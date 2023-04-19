Ограничений по сумме нет, а все штрафы спишут: восемь мифов о кредитных каникулах

Миф № 1: ипотечные и кредитные каникулы – это одно и то же

Не совсем.

Есть два разных закона: об ипотечных (№ 76-ФЗ) и о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ). Первый вступил в силу 31 июля 2019 года. Он защищает от потери жилья тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

В марте 2022 года, когда экономическая ситуация осложнилась из-за введения санкций после начала спецоперации, временно были введены кредитные каникулы для всех – этот механизм уже был опробован в первый год пандемии, в прошлом году его вернули.

Изначально срок подачи заявления кредитору ограничивался 30 сентября, однако в 2023 году практику возобновили – подать заявление на антикризисные кредитные каникулы теперь можно до 31 декабря.

Для того чтобы вы могли воспользоваться этой опцией, кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года, на займы, полученные позже, мера не распространяется.

Миф № 2: кредитные каникулы дают всем

Не совсем.

Просто по желанию каникулы не предоставят.

В случае с антикризисным вариантом – только если ваши доходы упали минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению с прошлым годом.

Для каникул по ипотечным кредитам тоже нужна уважительная причина: потеря работы, получение инвалидности, существенное снижение доходов, появление иждивенцев вместе со снижением дохода или потеря трудоспособности на длительный срок.

Миф № 3: кредитные каникулы списывают часть долга

Неправда.

За время законных кредитных каникул долг не спишут, более того, вам будут продолжать начислять проценты: по ипотеке – по ставке, указанной в договоре, а по другим кредитам – 2/3 от среднерыночной ставки (этот показатель рассчитывает Центробанк).

При этом сама ипотека продлевается на срок каникул, по другим видам кредита срок продления может быть еще больше.

Важно понимать, что чем больше срок кредита, тем больше по нему переплата.

Миф № 4: каникулы могут предоставить по любой сумме кредита

Не все.

Под ипотечные каникулы попадает любой ипотечный кредит до 15 млн рублей, если он взят на строящееся или единственное жилье.

При антикризисных каникулах лимиты по ипотеке разнятся в зависимости от региона.

В Москве это 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах Дальневосточного федерального округа – 4 млн рублей, по остальным регионам России – 3 млн рублей.

По автокредитам начальная сумма не должна превышать 700 тыс. рублей, по потребкредитам – 300 тыс. рублей, по кредитным картам – 100 тыс. рублей.

А вот кредитные каникулы для мобилизованных доступны по всем видам кредитов и займов и на любую сумму.

Миф № 5: банк обязан предоставить кредитные каникулы

Не всегда.

Если все условия соблюдены, то предоставить кредитные каникулы банк обязан.

Но ваш случай может не подходить под условия (например, по сумме кредита, уровню снижения дохода), тогда банк откажет.

В таком случае можно обсудить с банком реструктуризацию долга или подумать о банкротстве.

Миф № 6: банк может изменить условия договора, пока вы на каникулах

Неправда.

На время действия кредитных каникул вы полностью защищены – банк не может ни расторгнуть договор досрочно, ни взыскать задолженность.

Миф № 7: все накопленные до кредитных каникул штрафы списываются

Неправда.

Штрафы и пени за просрочку не обнуляются.

Они лишь фиксируются, и во время кредитных каникул их размер не должен увеличиваться.

По выходу из льготного периода сначала вносятся платежи по графику, затем – задолженность, накопленная за период каникул, а потом – и все ранее начисленные штрафы.

Миф № 8: кредитные каникулы помешают получить кредит в будущем

Возможно.

Данные о кредитных каникулах фиксируются в кредитной истории в специальном поле.

Но именно фиксируются, на скоринговый балл и персональный кредитный рейтинг заемщика они не должны влиять. По крайней мере, такие рекомендации банкам и БКИ давал Центробанк.

Однако окончательное решение о выдаче займа всегда принимает кредитор, поэтому все зависит от того, как он интерпретирует отметку о полученных законных каникулах в вашей кредитной истории.