, но и мощный инструмент для победы на конкурентном рынке.

В условиях усиления конкуренции традиционные методы обмена товаров и услуг на деньги уже не гарантируют успеха. А правильно выстроенная бизнес-модель может обеспечить высокую прибыльность.

Например, основной продукт, который предлагается клиентам в одном из моих проектов, не приносит достаточного дохода из-за ограничений рынка и проходной цены. Однако мы используем его как средство привлечения новых клиентов и продажи дополнительных продуктов.

Главная особенность такой бизнес-модели заключается в том, что даже если основной продукт убыточный, он может помочь расширить клиентскую базу и увеличить темп развития компании.

Также бизнес-модель помогает определить основные и косвенные способы извлечения прибыли.

Например, у театра есть классическая модель заработка – продажа билетов на спектакли, но дополнительно используются гастрольные показы и другие способы извлечения прибыли, такие как мерчендайзинг и сотрудничество с крупными информационными спонсорами.

Бизнес-модель не только позволяет зарабатывать непосредственно от потребителей флагманского продукта, но и создавать дополнительные источники дохода.

С чего начать работу над бизнес-моделью

Работу над бизнес-моделью следует начинать с определения финансовой задачи. Предприниматель должен увидеть, что происходит в его бизнесе после нескольких волн кризиса.

К примеру, уменьшается доход или средний чек.

Опираясь на ситуацию, можно приступить к годовому финансовому планированию.

Для некоторых предпринимателей такое долгосрочное планирование не всегда удобно и понятно, но даже если финансовый план будет рассчитан на полгода или квартал, важно ориентироваться на текущую ситуацию в бизнесе и тенденции.

Финансовая модель поможет понять, насколько реально реализовать план с учетом всех продуктов, среднего чека и отношений с клиентами.

Такой подход натолкнет вас на улучшение бизнес-модели как системы, с помощью которой мы сможем описать увеличение всех главных показателей.

Также благодаря финансовому планированию можно будет сформулировать более узкие задачи по расширению бизнеса.

Тренды бизнес-моделей

Основной тренд построения бизнес-модели в 2023 году связан с установлением долгосрочных отношений с покупателями. Ведь в наше время важнее не одноразовая выгода от покупателя, а его лояльность и доверие.

Именно поэтому крупные компании выделяют LTV как один из самых важных показателей в бизнесе.

Кроме того, в последние годы мы наблюдаем рост партнерских отношений и коллабораций в бизнесе.

Такой прием позволяет компаниям обмениваться аудиторией и привлекать к себе внимание.

В период ограничений в работе некоторых социальных сетей на территории РФ коллаборации и новые форматы взаимодействия стали эффективным методом, чтобы заявить о себе.

А западные бренды только подтверждают тренд, объединяя с первого взгляда абсолютно непохожие бренды, как Tiffany&Co и Nike.

Таким образом, при построении бизнес-модели в 2023 году стоит ориентироваться на финансовый план вашего бизнеса и ключевые тренды рынка.

Главное, о чем стоит помнить – модель всегда должна решать ваши финансовые задачи, ведь она создана именно для этого.

Малый и средний бизнес

Малому бизнесу из обрабатывающей промышленности хотят давать больше финансирования от государства

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила вице-премьеру Андрею Белоусову дополнительно финансировать производителей в сфере обрабатывающей промышленности.

Налоги, взносы, пошлины

Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит

С начала нулевых в России всерьез обсуждают различные инициативы в части индивидуального подхода к налогообложению. В основном речь идет о том, чтобы сверх обеспеченные платили налоги по большим процентным ставкам, чем большинство россиян. Последняя инициатива носит название налог на внезапный успех и, по заявлениям инициаторов, платеж будет исключительно добровольным.

Налог на внезапный успех 2023: кто, сколько и когда заплатит

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году

За последние годы российский бизнес претерпел значительные изменения, которые повлияли на бизнес-модели компаний. Введение новых технологий, ужесточение законодательства и изменение потребительского спроса привели к тому, что предприниматели были вынуждены пересмотреть свои стратегии. Расскажем, какую бизнес-модель выбрать.

Какую бизнес-модель выбрать в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Вчера Анатолий Вассерман разбомбил сотни СМИ и телеграм-каналов своим новым законопроектом. Он предложил принять закон, согласно которому можно будет держать наличными не более 1 миллиона рублей. Всё, что выше – нужно доказывать происхождение. Если скрываешь, платишь штраф.

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф
Самозанятые

Полное руководство по работе с самозанятыми 

Сегодня в России уже более 7 млн самозанятых – ежедневно их количество увеличивается примерно на 7500 человек. Какие перспективы у этого явления, какие тренды оно привносит в бизнес и, главное, как грамотно выстраивать отношения с самозанятыми контрагентами в актуальных условиях? 

Полное руководство по работе с самозанятыми 
Читать еще