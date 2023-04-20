Восемь ситуаций, когда банковскую карту необходимо заблокировать

Что значит блокировка карты

По сути, это ограничение функционала карты.

При блокировке деньги со счета не списываются, но оплатить покупки, перевести деньги, снять наличные не получится – все это делается для того, чтобы деньгами с карточки не воспользовались мошенники.

В каком случае следует блокировать карту

Владелец карты отвечает за сохранность ее персональных данных – если они попадут к третьим лицам (в том числе к родственникам) и со счета похитят деньги, финансовая организация откажет в компенсации.

Вместе с доцентом Департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместителем директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Валерией Минчичовой разобрали ситуации, когда следует блокировать карту:

Карту «зажевал» банкомат . При инкассации вашу карту извлекут из терминала и доставят в отделение банка, но она все равно побывает в руках нескольких людей.

Карта утеряна (украдена). Злоумышленники могут оплатить ей покупки в офлайн-магазинах (в зависимости от банка при бесконтактной оплате можно без ПИН-кода оплачивать покупки стоимостью до 3 000 рублей) и онлайн-магазинах.

Карту следует блокировать, даже если кто-то ее нашел и хочет вернуть – она все равно считается скомпрометированной.

Пришло СМС-уведомление об операции, которую вы не совершали . Скорее всего, данными вашей карты уже завладели мошенники и пытаются оплатить ею покупки.

Вы сообщили данные карты мошеннику . Вам позвонил злоумышленник, который представился сотрудником службы безопасности банка (или сотрудником правоохранительных органов или Центробанка России), сообщил о несанкционированной попытке снять с вашего счета деньги и попросил продиктовать данные карточки. Реальные сотрудники службы безопасности банка никогда не запрашивают такую информацию.

Кто-то из знакомых попросил фотографию карты для перевода, и вы ее выслали.

Запомните: для перевода достаточно номера карты или номера телефона.

Вы ввели данные карты на фишинговом сайте. Мошенники виртуозно подделывают сайты известных продавцов, госслужб и банков, на которых якобы для оплаты покупки, получения пособия, входа в личный кабинет нужно ввести данные карты. На самом деле данные карты становятся достоянием злоумышленников.

Также заблокировать карту можно, если вы:

Уволились . Дело в том, что работодатель имеет договор с зарплатным банком, который может распространяться только на работающих сотрудников. Для уволившихся же работников бесплатное обслуживание, повышенный кэшбэк и прочие выгодные условия зарплатного проекта могут быть отменены. Рекомендуем связаться с банком и уточнить, какие условия будут действовать по зарплатной карте после увольнения.

У вас есть карты, которыми вы не пользуетесь, тем более если за их обслуживание банк взимает плату.

Как заблокировать карту

Есть несколько способов:

в мобильном приложении/интернет-банке.

Например, в приложении Тинькофф Банка нужно выбрать карту, которую необходимо заблокировать, и нажать на кнопку «Блокировать».

В приложении Сбера порядок действий такой: выбрать карту, затем нажать на «Настройки», там найти вкладку «Безопасность» и нажать на «Заблокировать»;

по телефону горячей линии банка – он есть на официальном сайте финансовой организации или на внутренней стороне карточки;

в отделении банка.

В случае мошеннических действий блокировать карту следует как можно скорее, поэтому предпочтительнее первый и второй способы.

Как разблокировать карту

Если окажется, что карту вы не теряли, а просто забыли в другой сумке или приняли СМС о списании за подписку на онлайн-кинотеатр за несанкционированную операцию, карту можно разблокировать. Условия разблокировки отличаются в зависимости от банка.

В одних финансовых организациях достаточно позвонить на телефон горячей линии или написать в чат поддержки.

Другие банки для разблокировки требуют личного обращения с заявлением.

А в третьих и вовсе недоступна такая функция – вместо заблокированной карты можно только перевыпустить новую.

Что делать, если данные карты скомпрометированы

В таком случае карту придется перевыпускать. Обычно перевыпуск занимает от 1 до 7 рабочих дней.

Если карта нужна срочно, можно попросить банк выдать моментальную неименную карту. Главное, уточните, чтобы к ней был привязан счет заблокированной карты.

Если на заблокированной карте остались деньги, они не пропадут – средства лежат на бессрочном счете, к которому привязана карта, и они будут перенесены на новый «пластик», поясняет эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Мария Соловиченко.

Также эти деньги можно снять в отделении банка, для этого понадобится паспорт.