Как заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал в 1С

Давайте разбираться, как работают программы 1С и в какой момент включают суммы полученного дохода в отчет 6-НДФЛ.

По новым правилам, действующим с 2023 года, датой получения дохода для заработной платы является день её выплаты.

А это значит, что пока доход не выплачен, для целей налогового учета по НДФЛ он не существует и в 6-НДФЛ отражаться не должен.

Но в программы 1С изначально был заложен совсем другой механизм, быстро отказаться от которого и все переделать невозможно.

Начисленная зарплата, действительно, попадает в Раздел 2 до момента её выплаты, но при заполнении отчета программа учитывает такое важное поле, как «Дата выплаты».

Это поле есть в документах начисления зарплаты, отпускных, больничных и др. И до момента проведения выплаты именно от этого поля зависит:

в 6-НДФЛ за какой период попадут начисленные суммы;

за какие периоды будут применены налоговые вычеты при расчете.

Раньше этот реквизит не был настолько важен и ему не уделяли так много внимания, поэтому многие продолжают заполнять его небрежно, часто оставляя то значение, которое программа подставила по умолчанию. И это выливается в ошибки.

В качестве даты выплаты нужно обязательно указывать реальное значение.

Если пока вы не знаете, когда будет выплата, то после прояснения ситуации обязательно вернитесь в документы начисления и поставьте верную дату.

Если планируемая дата выплаты и фактическая оказываются в разных месяцах, то на текущих релизах 1С это приводит к ошибкам в расчете НДФЛ!

Кстати, а если заработную плату и иные доходы вообще не выплачивали в течение 1 квартала, то как будет выглядеть отчет 6-НДФЛ?

Он будет нулевым!

А все планируемые даты выплаты для автоматического заполнения отчета должны быть за пределами 1 квартала.