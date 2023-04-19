Как бухгалтеру составить идеальное резюме

Краткая информация о вас

Вспомните, как вы знакомились в детстве на площадке: вы представлялись по имени, говорили, сколько вам лет и где вы живете.

Используйте данный подход и во взрослой жизни, расскажите будущему работодателю кто вы, откуда, какую должность занимали ранее и обязательно прикрепите фотографию.

В вашей рабочей визитке обязательно должны быть следующие данные:

ФИО. Возраст. Город проживания. Образование. Должность. Опыт работы. Контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты). Фото.

Когда вся основная информация заполнена, переходите к следующему этапу.

Должность

В практике часто встречаются случаи, когда люди ищут конкретную вакансию и упускают другие варианты, где их навыки тоже востребованы.

Наш совет – не сужайте сферу своих возможностей до конкретной должности.

Имея навыки бухгалтера вы также можете претендовать на должность финансиста, аудитора, экономиста или аналитика. Укажите и эти должности как смежные.

Возможно, что вашему потенциальному работодателю требуется в компанию именно финансист, а вы идеально подходите на эту должность.

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Опыт работы

Большинство работодателей хотят видеть в своем коллективе профессионала с большим опытом, которого не придется учить. Чтобы увеличить свои шансы и получить желаемую должность, укажите свой опыт работы.

Опишите все кратко и по делу: где и на какой должности работали, что входило в обязанности.

Главное не переборщите с объемом резюме, сделайте короткий, но емкий список, например, не стоит описывать детально обязанности главбуха, но нужно выделить сдачу отчетности в целом по всему юрлицу с филиалами, руководство отделом в N человек и другие важные детали.

Последние 3 года вашего карьерного пути имеют наибольшее значение для будущего работодателя, поэтому этому этапу стоит уделить особое внимание.

Выделите свои достижения на каждом месте работы: построили с нуля работу бухгалтерии, организовали документооборот с четким графиком по всей компании, успешно прошли выездную проверку, оптимизировали налогообложение в группе компаний, добившись сокрашений платежей в бюджет на 30% за год и т.д.

Ключевые навыки

Эту частью резюме никак нельзя игнорировать, особенно, если вы умеете делать то, что большинство ваших конкурентов делать не умеют.

Вы вели налоговый учет на маркетплейсах? Пишите!

Умеете вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики? Об этом тоже ваш будущий работодатель должен знать.

Составляли отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс? Не скрывайте!

Вот пример:

Составляю любые виды отчетности: бухгалтерскую, управленческую и налоговую. Опытный пользователь Excel, умею обрабатывать большие базы данных, владею навыками работы в Tableau и Power BI. Наряду со стандартными программами 1С работаю также в 1С:УНФ. Прошла курсы сметчиков, могу составлять простые сметы по ремонтным работам. Вхожу в первую десятку участников Сообщества профессиональных бухгалтеров по уровню профессиональных навыков.

Составьте максимально полный список всех ваших ключевых навыков, таким образом у работодателя будет складываться полное представление о вас, как о возможном кандидате на должность.

Личные качества

Важно, чтобы вы были не только профессионалом своего дела, но и хорошим работником.

Наличие у вас soft skills также влияет на выбор работодателя. Поэтому смело указывайте и их в вашем резюме.

Постарайтесь избегать избитых: стрессоустойчивый, коммуникабельный, выделяйте качества., которые положительно определяют вас и как человека и как сотрудника.

Возможные варианты, которые вы можете добавить в список личных качеств:

Умею планировать свое время, пользуюсь дашбордами и приложениями для тайм-менеджмента, чтобы ничего не пропустить.

Легко нахожу общий язык с разными людьми, легко вливаюсь в коллектив.

Не стесняйтесь указывать свои сильные личные качества, как правильно, все работодатели хотят видеть в своей компании коммуникабельных, активных и ответственных работников.

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Обратите особое внимание

Составляйте резюме грамотно, не допускайте грамматических и орфографических ошибок.

Обязательно добавляйте свою фотографию. Резюме с фотографией повышает ваш шанс получить желаемую должность, так как сразу выделяется на фоне других.

Важно, чтобы на фото были именно вы, не было посторонних людей. Не советуем прикреплять фото с отдыха или любое другое изображение, где вы выглядете неформально.

Пишите резюме честно, потому что «тайное всегда становится явным».