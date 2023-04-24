Что будет, если пропустить срок на обращение к нотариусу для принятия наследства: два примера

Для наследников следующей очереди срок принятия наследства составляет 3 месяца со дня, когда истечет полгода со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК).

Но что будет, если в течение указанного срока наследник не обратится к нотариусу для принятия наследства?

Рассмотрим этот вопрос на нескольких примерах из судебной практики.

Дочь обратилась к нотариусу для оформления наследства отца спустя 4 года после того, как его не стало.

Ей, разумеется, отказали в связи с пропуском срока: к тому времени наследство (доля в квартире, денежные вклады и дача) уже давно перешло к мужчине, который приходился ее отцу пасынком.

Он подал заявление к нотариусу вовремя, как наследник 7 очереди – и поскольку других заявлений не поступило, нотариус выдал ему свидетельство о праве на наследство.

Женщина подала в суд иск с просьбой восстановить ей срок на принятие наследства отца, т. к. она пропустила его по уважительной причине: ее родители развелись в 1967 году, после этого она редко общалась с отцом, последний раз – в 1985 году.

Потом он завел другую семью, переехал, и контакты с ним были утрачены. Она не знала, что отец скончался, и только через 4 года увидела на сайте Федеральной нотариальной палаты открытое наследственное дело – и обратилась к нотариусу по вопросу наследства.

Однако суд отказался восстановить истцу срок для принятия наследства, т. к. он был пропущен не по уважительной причине (при должной осмотрительности и заботливости она могла и должна была знать о смерти своего отца и об открытии наследства).

Решение оставили в силе, подтвердив право пасынка на наследство (Мосгорсуд, дело № 33-9283/2023).

Суд может восстановить пропущенный срок на принятие наследства, если причина его пропуска будет уважительной.

Например, срок восстановили гражданину, который случайно, спустя почти год после смерти наследодателя, узнал, что был указан в его завещании – при этом он не приходился завещателю родственником (Мосгорсуд, дело № 33-2568/2023).

У мужчины скончалась мать 2 января 2019 г., а 11 января того же года – бабушка. Но к нотариусу он обратился только в 2022 году, указав, что принял наследство путем совершения фактических действий.

Закон предусматривает, что наследник признается принявшим наследство, если совершил действия, свидетельствующие об этом (оплатил расходы на содержание наследственного имущества, вступил в права владения им, погасил долги наследодателя и т. д. – ст. 1153 ГК).

Однако нотариус отказался выдать свидетельство, т. к. право собственности на квартиру и садовый участок, принадлежавшие бабушке заявителя, к тому времени уже было зарегистрировано за Департаментом городского имущества Москвы (имущество было признано выморочным).

В суде мужчине тоже сначала отказали и лишь в апелляционной инстанции ему удалось добиться положительного для себя решения.

Суд принял во внимание, что на дату смерти матери и бабушки мужчина фактически проживал с ними в одной квартире (был составлен акт осмотра квартиры). Он оплачивал счета за ЖКУ в квартире, а также за электроэнергию в садовом доме.

В связи с этим суд признал, что он фактически принял наследство после бабушки по праву представления, т. к. после смерти матери он остался единственным наследником бабушки (Мосгорсуд, дело № 33-0304/2023).

Таким образом, пропуск срока для обращения к нотариусу за наследством по общему правилу влечет отказ в признании права на имущество наследодателя.

Исправить эту ситуацию можно 2 способами:

восстановить срок для принятия наследства (но для этого придется доказать уважительную причину его пропуска),

либо доказать суду, что наследство было принято фактическими действиями в пределах установленного законом срока.

Как показывает практика, успешный исход дела в обоих вариантах не гарантирован. Поэтому лучше, конечно, не доводить до крайностей и вовремя подавать нотариусу заявление о принятии наследства.