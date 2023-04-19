Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами

Какими документами оформляется выдача денег под отчет

Взаиморасчеты с подотчетными лицами законодательно регламентированы.

Средства под отчет могут быть выданы наличными деньгами из кассы предприятия, перечислены на корпоративную карту или зарплатную карту работника.

Перечислять средства под отчет на зарплатную карту можно для осуществления командировочных расходов и компенсации сотрудникам документально подтвержденных расходов – итог, подведенный Минфином в письме от 25.08.2014 № 03-11-11/42288.

Выдача денег под отчет должна происходить на основании заявления работника или распоряжения руководителя.

Унифицированной формы нет, но есть обязательные реквизиты: дата составления заявления, сумма, которая должна быть выдана, срок выдачи.

Срок, в течение которого подотчетное лицо должно сдать авансовый отчет, с 30.11.2020 утверждается руководителем фирмы.

Требование о 3-дневном сроке отменено указанием Банка России от 05.10.2020 № 5587-У.

Документ обязательно должен быть завизирован руководителем.

До 2017 года прежде чем выдать в подотчет новую сумму, следовало проверить, что данное подотчетное лицо отчиталось за все ранее выданные суммы. Сейчас данное требование не действует.

В зависимости от цели подотчетных средств их выдача должна сопровождаться оформлением соответствующих документов.

Для приобретения ТМЦ сотруднику должна быть выписана доверенность от организации, подтверждающая право представлять ее интересы.

В случае выдачи подотчетных средств на командировочные расходы на сотрудника должен быть оформлен соответствующий приказ, а также иные документы, предусмотренные внутренним регламентом организации для этих целей.

При выдаче денежных средств под отчет из кассы организации оформляется расходно-кассовый ордер. Его форма КО-2 утверждена постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88.

РКО создается в единственном экземпляре на подотчетное лицо, подписывается главным бухгалтером и руководителем или лицом, на то уполномоченным.

В строке «Основание» указывается цель выдачи денежных средств под отчет.

У организации может быть корпоративная карта, используемая подотчетными лицами для покупки ТМЦ и осуществления прочих расходов. В этом случае заявления от работника на выдачу подотчетных средств не требуется.

Но чтобы получить такую карту, сотрудник должен написать заявление в свободной форме с обязательным указанием целей расходования средств. На основании заявления создается приказ руководителя.

Для работы с корпоративной картой необходимо утвердить порядок. Дата выдачи под отчет денежных средств – дата списания денег, которую можно увидеть в банковской выписке.

Для перечисления подотчетных средств на карту сотрудника необходимо эту возможность прописать в учетной политике организации, а также в локальных актах по работе с подотчетными лицами (если такие имеются).

Перечисление подотчетных средств происходит, как и в случае выдачи из кассы, на основании заявления работника. В нем должно быть отмечено, что средства будут перечислены на его карту.

В платежном поручении на перечисление этих средств следует отметить, что это именно подотчетные суммы.

Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами в 2023 году

Для расчетов с подотчетными лицами должен быть составлен и утвержден руководителем приказ.

В учетной политике организации, в локальных нормативных актах по расчетам с подотчетными лицами должны быть отмечены все способы выдачи под отчет, применяемые в организации.

На каждую выданную в подотчет сумму должно быть получено заявление от работника или письменное распоряжение руководителя. В документе обязательно должен быть указан срок, на который выданы данные суммы.

Если отчетные сроки нарушаются подотчетным лицом, начисляется НДФЛ и страхвзносы.

В зависимости от того, выданы эти средства из кассы или перечислены на карту, должен быть оформлен РКО или отправлена в банк платежка, что подтверждено банковской выпиской.

Для отчета по подотчетным суммам можно использовать унифицированную форму АО-1.

В авансовом отчете указываются все расходы, понесенные работником. Они должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.

Если денежные средства были выданы на командировку, то к отчету прикладываются первичные документы, подтверждающие расходы: билеты, чеки или квитанции, подтверждающие проживание, с указанием конкретных сумм.

При приобретении ТМЦ в качестве подтверждающих документов могут быть кассовый и товарный чек, товарная накладная и счет-фактура.

Эти документы должны быть правильно заполнены.

На кассовом чеке должны присутствовать: наименование продавца, ИНН, заводской номер контрольно-кассовой техники, дата, время и стоимость покупки. Товарный чек должен содержать следующую информацию: порядковый номер, дату покупки, а также наименование организации, которая выдала документ.

К авансовому отчету необходимо приложить подтверждение того, что материалы были оприходованы на склад, – таковым является приходный ордер (форма М-4).

Все документы должны быть подписаны уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи.

Не потраченные работником суммы возвращаются в кассу организации по приходно-кассовому ордеру.

Если возврат денег происходит безналичным расчетом, сотруднику следует отметить в платежном документе, что это именно возврат подотчетных сумм. Если это не было указано, следует попросить работника написать пояснительную записку.

В документальном оформлении расчетов с подотчетными лицами можно выделить ряд основных ошибок:

Расходы приняты и возмещены сотруднику, а оправдательные документы неверно заполнены или отсутствуют.

Сотрудником приобретены ТМЦ от имени организации по доверенности, при этом стоимость договора их приобретения превышает 100 000 руб. Следует помнить, что по указанию ЦБ именно эта сумма составляет предельный размер расчетов наличными деньгами для юридических лиц и предпринимателей в рамках одного договора.

Денежные средства выданы без заявления работника.

Нарушен срок предоставления авансового отчета, есть ошибки в его оформлении.

Внесены исправления в расходные или приходные кассовые документы, что недопустимо.

Итоги

В учетной политике организации, в локальных нормативных актах (если такие используются) должен быть утвержден порядок взаиморасчетов с подотчетными лицами.

Это порядок сопровождается оформлением ряда документов, к которым надо внимательно относиться, чтобы: